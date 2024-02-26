دونغ ها، فيتنام، 26 فبراير، 2024 /PRNewswire/ -- شركة Electric Wind Power (يشير إليها في المقال بكلمة "الشركة"، SHA:688660)، هي تابعة لشركة Shanghai Electric ‏(SEHK:2727، SSE:601727)، وهي أيضا الشركة الرائدة في مجال طاقة الرياح البرية في الصين وإحدى أكبر الشركات المصنعة لمعدات طاقة الرياح البحرية بها، وقد وقعت مؤخرًا صفقة لتوفير توربينات الرياح المتقدمة لشركائها في المشروع المشترك، شركة Hai Anh Wind Power Company، وشركة IPC Construction Joint Stock Company (IPC E&C)، وشركة Asia Industrial Technology Joint Stock Company. (ACIT) لمشروع مزرعة الرياح هاي آنه في مقاطعة كوانج تري، فيتنام. ستغطي مزرعة الرياح مساحة 855.25 هكتارًا بقدرة مركبة تبلغ 40 ميجاوات وستستخدم ثماني وحدات من توربينات الرياح WH5.25-172 التابعة للشركة، مما يعزز تحول الطاقة المراعية للبيئة في جنوب شرق آسيا.

تركيب توربينات الرياح البرية بأكبر قطر لها في فيتنام حتى الآن في إطار مشروع مزرعة الرياح في هاي آنه Shanghai_Electric

تتمتع شركة Electric Wind Power بخبرة كبيرة في التعاون الدولي، وقد جلبت تكنولوجيا ومنتجات طاقة الرياح الأكثر تقدمًا، جنبًا إلى جنب مع فريقها الأكثر خبرة، إلى مشروع مزرعة الرياح في هاي آنه. وتعمل استراتيجية تطوير الطاقة المراعية للبيئة العالمية للشركة على تسهيل التدفق العابر للحدود للطاقة النظيفة والفعالة مع زيادة إمدادات الطاقة للبلدان الشريكة. ويؤدي ذلك إلى تحسين بنية استهلاك الطاقة المحلية ودفع التنمية المراعية للبيئة والمنخفضة الكربون في كل أنحاء العالم.

يعد مشروع مزرعة الرياح هاي آنه أول مشروع لطاقة الرياح للشركة في فيتنام وتُستخدم فيه وحدة توربينات الرياح WH5.25-172 من شركة Electric Wind Power، والتي تتميز بأكبر قطر لتوربينات الرياح البرية في السوق الفيتنامية حتى الآن. ومع ارتفاع مركز المحور الذي يبلغ 125 مترًا، يتمتع المشروع بأكبر سعة لآلة فردية وأعلى ارتفاع مركزي بين جميع المشاريع البرية الدولية للشركة. وبتوقيع هذا العقد، تواصل شركة Electric Wind Power دعمها لمبادرة Belt and Road Initiative الصينية بينما تعمل بنشاط على تعزيز التنمية الصديقة للبيئة. وثمة مشروع نموذجي آخر يسلط الضوء على الطاقة العابرة للحدود الوطنية بالشركة، وهو بناء مشروع Senj Wind Power Project في كرواتيا، وهو أكبر مشروع لطاقة الرياح البرية في منطقة البلقان.

شهدت فيتنام تنمية اقتصادية سريعة في السنوات الأخيرة، وتتمتع بإمكانات هائلة للنمو الاقتصادي المستقبلي، الأمر الذي سيدفع النمو المرتفع في الطلب على الكهرباء. ووفقًا لأحدث خطة وطنية للطاقة في فيتنام، ستعمل الدولة على تطوير الطاقة المتجددة بسرعة لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء مع تقليل نسبة توليد الطاقة الحرارية تدريجيًا.

وفي السنوات الأخيرة، كان التلوث بسبب طاقة الفحم مشكلة خطيرة في بعض مناطق فيتنام. ومن هنا، ومن أجل تحفيز الانتعاش الاقتصادي المراعي للبيئة بعد جائحة كوفيد-19، صرَّحت الحكومة الفيتنامية أنها ستعطي الأولوية لتطوير الطاقة المتجددة. وهذا يعني أن الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح، التي لديها احتياطيات وفيرة في فيتنام، ستحظى بمزيد من الاهتمام والمشاركة في المستقبل وستنمو بشكل كبير، ما يخلق إمكانات هائلة في سوق الطاقة المراعية للبيئة.

وسيتم تسليم المكونات الأساسية لمشروع مزرعة الرياح في هاي آنه في نهاية مارس 2024، وسيتم تسليم الدفعة الأولى المكونة من أربعة توربينات رياح الخاصة بالشركة في أوائل يونيو 2024، ومن المقرر تسليم الدفعة الثانية المكونة من أربعة توربينات في منتصف يونيو 2024. ومن المقرر الانتهاء من إقامة توربينات الرياح بنهاية أغسطس 2024 ومن المتوقع الانتهاء منها وربطها بالشبكة قبل نوفمبر 2024.

معلومات عن Shanghai Electric

Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK: 2727، SSE: 601727)، هي مورد عالمي رائد لحلول الأنظمة الذكية الصديقة للبيئة من الدرجة الصناعية ذو حضور ملموس في كل أنحاء العالم، وهي شركة تتخصص في الطاقة الذكية والتصنيع الذكي وتكامل الذكاء الرقمي. ومع التركيز على التنمية المنخفضة الكربون والتحول الرقمي من خلال فتح ساحات جديدة وتعزيز محركات النمو الجديدة، ستسعى Shanghai Electric جاهدة لتكون رائدة في تحقيق ذروة تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون قبل عام 2030 وحياد الكربون قبل عام 2060، وإنتاج معدات الطاقة الجديدة، وتوطين المعدات المتطورة، والاستفادة من الفرص اللامحدودة في النظام البيئي الصناعي المبتكر جنبًا إلى جنب مع الشركاء العالميين.

لمزيد من المعلومات عن Electric Wind Power وShanghai Electric، تُرجى زيارة الموقع https://www.shanghai-electric.com/group_en/.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2346128/Vietnam_s_Largest_Diameter_Onshore_Wind_Turbine_Date_Will_Be_Installed.jpg

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