تنضم EZVIZ إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة، لتستهل بذلك فصلاً جديداً في مسيرتها الثابتة نحو الاستدامة طويلة الأمد، وتوسع نطاق مساهمتها في القضايا البيئية الرئيسية.

هوفدورب، هولندا, 22 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- الداعمة للمنازل الذكية الصديقة للبيئة، بالإعلان عن مشاركتها في الميثاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC) في السنة الدولية للمتطوعين من أجل التنمية المستدامة، وذلك في يوم الأرض. وبصفتها شركة رائدة في مجال المنازل الذكية، تنضم EZVIZ إلى أكبر مبادرة عالمية للاستدامة المؤسسية، وستُواءم مبادرتها الحائزة على جوائز، EZVIZ Green، مع مبادئ الميثاق العالمي العشرة، مُحدثةً بذلك أثراً تحويلياً من خلال ممارسات أعمال مسؤولة في مجال حماية البيئة.

EZVIZ is one of the first in the smart home industry to join the United Nations Global Compact, aligning its award-winning EZVIZ Green initiative with the Ten Principles.

يُمثل الميثاق العالمي للأمم المتحدة دعوةً للشركات لتبني عشرة مبادئ عالمية في مجالات حقوق الإنسان، والعمل، والبيئة، ومكافحة الفساد، ودعم أهداف التنمية المستدامة. وبمشاركة أكثر من 25,000 عضو من 167 دولة، يُساهم الميثاق العالمي للأمم المتحدة في الحفاظ على بيئة نظيفة وخضراء بفضل نفوذه المتزايد.

على الرغم من حداثة انضمامها إلى هذه المبادرة، إلا أن شركة EZVIZ تُطبّق أهداف التنمية المستدامة في عملياتها التطويرية والتشغيلية والإدارية، بما في ذلك إنشاء لجنة معنية بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بإشراف مجلس الإدارة. وفي 10 أبريل، نشرت الشركة تقريرها السنوي لعام 2025 حول الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وذلك في إطار التزامها بشعار "كوكبنا. أفعالنا" لتعزيز الشفافية والوعي. وخلال العام الماضي، حازت EZVIZ على تقدير دولي واسع، من خلال جوائز مثل جوائز European Green Awards، وجوائز SEAL Sustainability Business Awards، وجائزة Indigo Design Award مع جائزة "التصميم من أجل التغيير الاجتماعي".

ولحماية كوكبنا الأخضر، عالجت EZVIZ قضايا تدهور الأراضي، والاحتباس الحراري، وإعادة تدوير البلاستيك، وتمكين المجتمعات المحلية، وغيرها. وبالشراكة مع Treedom، زرعت EZVIZ 4190 شجرة مع مزارعين محليين، مما ساهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 738.2 طن. وبالتعاون مع Plastic Bank، منعت EZVIZ وصول أكثر من مليون زجاجة بلاستيكية إلى البيئات الهشة. وتُعزز هذه الشراكات من خلال إعادة تدوير البلاستيك داخليًا والحد من النفايات. في عام 2025، قامت شركة EZVIZ بدمج أكثر من 30 طنًا من المواد المعاد تدويرها في تصميم المكانس الكهربائية الروبوتية RE7 Edge وخفضت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 73.1 طنًا من خلال التغليف الصديق للبيئة.

"يُمثل انضمامنا إلى اتفاقية الأمم المتحدة العالمية إنجازًا هامًا لنا. فهو يعني أن جهودنا في بناء كوكب أفضل قد حظيت بتقدير عالمي"، صرّحت جينغوين كاو، أمينة مجلس إدارة EZVIZ ومديرة لجنة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. "تمنحنا هذه المشاركة الثقة لمواصلة توسيع نطاق حمايتنا للبيئة، فضلًا عن وضع ضوابط أكثر صرامة لتجنب التضحية بالبيئة من أجل المكاسب التجارية."

وانطلاقًا من التزامها بالاستدامة البيئية، طوّرت الشركة أيضًا تقنيات صديقة للبيئة ذات بصمة كربونية منخفضة. تُسهم تقنية AOV الموفرة للطاقة، ووضع الرؤية الليلية ColorFULL في ظروف الإضاءة المنخفضة، في تقليل استهلاك الطاقة والتلوث الضوئي الناتج عن أنظمة الأمن المنزلي التي تعمل على مدار الساعة. وبحسب صوفي تشانغ، مديرة العلامة التجارية العالمية لشركة EZVIZ، فقد قامت الشركة أولًا بتضمين تقنية الكشف عن الحيوانات البرية الحاصلة على براءة اختراع في الكاميرات الخارجية، وتواصل EZVIZ تطبيق الذكاء الاصطناعي المسؤول لتحقيق التوازن بين سلامة الإنسان وحماية الحياة البرية.

"نحن نؤمن بقوة التكنولوجيا ونسعى دائماً إلى إفادة ليس فقط مستخدمينا، ولكن أيضاً الجميع وكل حياة"، قال تشانغ، "إلى جانب قادة الصناعة الآخرين في اتفاقية الأمم المتحدة العالمية، فإن EZVIZ متحمسة للمساهمة في مستقبل أفضل للأجيال القادمة".

