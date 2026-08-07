تستثمر FinDev Canada مبلغ 40 مليون يورو في NSIA Banque Côte d'Ivoire S.A. لدعم الشمول المالي والتخفيف من آثار تغير المناخ

مونتريال، 7 أغسطس 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت FinDev Canada، مؤسسة التمويل الإنمائي الثنائية الكندية، عن توقيع اتفاقية لمنح NSIA Banque Côte d'Ivoire S.A. ("NSIA")، أحد أبرز البنوك في كوت ديفوار، قرضًا بقيمة 40 مليون يورو. ويمثل ذلك أول استثمار مباشر لـ FinDev Canada في كوت ديفوار، كما يفتح المجال أمام كندا وكوت ديفوار لتعزيز رخائهما الاقتصادي المشترك والمضي قدمًا في تحقيق أهدافهما المشتركة في السياسة الخارجية.

NSIA Banque

ويشكّل القرض جزءًا من تسهيل تمويلي مشترك بقيمة 100 مليون يورو يقوده سيتي بنك، بمشاركة KEXIM Global (Singapore) Ltd. ("KGS"). وستتيح مساهمة FinDev Canada لـ NSIA تحسين حصول الفئات المحرومة من الخدمات والمعرّضة للصدمات الاقتصادية والبيئية على الخدمات المالية، ومنها الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) والشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء أو التي تقودها نساء (WSMEs).

ولا تزال العوائق تحول دون نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وإسهامها في خلق فرص العمل وفي التنمية الاقتصادية لكوت ديفوار. وتماشيًا مع أهدافها الاستراتيجية، تسعى NSIA إلى تعزيز الدعم المالي للقطاع الخاص بتخصيص 50% من حصيلة القرض، على أن تستفيد منها الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتلتزم NSIA بالنهوض بالمساواة بين الجنسين من خلال حلول وخدمات مالية وغير مالية مصممة حسب الاحتياجات، بما يعزز المشاركة الاقتصادية للمرأة والشمول المالي. ولهذا الغرض، ستخصّص NSIA نسبة 30% من حصيلة القرض وتوجّهها إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء أو التي تقودها نساء.

تُعدّ كوت ديفوار شديدة التأثر بتداعيات تغير المناخ، التي تعرقل الإنتاج الزراعي وتهدد الأمن الغذائي. وتحتاج البلاد إلى ما يُقدّر بنحو 10 مليارات دولار أمريكي لتمويل جهود التخفيف من آثار تغير المناخ والوفاء بالتزاماتها في إطار المساهمات المحددة وطنيًا. وستخصّص NSIA ما تبقى من حصيلة القرض لدعم التمويل المناخي. وسيقدّم البنك قروضًا لتمويل مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في المباني التجارية والصناعية ومباني المكاتب، دعمًا لمبادرات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في البلاد.

«يبرهن هذا الاستثمار على النهج الذي تتبعه FinDev Canada في التعاون مع المؤسسات المالية الرائدة لتوجيه رؤوس الأموال إلى الأسواق ذات الأولوية. ومن خلال شراكتنا مع NSIA Banque وسيتي، نوسّع نطاق إتاحة التمويل أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة ورائدات الأعمال والاستثمارات المناخية في كوت ديفوار، ونرسّخ في الوقت نفسه شراكات كندا طويلة الأمد في مختلف أنحاء أفريقيا. ومن خلال الجمع بين الأثر الإنمائي والشراكات الاستراتيجية، يمكننا المساعدة على تسريع النمو الاقتصادي، ودفع عجلة تحقيق الأهداف المناخية، وإتاحة الفرص للمجتمعات والشركات»، قالت Lori Kerr، الرئيسة التنفيذية لـ FinDev Canada.

«تلتزم كندا ببناء شراكات أقوى تعزّز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، بما يتماشى مع استراتيجيتنا لأفريقيا. ومن خلال استثمار FinDev Canada في NSIA Banque Côte d'Ivoire، نوسّع نطاق حصول المشاريع الصغيرة، ومنها المشاريع التي تقودها نساء، على التمويل، بالتوازي مع دعم العمل المناخي والازدهار المشترك»، أنيتا أناند، وزيرة خارجية كندا.

«تمثّل هذه الشراكة مع FinDev Canada محطة مهمة في مساعينا إلى تعزيز نمو أكثر شمولًا واستدامة في كوت ديفوار. وستعزّز هذه الشراكة قدرتنا على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع ريادة الأعمال النسائية، وتمويل المشاريع التي تسهم في تحوّل قطاع الطاقة في البلاد. ومن خلال توظيف هذه الموارد لما فيه مصلحة الشركات والمجتمعات، تؤكد NSIA Banque Côte d'Ivoire من جديد التزامها بدعم الجهات التي تخلق القيمة وتسهم في رسم مستقبل بلدنا»، Léonce Yacé، الرئيس التنفيذي لـ NSIA Banque Côte d'Ivoire.

«تفخر سيتي بقيادة هذه الصفقة البارزة وبشراكتها مع FinDev Canada لدعم الدور الحيوي الذي تؤديه NSIA في تعزيز الشمول المالي في كوت ديفوار. ونرى أن ذلك بالغ الأهمية لتطوير المنظومة المالية الإقليمية»، قال Pape Sall، رئيس سيتي في غرب ووسط أفريقيا.

«يسرّ KGS المشاركة في هذه الصفقة في إطار التزامها بدعم التحول العالمي نحو الاستدامة وتعزيز النمو الإقليمي. وبمشاركتها في هذا التمويل، تهدف KGS إلى دعم التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز البنية التحتية الاجتماعية في المنطقة»، قال Lee Do Hyung، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في KGS.

نبذة عن FinDev Canada

FinDev Canada مؤسسة تمويل إنمائي تستثمر في الأسواق الناشئة لتحقيق الأثر الإنمائي والعوائد المالية والازدهار الاقتصادي المشترك. ونقدّم التمويل بالدين والتمويل برأس المال والتمويل المختلط والمساعدة الفنية والخدمات الاستشارية في قطاعات البنية التحتية والأعمال الزراعية والقطاع المالي في الاقتصادات النامية، دعمًا للتنمية من خلال القطاع الخاص. لمزيد من المعلومات حول FinDev Canada، يُرجى زيارة www.findevcanada.ca.

نبذة عن NSIA Banque Côte d'Ivoire

تُعدّ NSIA Banque Côte d'Ivoire، التابعة لـ NSIA Holding Financière، أحد أبرز البنوك التجارية في البلاد. يقدّم البنك مجموعة متكاملة من الخدمات المالية للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى، من خلال شبكة تضم أكثر من 80 فرعًا. وتضطلع NSIA Banque Côte d'Ivoire بدور فاعل في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، انطلاقًا من التزامها بتعزيز الشمول المالي وريادة الأعمال وتكافؤ الفرص والتمويل المستدام.

نبذة عن سيتي

تُعدّ سيتي شريكًا مصرفيًا بارزًا للمؤسسات ذات الاحتياجات العابرة للحدود، وتتبوأ مكانة عالمية رائدة في إدارة الثروات، كما تُعدّ بنكًا يحظى بالتقدير في مجال الخدمات المصرفية للأفراد في سوقها المحلية بالولايات المتحدة. تمارس سيتي أعمالها في أكثر من 180 دولة وسلطة قضائية، وتقدّم للشركات والحكومات والمستثمرين والمؤسسات والأفراد طيفًا واسعًا من المنتجات والخدمات المالية.

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نبذة عن KEXIM Global (Singapore) Ltd.

KGS شركة تابعة لبنك التصدير والاستيراد الكوري (Korea Eximbank)، وتقدّم حلولًا تمويلية مصممة خصيصًا لمشاريع في مختلف أنحاء العالم. تشمل القطاعات التي نغطيها صناعات تقليدية وناشئة، منها الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP)، والطاقة والمرافق، والغاز الطبيعي المسال (LNG)، والبنية التحتية للنقل، إضافة إلى سلسلة قيمة المركبات الكهربائية (EV)، والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية الرقمية.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة https://keximglobal.com.sg/

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