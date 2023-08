ترحب شركة Azentio بسانجاي سينغ في منصب الرئيس التنفيذي الجديد

سنغافورة, 30 أغسطس / آب 2023 /PRNewswire/ -- يسر شركة Azentio Software (التي يُشار إليها باسم "Azentio") -وهي شركة منتجات برمجية مقرها سنغافورة ومملوكة لصناديق استثمارية وتتلقى الاستشارات من Apax - أن تعلن عن تعيين سانجاي سينغ في منصب الرئيس التنفيذي الجديد لها. وتمثل هذه الخطوة الإستراتيجية استعداد Azentio لمرحلة النمو التالية بقيادة سانجاي، وهو مدير تنفيذي متمرس يتمتع بخبرة تزيد عن 25 عامًا في أعمال البرمجيات عالية النمو على مستوى العالم.

وصرّح سانجاي سينغ، الرئيس التنفيذي الجديد للشركة قائلًا: "يشرفني أن يتم تعييني رئيسًا تنفيذيًا لشركة Azentio". "لقد أعجبت بمنتجات Azentio البرمجية المتقدمة، وتفانيها في الابتكار، وخبرتها في هذا المجال، ورؤيتها العميقة للأسواق المحلية. وأتوقع أن أُكمل المسيرة انطلاقًا من نقاط القوة هذه لتقديم حلول استثنائية لعملائنا."

وأضاف سانجاي أيضًا: "تتمتع Azentio بمكانة فريدة باعتبارها شركة البرمجيات الشاملة الوحيدة المتخصصة في قطاع الخدمات المصرفية والمالية والتأمين (BFSI) في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا. ومن بين الجهات الفاعلة في الصناعة، تتميز Azentio بوصولها الواسع إلى العملاء ومنتجاتها الرائدة في السوق ومواهبها الاستثنائية. ويسعدني أن أقود Azentio نحو تحقيق رؤيتنا الطموحة بأن نصبح الجهة المزودة الرائدة لبرمجيات قطاع الخدمات المصرفية والمالية والتأمين (BFSI) في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وإفريقيا."

هذا وبفضل سجله الحافل المملوء بالتوسعات وإضافة القيمة إلى شركات البرمجيات، يعد سانجاي مشغلًا معروفًا في هذا المجال. وأعرب روي ماكنزي، وهو شريك في Apax، عن حماسه قائلًا: "نحن متحمسون للترحيب بسانجاي الذي يضفي ثروة من الخبرات في بناء شركات برمجيات عالمية المستوى في المنطقة، بما يتماشى مع رؤيتنا الجماعية."

وبالاعتماد على خبرة سانجاي التي امتدت لـ 25 عامًا من الريادة والتي تركز على العملاء في مؤسسات البرمجيات والأمن العالمية، فإنها تشمل تطوير البرامج التي تزيد من الإيرادات وتساعد على التوسع. وفي منصبه الأخير كرئيس تنفيذي لقسم الإيرادات في Datto -وهي شركة مشهورة في مجال توفير الخدمات للبرمجيات السحابية والحلول الأمنية- قاد سانجاي استراتيجية Datto للدخول إلى السوق، والتي بلغت ذروتها في الاكتتاب العام الأولي للشركة واستحواذ Kasya عليها في نهاية المطاف في يونيو 2022. وقبل عمله في Datto، أمضى سانجاي ما يقرب من 18 عامًا في Akamai Technologies، حيث قام ببناء العديد من وظائف التسويق والإشراف عليها في جميع أنحاء العالم.

سيتولى سانجاي على الفور مهام منصب الرئيس التنفيذي. وسيواصل توني كينير دوره كعضو في مجلس إدارة Azentio، بينما سيتولى ديفيد هاميلتون منصب رئيس مجلس إدارة Azentio.

نبذة عن Azentio Software

توفر Azentio منتجات البرامج ذات المهام الحرجة عبر آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا والهند للبنوك ومقدمي الخدمات المالية وشركات التأمين. كما توفر حلول تخطيط موارد المؤسسات (ERP) للشركات ذات سوق متوسط. تشمل المنصات الرئيسية للشركة Azentio ONEBanking وAzentio ONECapitalMarkets وAzentio ONEInsurance وAzentio ONEERP. تسمح المرونة التي تأتي من منصات البرامج الخاصة بها لمجموعة من التطبيقات بالعمل مع مصدر واحد للبيانات وتزويد العملاء بسير العمل والتحليلات وإدارة المستندات وآليات التكامل المرنة. شركة Azentio للبرمجيات الخاصة ذات المسؤولية المحدودة (Azentio Software Private Limited) هي شركة مملوكة بالكامل من طرف الصناديق الاستثمارية تتلقى الاستشارات من قِبَل شركة Apax Partners.

