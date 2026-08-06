FinDev Canada investit 40 millions d'euros dans NSIA Banque Côte d'Ivoire S.A. afin de soutenir l'inclusion financière et les efforts d'atténuation des changements climatiques

MONTRÉAL, 6 août 2026 /PRNewswire/ -- FinDev Canada, l'institution financière de développement bilatérale du Canada, annonce la signature d'un prêt de 40 M€ consenti à NSIA Banque Côte d'Ivoire S.A. (NSIA), une banque de premier plan de la Côte d'Ivoire. Ce premier investissement direct de FinDev Canada dans ce pays fera progresser la prospérité économique partagée et les objectifs communs en matière de politique étrangère du Canada et de la Côte d'Ivoire.

NSIA Banque

Ce prêt fait partie d'une facilité de crédit syndiquée de 100 M€ dirigée par Citibank, avec la participation de KEXIM Global (Singapore) Ltd. (KGS). Grâce au prêt de FinDev Canada, les services financiers de NSIA seront plus faciles d'accès pour les populations mal desservies et vulnérables aux chocs économiques et environnementaux, y compris les petites et moyennes entreprises (PME), dont celles détenues ou dirigées par des femmes.

Les PME continuent de se heurter à des obstacles qui entravent leur croissance, la création d'emplois et leur participation au développement économique de la Côte d'Ivoire. Conformément à ses objectifs stratégiques, NSIA consolidera son soutien financier au secteur privé en affectant 50 % du prêt aux PME.

NSIA encourage l'égalité des genres en offrant des solutions et des services financiers et non financiers sur mesure qui renforcent la participation économique des femmes et leur inclusion financière. Ainsi, 30 % du prêt sera affecté à des PME détenues ou dirigées par des femmes.

La Côte d'Ivoire est extrêmement vulnérable aux dérèglements climatiques qui perturbent la production agricole et la sécurité alimentaire. Selon les estimations, 10 G$ US doivent être investis dans l'atténuation des changements climatiques afin de respecter la contribution déterminée au niveau national du pays. NSIA affectera le reste du prêt au financement climatique et accordera des prêts destinés à des projets photovoltaïques dans des immeubles commerciaux, industriels et de bureaux, afin de soutenir les initiatives d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique en Côte d'Ivoire.

« Cet investissement illustre comment FinDev Canada collabore avec des institutions financières de premier plan pour mobiliser des capitaux dans les marchés prioritaires. Ce partenariat avec NSIA Banque et Citi facilitera l'accès au financement pour les PME, les entrepreneures et les projets climatiques en Côte d'Ivoire, tout en affermissant les partenariats à long terme du Canada partout en Afrique. En alliant impact sur le développement et partenariats stratégiques, nous pouvons accélérer la croissance économique, faire progresser les objectifs climatiques et ouvrir de nouvelles perspectives pour les collectivités et les entreprises », a déclaré Lori Kerr, cheffe de la direction de FinDev Canada.

« Le Canada s'engage à établir des partenariats plus solides qui favorisent une croissance économique inclusive et durable, conformément à notre stratégie pour l'Afrique. Grâce à l'investissement de FinDev Canada dans la NSIA Banque Côte d'Ivoire, nous élargissons l'accès au financement pour les petites entreprises, notamment celles dirigées par des femmes, tout en soutenant l'action pour le climat et la prospérité partagée ». Anita Anand, ministre des Affaires étrangères.

« Ce partenariat avec FinDev Canada représente une étape déterminante dans notre volonté de promouvoir une croissance plus inclusive et plus durable en Côte d'Ivoire. Nous serons ainsi mieux en mesure de soutenir les PME, de promouvoir l'entrepreneuriat féminin et de financer des projets qui contribuent à la transition énergétique du pays. En mobilisant ces ressources au profit des entreprises et des collectivités, NSIA Banque Côte d'Ivoire réaffirme son engagement à soutenir ceux et celles qui créent de la valeur et contribuent à façonner l'avenir de notre pays », a déclaré Léonce Yacé, chef de la direction de NSIA Banque Côte d'Ivoire.

« Citi est fière de diriger cette transaction historique, en partenariat avec FinDev Canada, pour soutenir le travail essentiel de NSIA en faveur de l'inclusion financière en Côte d'Ivoire. Nous estimons que cela revêt une importance capitale pour le développement de l'écosystème financier régional », a déclaré Pape Sall, directeur de Citi pour l'Afrique de l'Ouest et centrale.

« C'est avec plaisir que KGS prend part à cette transaction, qui s'inscrit dans sa volonté de soutenir la transition mondiale vers une économie durable et de favoriser la croissance régionale. En participant à ce financement, KGS entend soutenir le développement agricole durable et améliorer les infrastructures sociales dans la région », a déclaré Lee Do Hyung, chef de la direction et directeur général, KGS.

À propos de FinDev Canada

FinDev Canada est une institution financière de développement qui investit dans les marchés émergents pour produire un impact sur le développement, des rendements financiers et une prospérité économique partagée. Nos solutions de financement par emprunt, de financement par capitaux propres et de financement mixte, notre assistance technique et nos conseils soutiennent le développement par le biais du secteur privé dans les secteurs des infrastructures, de l'agroalimentaire et de la finance des économies en développement. Pour en savoir plus sur FinDev Canada : www.findevcanada.ca.

À propos de NSIA Banque Côte d'Ivoire

Filiale de NSIA Holding Financière, NSIA Banque Côte d'Ivoire est l'une des principales banques commerciales du pays. La banque offre une gamme complète de services financiers à des particuliers, des PME et de grandes sociétés grâce à un réseau de plus de 80 succursales. Déterminée à promouvoir l'inclusion financière, l'entrepreneuriat, l'égalité des chances et la finance durable, NSIA Banque Côte d'Ivoire soutient activement le développement économique et social du pays.

À propos de Citi

Citi est un partenaire bancaire de premier plan pour les institutions ayant des besoins transfrontaliers, un chef de file mondial en gestion de patrimoine et une banque de confiance pour les particuliers sur son marché d'origine, les États-Unis. Citi est présente dans plus de 180 pays et territoires, où elle offre aux entreprises, aux gouvernements, aux investisseurs, aux institutions et aux particuliers une vaste gamme de produits et de services financiers.

Vous trouverez de plus amples renseignements à l'adresse suivante : www.citigroup.com | X : @Citi | LinkedIn : www.linkedin.com/company/citi | YouTube : www.youtube.com/citi | Facebook: www.facebook.com/citi

À propos de KEXIM Global (Singapour) Ltd.

KGS est une filiale d'Export-Import Bank of Korea (Korea Eximbank) qui propose des solutions de financement sur mesure pour des projets à l'échelle internationale. Sa couverture sectorielle s'étend aussi bien aux industries traditionnelles qu'aux secteurs émergents, notamment les partenariats public-privé, l'énergie et les services publics, le gaz naturel liquéfié et les infrastructures de transport, ainsi que la chaîne de valeur des véhicules électriques, l'hydrogène vert et l'ammoniac, les énergies renouvelables et les infrastructures numériques.

Pour plus d'informations, consulter le site https://keximglobal.com.sg/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/kexim-global-singapore-ltd/

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