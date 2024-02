Le plus grand diamètre d'éolienne terrestre du Vietnam à ce jour sera installé dans le cadre du projet du parc éolien de Hai Anh

DONG HA, Vietnam, 26 février 2024 /PRNewswire/ -- Electric Wind Power (« l'entreprise », SHA:688660), une filiale de Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727), également le premier fabricant chinois d'équipements éoliens terrestres et l'un des plus grands fabricants chinois d'équipements éoliens offshore, a récemment signé un accord pour fournir ses éoliennes de pointe aux partenaires de la joint-venture Hai Anh Wind Power Company, IPC Construction Joint Stock Company (IPC E&C) et Asia Industrial Technology Joint Stock Company (ACIT) dans le cadre du projet de parc éolien Hai Anh dans la province de Quang Tri, au Vietnam. Le parc éolien couvrira une superficie de 855,25 ha avec une capacité installée de 40 MW et utilisera huit unités d'éoliennes WH5.25-172 de l'entreprise, renforçant ainsi la transformation de l'énergie verte en Asie du Sud-Est.

Vietnam's Largest Diameter of Onshore Wind Turbine to Date Will Be Installed at Hai Anh Wind Farm Project. Shanghai_Electric

Electric Wind Power, qui possède une vaste expérience dans la coopération internationale, a apporté sa technologie et ses produits éoliens les plus avancés, ainsi que son équipe la plus expérimentée, au projet de parc éolien de Hai Anh. La stratégie mondiale en matière de développement de l'énergie verte de la société facilite le flux transnational d'énergie propre et efficace tout en augmentant l'approvisionnement énergétique des pays partenaires. Cela optimise la structure de consommation d'énergie locale et stimule le développement vert et à faible émission de carbone dans le monde entier.

Le projet de parc éolien de Hai Anh est le premier projet éolien de la société au Vietnam et utilise l'unité éolienne WH5.25-172 d'Electric Wind Power, qui possède le plus grand diamètre de turbine éolienne terrestre sur le marché vietnamien à ce jour. Avec une hauteur de moyeu de 125 mètres, le projet a la plus grande capacité de machine unique et la plus grande hauteur de moyeu parmi tous les projets terrestres internationaux de l'entreprise. Avec la signature de ce contrat, Electric Wind Power continue de soutenir l'initiative de « la Nouvelle route de la soie » de la Chine tout en promouvant activement le développement vert. Un autre projet modèle qui montre l'énergie transnationale de l'entreprise est la construction du projet éolien Senj en Croatie, le plus grand projet éolien terrestre dans les Balkans.

Le Vietnam a connu un développement économique rapide ces dernières années et dispose d'un énorme potentiel de croissance économique dans l'avenir, ce qui entraînera une forte croissance de demande en électricité. Selon le dernier plan énergétique national du Vietnam, le Vietnam s'efforcera de développer rapidement les énergies renouvelables pour répondre à la demande croissante d'électricité tout en réduisant progressivement la part de production d'électricité d'origine thermique.

Ces dernières années, la pollution par le charbon a représenté un grave problème dans certaines régions du Vietnam. Afin de stimuler une reprise économique verte après la pandémie, le gouvernement vietnamien a déclaré qu'il accorderait la priorité au développement des énergies renouvelables. Cela signifie que les énergies renouvelables telles que l'énergie éolienne, qui a des réserves abondantes au Vietnam, recevront plus d'attention et de part à l'avenir et connaîtront une croissance considérable, créant un énorme potentiel sur le marché de l'énergie verte.

Les composants d'ancrage des fondations du parc éolien de Hai Anh seront livrés à la fin mars 2024 et le premier lot de quatre éoliennes de l'entreprise sera livré début juin 2024, le deuxième lot de quatre devant être livré à la mi-juin 2024. Le levage des éoliennes sera achevé d'ici la fin du mois d'août 2024 et devrait être terminé et raccordé au réseau avant novembre 2024.

À propos de Shanghai Electric

Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK: 2727, SSE: 601727), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de systèmes intelligents écologiques de qualité industrielle, présent dans le monde entier, se consacre à l'énergie intelligente, à la fabrication intelligente et à l'intégration de l'intelligence numérique. En mettant l'accent sur le développement à faibles émissions de carbone et la transformation numérique par l'ouverture de nouveaux domaines de développement et la promotion de nouveaux moteurs de croissance, Shanghai Electric s'efforcera d'être un chef de file et d'atteindre son sommet d'émissions de dioxyde de carbone d'ici 2030 et la carboneutralité avant 2060. Elle poursuivra la production de nouveaux équipements énergétiques et la localisation d'équipements haut de gamme en exploitant les possibilités illimitées d'un écosystème industriel novateur avec des partenaires mondiaux.

Pour en savoir plus sur Electric Wind Power et Sanghai Electric, veuillez consulter le site : https://www.shanghai-electric.com/group_en/

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2346128/Vietnam_s_Largest_Diameter_Onshore_Wind_Turbine_Date_Will_Be_Installed.jpg