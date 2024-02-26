Береговые ветровые турбины наибольшего диаметра для ветропарка «Хайань» во Вьетнаме

ДОНГХА, Вьетнам, 26 февраля 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Electric Wind Power (далее: «Компания», SHA:688660), дочерняя компания Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727), ведущий китайский производитель оборудования для береговой ветроэнергетики и один из крупнейших китайских производителей оборудования для морской ветроэнергетики, недавно подписала соглашение о поставке своих передовых ветровых турбин партнерам по совместному предприятию Hai Anh Wind Power Company, IPC Construction Joint Stock Company (IPC E&C) и Asia Industrial Technology Joint Stock Company (ACIT) для проекта ветроэлектростанции «Хайань» (Hai Anh) в провинции Куангчи (Quang Tri) во Вьетнаме. Ветропарк площадью 855,25 га с установленной мощностью 40 МВт, состоящий из поставленных компанией восьми ветровых турбин WH5.25-172, призван способствовать преобразованию экологически чистой энергии в Юго-Восточной Азии.

Vietnam's Largest Diameter of Onshore Wind Turbine to Date Will Be Installed at Hai Anh Wind Farm Project. Shanghai_Electric

Компания Electric Wind Power с ее богатым опытом международного сотрудничества предоставит для проекта ветроэлектростанции «Хайань» свои самые передовые технологии и продукты в области ветроэнергетики, а также опытнейшую команду специалистов. Глобальная стратегия развития «зеленой» энергетики Компании способствует транснациональному потоку экологически чистой и эффективной энергии при одновременном увеличении энергоснабжения стран-партнеров. Это оптимизирует местную структуру энергопотребления и стимулирует экологически чистое и низкоуглеродное развитие во всем мире.

В проекте ветроэлектростанции «Хайань» — первом проекте Компании в области ветроэнергетики во Вьетнаме — задействованы ветровые турбины WH5.25-172 производства Electric Wind Power, которые на сегодняшний день являются береговыми ветровыми турбинами наибольшего диаметра на вьетнамском рынке. Проект обеспечивает наибольшую мощность одной машины и наибольшую высоту ветровой турбины (125 метров) среди всех международных береговых проектов Компании. Подписание этого контракта Electric Wind Power состоялось в рамках поддержки Компанией китайской инициативы «Пояс и путь» и является шагом на пути активного продвижения экологически чистого развития. Другим типовым проектом, демонстрирующим транснациональный потенциал Компании, является строительство ветроэлектростанции в городе Сень (Senj) в Хорватии — крупнейшего проекта береговой ветроэнергетики на Балканах.

За последние годы Вьетнам переживает стремительное экономическое развитие и имеет огромный потенциал для будущего экономического роста, что приведет к резкому повышению спроса на электроэнергию. Согласно действующему Национальному плану развития энергетики Вьетнама, Вьетнам намерен работать над быстрым развитием возобновляемых источников энергии для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию при постепенном сокращении доли производства тепловой энергии.

В последнее время загрязнение окружающей среды от угольной энергетики стало серьезной проблемой в некоторых районах Вьетнама, поэтому с целью стимулирования восстановления экономики на экологически чистых основах в постпандемийный период правительство Вьетнама объявило приоритетный курс на развитие возобновляемых источников энергии. Это означает, что возобновляемые источники энергии, такие как энергия ветра с ее огромными ресурсами во Вьетнаме, получат дальнейшее внимание и будут наращивать свою долю в экономике, создавая огромный потенциал на рынке экологически чистой энергии.

Анкерные закладные детали фундаментов для проекта ветроэлектростанции «Хайань» будут доставлены в конце марта 2024 года, поставка первой партии из четырех ветровых турбин Компании планируется в начале июня 2024 года, а второй партии из четырех турбин — в середине июня 2024 года. Установка ветровых турбин будет завершена к концу августа 2024 года, а до ноября 2024 года ожидается завершение работ и подключение к энергосети.

О компании Shanghai Electric

Компания Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK: 2727, SSE: 601727), ведущий мировой поставщик экологически чистых интеллектуальных системных решений промышленного класса с глобальным присутствием, занимается интеллектуальной энергетикой, интеллектуальным производством и интеграцией технологий цифрового интеллекта. В рамках курса на низкоуглеродное развитие и цифровую трансформацию, открывая новые сферы деятельности и стимулируя новые факторы роста, компания Shanghai Electric поставила своей целью стать лидером по достижению пиковых уровней выбросов углекислого газа до 2030 года и углеродной нейтральности до 2060 года, по производству оборудования для экологически чистой энергетики и локализации высокотехнологичного оборудования, используя безграничные возможности инновационной промышленной экосистемы вместе со своими глобальными партнерами.

Дополнительную информацию о компаниях Electric Wind Power и Shanghai Electric можно получить на веб-сайте https://www.shanghai-electric.com/group_en/.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2346128/Vietnam_s_Largest_Diameter_Onshore_Wind_Turbine_Date_Will_Be_Installed.jpg

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