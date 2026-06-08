في إطار توسيع شراكتها مع المنظمات غير الربحية، تُعزز EZVIZ مبادرتها الخضراء لإحداث أثرٍ ملموس في تحقيق الانسجام بين الإنسان والطبيعة، وذلك من خلال حملة توعية تستمر أسبوعًا كاملًا.

هوفدورب، هولندا، 8 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت EZVIZ، العلامة التجارية الرائدة عالميًا في مجال المنازل الذكية، عن دخولها مرحلة جديدة من مبادرتها الخضراء EZVIZ Green Initiative، وذلك بتوسيع نطاق حماية البيئة من خلال مشروعين يمتدان لعدة سنوات. وتحت شعار "نظافة. حماية. تعايش."، تُطلق العلامة التجارية أسبوعًا للتوعية البيئية بالتزامن مع اليوم العالمي للبيئة واليوم العالمي للمحيطات، بهدف إشراك الشركاء والمستخدمين في مبادرات مشتركة أوسع نطاقًا. ومن خلال الجمع بين الدعوات إلى تعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ وحماية المحيطات، تستجيب EZVIZ للقضايا البيئية برؤية أشمل للتعايش المستدام بين الإنسان والطبيعة.

EZVIZ launches a Green Advocacy Week to kick off its upgraded joint project in the new collaborative year with Treedom and Plastic Bank.

وقالت جوان كاو، أمينة مجلس إدارة EZVIZ ومديرة لجنة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية: "في هذه المرحلة الجديدة، تُركز مبادرة EZVIZ Green على الحيوية البيئية التي تعود بالنفع على الإنسان والكائنات الحية الأخرى على حدٍ سواء". من خلال تسليط الضوء على مشاريعها الممتدة على مدار عام كامل مع "تريدوم"، المنصة الرائدة عالميًا في زراعة الأشجار، و"بنك البلاستيك"، الرائدة عالميًا في حماية المحيطات، تسعى "إيزفيز" إلى إشراك المجتمعات المحلية بشكل أعمق لتحقيق التوازن بين حماية البيئة والقيمة الاقتصادية. ويتماشى هذا مع دعوة الأمم المتحدة لإصلاح العلاقة بين الإنسان وكوكب الأرض. فمن خلال بناء دورة إيجابية يستفيد فيها الناس من نظام بيئي حيوي، تُسهم "إيزفيز" في بناء استدامة مستدامة على المدى الطويل، مُؤديةً دورها كعضو في الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، ومُساهمةً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال كاو: "جميع الكائنات الحية، كالبشر، معنية بهذا الكوكب. ومن خلال مبادرتنا الخضراء، نهدف إلى المساعدة في إنشاء أنظمة بيئية صحية تُكمّل فيها الطبيعة والإنسان بعضهما بعضًا".

وتُحفّز مبادرة "إيزفيز الخضراء" التغيير من البر إلى البحر من خلال شراكات مع "تريدوم" و"بنك البلاستيك". وبالتعاون مع "تريدوم"، تدعم "إيزفيز" المزارعين المحليين في زراعة الأشجار، مُدمجةً الزراعة مع الغابات في 11 دولة. تشير التقديرات إلى أن زيادة مساحة الغابات العالمية ستساهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 738.2 طنًا خلال العقد القادم، ومن المتوقع أن يتجاوز عدد الأشجار فيها 6000 شجرة بحلول عام 2027، مما سيعزز الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية. وفي العام التعاوني الجديد، ستمتد مساحة الغابات لتشمل مناطق أوسع في جنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا، مع التركيز على المناطق البيئية الحيوية مثل الإكوادور لمواجهة تغير المناخ.

ومن خلال "بنك البلاستيك"، تساعد منظمة EZVIZ في مكافحة التلوث البلاستيكي عبر إشراك جامعي الزجاجات في جميع أنحاء العالم لكسب دخل إضافي. وقد ساهمت المنظمة حتى الآن في إعادة تدوير مليون زجاجة، ومنعت تلوث المياه بـ 20 ألف كيلوغرام من البلاستيك، ومكّنت جامعي الزجاجات من 29 مجتمعًا محليًا من خلال تبادل المنافع الاجتماعية. وتركز EZVIZ هذا العام على جنوب شرق آسيا، موطن أحد أطول الأرخبيلات الساحلية في العالم، لتطبيق إعادة تدوير البلاستيك بشكل أكثر دقة ومنهجية، مما يعزز التنوع البيولوجي البحري والاستقرار الاقتصادي.

في إطار هذه المبادرة، تعمل EZVIZ على تعزيز التعاون الخارجي بالتوازي مع ممارساتها الداخلية لتعظيم أثرها. وتسعى الشركة جاهدةً للابتكار الأخضر، وقد أطلقت هذا العام عائلة كاميرات تعمل ببطارية الجيل الرابع، مما يقلل من استهلاك الطاقة دون المساس بالسلامة. كما تشهد الشركة وتيرة ابتكارية متسارعة لتحسين رصد الحيوانات البرية، مما يوفر حماية أكبر للمستخدمين والحياة البرية على حد سواء في المناطق النائية.