ترسيخاً لمكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة للرعاية الصحية وعلوم الحياة

دائرة الصحة – أبوظبي و"نوفارتس" تتعاونان لتطوير أبحاث الجينوم في علم الأورام وغيره من الأمراض

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 7 يونيو / حزيران 2024 /PRNewswire/ -- ضمن فعاليات المؤتمر العالمي لمنظمة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية 2024 في سان دييغو، الولايات المتحدة الأمريكية، وقعت دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، ونوفارتس الشرق الأوسط، شركة الصناعات الدوائية العالمية، مذكرة تفاهم تهدف إلى التعاون في تطوير الحلول ضمن عدة مجالات علاجية بما في ذلك مجالات البحوث السريرية الجينية لأدلة العالم الحقيقي، وتطوير ونشر الأدلة لتعزيز المعارف في العلاج الإشعاعي لمرضى السرطان.

DoH and Novartis to Partner to Advance Genomics Research in Oncology and Beyond

وبحضور تييري دياجانا، رئيس قسم الصحة العالمية ومواقع كاليفورنيا في قسم نوفارتس للأبحاث الطبية الحيوية، وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة أسماء إبراهيم المناعي، المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة – أبوظبي، وإبراهيم عقل، رئيس الشؤون الحكومية والقيمة والوصول بمنطقة الخليج في نوفارتس.

ويستند هذا التعاون إلى خبرات أبوظبي وإمكاناتها في علوم الجينوم والإجراءات التنظيمية وأطر العمل البحثية للتعاون في الأبحاث السريرية المستقبلية وإنشاء أدلة العالم الحقيقي. ويتضمن ذلك استكشاف الحلول المبتكرة وأبحاث الجينوم في علم الأورام وأمراض القلب والأوعية الدموية وعلم الأعصاب. وسيعمل الطرفان على إنشاء ونشر الأدلة لتعزيز المعارف بالعلاج الإشعاعي، الذي يُعد شكلاً من أشكال الطب النووي الدقيق ويمكنه علاج المرضى المصابين بالسرطان في مراحل متقدمة.

وقالت الدكتورة أسماء المناعي، المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة - أبوظبي: "تُعتبر نوفارتس أحد الشركاء الذين تجمعنا بهم علاقة تعاون طويلة الأمد، ونعتز بالعمل معهم من أجل استكشاف مجالات واعدة من فرص التعاون لتعزيز صحة وسلامة المرضى في المنطقة والعالم. نؤمن بأن هذه الشراكة ستمكننا من تسريع الجهود في الطب الشخصي والدقيق ضمن مجالات علاجية هامة. وفي الوقت الذي نواصل فيه ترسيخ مكانة أبوظبي كحاضنة للابتكار في علوم الحياة ووجهة للأبحاث المبتكرة، نتطلع قدماً للعمل بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين وتوحيد خبراتنا لتحقيق الأهداف والرؤى المشتركة."

وبموجب مذكرة التفاهم، ستعمل نوفارتس مع دائرة الصحة - أبوظبي لتطوير واستكشاف الحلول المبتكرة للاحتياجات المحلية والإقليمية بما في ذلك دعم برنامج الجينوم الإماراتي من خلال التعاون لرفع الوعي بالأمراض الجينية والنادرة بما يعود بالنفع على المرضى في أبوظبي والمنطقة. وسيتم ضمن التعاون التركيز على دعم جهود تحسين "تقييم التكنولوجيا الصحية" من خلال تسهيل الشراكات وتبني أفضل الممارسات.

وقال محمد عز الدين الرئيس والمدير الإقليمي لمنطقة الخليج العربي في شركة "نوفارتس: "يسعدنا التعاون مع دائرة الصحة – أبوظبي من خلال توقيع مذكرة التفاهم، التي تمثل محطة هامة في تطوير البحث والابتكار في الرعاية الصحية، وخاصة في مجالات الأورام وأمراض القلب والأوعية الدموية وعلم الأعصاب. وتلتزم نوفارتس بدعم تطوير قدرات البحث السريري في أبوظبي، وإنشاء أدلة واقعية، وزيادة الوعي بالعلاجات الإشعاعية، متطلعين إلى العمل جنباً إلى جنب مع دائرة الصحة لدفع عجلة الابتكار وتعزيز قدرات تقييم التكنولوجيا الصحية في المنطقة، حيث يقوم هدفنا في نهاية المطاف على المساهمة في تعزيز الطب الشخصي والدقيق وتحسين نتائج المرضى."

وتَوجه وفد رفيع المستوى من دائرة الصحة - أبوظبي بقيادة معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس الدائرة في زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بين 29 مايو و5 يونيو لاستعراض فرص الشراكة التي توفرها أبوظبي واستكشاف آفاق التعاون مع المؤسسات الرائدة في البحوث والتطوير، والتصنيع والابتكار. واستهل الوفد جولته بزيارة فيلادلفيا، حيث التقى مع شركاء الدائرة الحاليين والجدد لتوطيد أواصر التعاون مع المؤسسات البحثية التعليمية الرائدة، والجهات الحكومية، وشركات التقنيات الصحية الكبرى. وتوجه الوفد إلى سان دييغو تزامناً مع مشاركة أبوظبي في المؤتمر العالمي لمنظمة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية 2024 لاستعراض الجهود التنموية التي تبذلها أبوظبي وحرصها على تطوير قطاع التكنولوجيا الحيوية. وتشهد هذه المشاركة نقاشات متعمقة، وتبادل الآراء ووجهات النظر والخبرات، فضلاً عن استكشاف فرص التعاون في التكنولوجيا الصحية، وعلوم الحياة، والابتكار.

وبهدف إلقاء الضوء على تنوع وخبرات منظومة أبوظبي المتكاملة في الرعاية الصحية، جمع الوفد ممثلين عن 20 جهة في الإمارة بما في ذلك دائرة الصحة - أبوظبي، ومكتب أبوظبي للاستثمار، ومكتب أبوظبي التنفيذي، وجي42، ومدينة مصدر، وشركة مبادلة للاستثمار، ومجموعة كيزاد، وملفي، والمكتب الطبي، والخدمات العلاجية الخارجية، وبيور هيلث، وون هيلث، وM42، ومعهد الابتكار التكنولوجي، وبرجيل القابضة، وجامعة خليفة، و"القابضة"، ومركز أبوظبي للخلايا الجذعية والاتحاد للطيران.

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