Tiryaki Agro et l'Autorité des ports et zones franches de Djibouti signent un protocole d'accord pour le développement du port de Tadjourah

ISTANBUL, 22 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Tiryaki Agro et l'Autorité des ports et zones franches de Djibouti (DPFZA) ont signé un protocole d'accord qui marque une nouvelle étape importante dans leur ambition commune d'étudier les possibilités de développement à long terme, de modernisation et d'exploitation future du port de Tadjourah. L'accord établit un cadre de coopération visant à consolider la position de Djibouti comme pôle régional du commerce et de la logistique, tout en soutenant le commerce agricole, la résilience de la chaîne d'approvisionnement et la sécurité alimentaire dans la Corne de l'Afrique.

Tiryaki Agro and Djibouti Ports and Free Zones Authority Sign MoU for the Development of Tadjourah Port

En vertu de ce protocole d'accord, Tiryaki Agro et la DPFZA collaboreront afin d'évaluer le cadre technique, commercial et opérationnel du développement futur du port de Tadjourah. Sous réserve des résultats positifs des études et négociations ultérieures ainsi que des accords définitifs, le projet prévoit de moderniser les infrastructures portuaires, d'accroître les capacités logistiques et de stockage, d'améliorer la manutention des produits agricoles et des marchandises en vrac, et devrait contribuer au développement économique régional. Le protocole d'accord sert également aux parties de base de négociation d'un contrat de concession à long terme portant sur la gestion et l'exploitation du port.

Cet accord s'appuie sur le partenariat entre la Société financière internationale (IFC) et Tiryaki Agro, qui entend faire de Djibouti une plaque tournante essentielle pour le commerce régional et la sécurité alimentaire dans la Corne de l'Afrique. Le soutien apporté par l'IFC dès les premières étapes, notamment à travers des études de faisabilité, un travail de planification et la mobilisation des parties prenantes, a permis de jeter les bases de cette avancée majeure, qui illustre la détermination commune des parties : libérer le potentiel de Djibouti comme pôle logistique stratégique et bâtir un avenir plus résilient et durable grâce à une croissance tirée par le secteur privé.

Süleyman Tiryakioğlu, directeur général de Tiryaki Agro

« La signature de ce protocole d'accord, qui marque une avancée cruciale dans notre engagement à long terme envers Djibouti, souligne notre volonté de promouvoir le rôle de ce pays comme plaque tournante régionale du commerce et de la logistique. Nous tenons à exprimer notre sincère gratitude au gouvernement de Djibouti pour sa vision et son soutien, à l'Autorité des ports et zones franches de Djibouti pour son leadership et sa collaboration, ainsi qu'au partenaire précieux qu'est l'IFC, dont les conseils ont contribué à donner forme à cette initiative dès ses toutes premières étapes. Plus nous avançons vers les prochaines phases du projet et en explorons le potentiel pour renforcer le commerce régional, la sécurité alimentaire et le développement économique durable, plus nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre notre collaboration. »

Cette initiative s'inscrit dans la vision à long terme de Djibouti, qui souhaite consolider sa position de plaque tournante logistique stratégique reliant l'Afrique, le Moyen-Orient et les marchés mondiaux. Grâce à la collaboration continue entre le gouvernement de Djibouti, l'Autorité des ports et zones franches de Djibouti, l'IFC et Tiryaki Agro, le projet a pour objectif de créer les conditions propices à de futurs investissements dans le port de Tadjourah, afin de favoriser un commerce agricole plus efficace, de renforcer la résilience de la chaîne d'approvisionnement et de soutenir une croissance durable portée par le secteur privé dans la Corne de l'Afrique.

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