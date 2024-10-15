تدخل EZVIZ حقبة جديدة من المنازل الذكية في معرض GITEX لعام 2024، وتمكّن أسلوب حياة سهل حقًا بتقنياتها الأمنية القوية ونظام منتجاتها البيئي المتوسع باستمرار

تستمر EZVIZ في دفع حدود الحلول الأمنية المنزلية الشاملة، وتدعم نظامًا بيئيًا أوسع يتضمن التنظيف الروبوتي، ومراقبة البيئة المنزلية، وغيرها.

هوفدورب، هولندا، 15 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- تعرض لنا EZVIZ في معرض GITEX الحالي طريقها لإنشاء منزل معتمد على الأمن والذكاء تحت شعار " نحو التطور السهل "، وهو ما جذب اهتمامًا واسع المدى بأجهزتها المبتكرة وحلولها المنهجية المبهرة في جناحها C80 في القاعة 26.

EZVIZ shined at GITEX 2024 with its latest advancements.

قال Albert Hao، مدير الأعمال في EZVIZ الشرق الأوسط: "تهدف EZVIZ إلى رسم صورة جديدة في مخيلة الناس عن المنزل الذكي الشامل، الذي يتضمن منتجات من الدرجة الأولى تعمل بتوافق واتساق فيما بينها. في EZVIZ، 'السهولة' هي جوهر كل ما نفعله – نأمل أن نكون نحن من يبدأ ثورة تقنية في تطويرنا لمنزل سهل يمكن للجميع تبنيه".

بوصف EZVIZ شركة رائدةً عالميًا بوتيرة ثابتة من النجاحات في السوق، تحتل مرة أخرى مرتبة الطليعة في أنظمة الأمن المنزلي من الجيل التالي التي تربط بسهولة بين الكاميرات وأجراس الأبواب وهواتف الأبواب والأقفال. والأجدر بالذكر مما سبق أنها تعرض لنا الإمكانات الكبيرة التي يستطيع المنزل المترابط توفيرها لنا، عبر تقديمها روبوتات التنظيف متعددة الأغراض، وحلول الطاقة الشمسية المنزلية، والتحكمات المنزلية الآلية، وغيرها.

مع وضعها معايير جديدة للأمن الشامل، كشفت EZVIZ عن العديد من التقنيات المطوّرة ذاتياً: وضع الفيديو المستمر (AOV) في الكاميرات التي تعمل بالبطارية، وتكنولوجيا العدسات المزدوجة للتغطية المثلى، والرؤية الليلية الملونة بالكامل (ColorFULL) للمراقبة في حالات الضوء المنخفض للغاية. ولقد كانت قدرة GITEX القوية على البحث والتطوير هي الأساس الذي اعتمدت عليه في ابتكارها مجموعات منتجات تنافسية، بما في ذلك الكاميرات الخارجية 4G التي توسع نطاق الحماية ليشمل المزارع والمخيمات، وسلسلة بطاريات 4K الشمسية التي تقلل تمامًا من الحاجة إلى الكابلات.

علاوة على ذلك، قدمت EZVIZ محاكاة كاملة لمجموعة المدخل الذكي (Smart Entry) لتعزيز حماية الباب الأمامي والاتصالات، والتي تعمل بتوافق مع كاميرات EZVIZ بنظام سهل الاستخدام. وبالنسبة إلى الشقق والمنازل والفيلات، تقدم EZVIZ خيارات متعددة الاستخدامات مثل كاميرا عدسة الباب HP2، وجرس الباب ذو العدسة المزدوجة EP3x Pro، ونظام فيديو هاتف الباب HP7، وأقفال ذكية متعددة للوصول بدون مفتاح.

تطورت EZVIZ من "العيش بأمان" إلى "العيش براحة"، ووسَّعت ابتكاراتها لتوفير منزل بديهي خالي من المتاعب على مستويات متعددة، مع تسليط الضوء على التنظيف الروبوتي باعتباره محورًا رئيسيًا لإرساء مركزها القيادي الجديد. استطاع روبوت مكنسة وممسحة الأرضيات الكهربائي RS20 Pro وأول ماكينة آلية لجز العشب إذهال الجمهور بتجربة التنظيف الآلية بالكامل من الداخل إلى الخارج، التي دمجت العديد من تقنيات EZVIZ الحاصلة على براءة اختراعًا لتقليل العمالة البشرية.

تفضّل بزيارة الكشك الافتراضي لـ EZVIZ.