- Tiryaki Agro y Djibouti Ports and Free Zones Authority firman un MoU para el desarrollo del Puerto de Tadjourah

ESTAMBUL, 22 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Tiryaki Agro y la Djibouti Ports and Free Zones Authority (DPFZA) han firmado un Memorando de Entendimiento (MoU), que marca el próximo hito en su ambición compartida de explorar el desarrollo a largo plazo, la modernización y la operación futura del Puerto de Tadjourah. El acuerdo establece un marco de cooperación destinado a fortalecer la posición de Djibouti como centro comercial y logístico regional y al mismo tiempo apoyar el comercio agrícola, la resiliencia de la cadena de suministro y la seguridad alimentaria en todo el Cuerno de África.

Tiryaki Agro and Djibouti Ports and Free Zones Authority Sign MoU for the Development of Tadjourah Port

En virtud del Memorando de Entendimiento, Tiryaki Agro y DPFZA colaborarán para evaluar el marco técnico, comercial y operativo para el futuro desarrollo del Puerto de Tadjourah. Sujeto a la finalización exitosa de los estudios, negociaciones y acuerdos definitivos subsiguientes, el proyecto prevé la mejora de la infraestructura portuaria, la ampliación de la capacidad logística y de almacenamiento, la optimización del manejo de productos agrícolas y a granel, y la contribución al desarrollo económico regional. El MoU también sienta las bases para que las partes negocien un acuerdo de concesión a largo plazo para la gestión y operación del puerto.

Este acuerdo se basa en la alianza de IFC con Tiryaki Agro para posicionar a Djibouti como una puerta de entrada vital para el comercio regional y la seguridad alimentaria en el Cuerno de África. El apoyo inicial de IFC, que incluyó estudios de viabilidad, planificación y participación de las partes interesadas, ha contribuido a sentar las bases para este hito, reflejando un compromiso compartido para liberar el potencial de Djibouti como centro logístico estratégico y construir un futuro más resiliente y sostenible mediante el crecimiento liderado por el sector privado.

Süleyman Tiryakioğlu, consejero delegado, Tiryaki Agro

"La firma de este Memorando de Entendimiento marca un importante paso adelante en nuestro compromiso a largo plazo con Djibouti y nuestra visión de contribuir al papel del país como puerta de entrada regional para el comercio y la logística. Agradecemos sinceramente la visión y el apoyo del Gobierno de Djibouti, el liderazgo y la colaboración de la Djibouti Ports and Free Zones Authority, y la valiosa asociación de IFC, cuyo asesoramiento ha ayudado a dar forma a esta oportunidad desde sus primeras etapas. Esperamos continuar nuestro trabajo conjunto a medida que avanzamos en las próximas fases del proyecto y exploramos su potencial para fortalecer el comercio regional, la seguridad alimentaria y el desarrollo económico sostenible."

Esta iniciativa refleja la visión a largo plazo de Djibouti de fortalecer su posición como puerta de entrada logística estratégica que conecta África, Oriente Medio y los mercados globales. Mediante la colaboración continua del Gobierno de Djibouti, la Djibouti Ports and Free Zones Authority, IFC y Tiryaki Agro, el proyecto busca crear las condiciones para futuras inversiones en el puerto de Tadjourah, apoyando un comercio agrícola más eficiente, una mayor resiliencia de la cadena de suministro y un crecimiento sostenible liderado por el sector privado en todo el Cuerno de África.

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