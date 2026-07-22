ترياكي أغرو وهيئة الموانئ والمناطق الحرة في جيبوتي توقّعان مذكرة تفاهم (MoU) لتطوير ميناء تاجورة

إسطنبول, 22 يوليو / تموز 2026 /PRNewswire/ -- وقّعت ترياكي أغرو وهيئة الموانئ والمناطق الحرة في جيبوتي (DPFZA) مذكرة تفاهم (MoU)، بما يمثّل محطة جديدة في مساعيهما المشتركة لاستكشاف سبل تطوير ميناء تاجورة على المدى الطويل وتحديثه وتشغيله مستقبلًا. ترسي الاتفاقية إطارًا للتعاون يهدف إلى تعزيز مكانة جيبوتي كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، ودعم التجارة الزراعية ومرونة سلاسل الإمداد والأمن الغذائي في أنحاء القرن الأفريقي.

Tiryaki Agro and Djibouti Ports and Free Zones Authority Sign MoU for the Development of Tadjourah Port

بموجب مذكرة التفاهم، ستعمل ترياكي أغرو وDPFZA معًا على تقييم الإطار التقني والتجاري والتشغيلي لتطوير ميناء تاجورة في المستقبل. يرمي المشروع، رهنًا بالاستكمال الناجح للدراسات اللاحقة والمفاوضات وإبرام الاتفاقيات النهائية، إلى تعزيز البنية التحتية للميناء، وتوسيع القدرات اللوجستية والتخزينية، وتحسين مناولة السلع الزراعية والسلع السائبة، والإسهام في التنمية الاقتصادية الإقليمية. كما تشكل مذكرة التفاهم أساسًا لإجراء الطرفين مفاوضات بشأن اتفاقية امتياز طويلة الأجل لإدارة الميناء وتشغيله.

تستند هذه الاتفاقية إلى شراكة مؤسسة التمويل الدولية (IFC) مع ترياكي أغرو، التي تهدف إلى تعزيز مكانة جيبوتي بوصفها بوابة حيوية للتجارة الإقليمية والأمن الغذائي في أنحاء القرن الأفريقي. أسهم دعم مؤسسة التمويل الدولية (IFC) في المراحل المبكرة، بما في ذلك دراسات الجدوى والتخطيط وإشراك أصحاب المصلحة، في إرساء الأسس لهذا الإنجاز، بما يعكس التزامًا مشتركًا بإطلاق إمكانات جيبوتي بوصفها بوابة لوجستية استراتيجية وبناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة من خلال نمو يقوده القطاع الخاص.

Süleyman Tiryakioğlu، الرئيس التنفيذي لشركة ترياكي أغرو

«يمثّل توقيع مذكرة التفاهم هذه خطوة مهمة إلى الأمام في التزامنا طويل الأجل تجاه جيبوتي، وفي رؤيتنا المتمثلة في الإسهام في تعزيز دور البلاد بوصفها بوابة إقليمية للتجارة والخدمات اللوجستية. ونثمّن بصدق رؤية حكومة جيبوتي ودعمها، وقيادة هيئة الموانئ والمناطق الحرة في جيبوتي وتعاونها، والشراكة القيّمة مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، التي أسهم دعمها الاستشاري في بلورة هذه الفرصة منذ مراحلها الأولى. ونتطلع إلى مواصلة عملنا المشترك بينما نمضي في المراحل التالية للمشروع ونستكشف إمكاناته في تعزيز التجارة الإقليمية والأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية المستدامة.»

تعكس هذه المبادرة رؤية جيبوتي طويلة الأجل لتعزيز مكانتها بوصفها بوابة لوجستية استراتيجية تربط أفريقيا والشرق الأوسط والأسواق العالمية. ومن خلال التعاون المستمر بين حكومة جيبوتي وهيئة الموانئ والمناطق الحرة في جيبوتي ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) وترياكي أغرو، يهدف المشروع إلى تهيئة الظروف للاستثمار المستقبلي في ميناء تاجورة، بما يدعم تجارة زراعية أكثر كفاءة، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، ونمو يقوده القطاع الخاص على نحو مستدام في أنحاء القرن الأفريقي.

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