تلتزم FinDev Canada بتقديم 100 مليون دولار أمريكي لصالح Africa Finance Corporation لتوسيع البنية التحتية المستدامة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

مونتريال، 23 أكتوبر 2025 / PRNewswire / -- تُعلن FinDev Canada ، مؤسسة التمويل الإنمائي الثنائية الكندية، عن تقديم قرض بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لصالح Africa Finance Corporation (AFC) ، مزوِّد رائد لحلول البنية التحتية في أفريقيا، وذلك لدعم مشاريع البنية التحتية المستدامة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

سيُمكِّن هذا التسهيل الائتماني المُقدَّم من FinDev Canada المؤسسةَ من دعم مجموعة من مشاريع التمويل المناخي، مثل تطوير مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. علاوةً على ذلك، سيدعم التسهيل تطوير بنية تحتية للسكك الحديدية منخفضة الانبعاثات الكربونية لمشروع مترو للنقل بين المدن في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وسيُسهم ذلك في تحسين النقل العام وخفض الانبعاثات ودعم النمو الاقتصادي بفضل التدفق الكبير للسلع والأفراد إلى المدينة.

يُمثِّل النمو السكاني السريع في أفريقيا فرصةً فريدةً للاستفادة من المكاسب الديموغرافية وتوسيع أسواق الاستهلاك والعمل النابضة بالحياة، لكنه يُولِّد متطلباتٍ ملحةً للبنية التحتية لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة. ولا تزال هذه الإمكانات غير مُستغَلة بالقدر الكافي بسبب الفجوات المستمرة في الوصول إلى الطاقة والمياه والبنية التحتية الرقمية. وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، يفتقر نحو 565 مليون شخص إلى إمكانية الوصول إلى الكهرباء، مما يؤثر بشكل كبير على قدرة المنطقة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. لذلك، تُعدُّ استثمارات القطاع الخاص محوريةً في معالجة هذه العوائق.

ستُوجَّه حصيلةُ القرض بالكامل لمساعدة المؤسسة على توسيع طاقتها التمويلية طويلة الأجل، مما يُتيح حلولاً مستدامةً تعالج تغيُّر المناخ وتحديات البنية التحتية وتعزِّز الوصول إلى الطاقة.

وصرَّح باولو مارتيلي، نائب الرئيس وكبير مسؤولي الاستثمار في FinDev Canada قائلاً: "تُمثِّل هذه الصفقةُ فرصةً لـ FinDev Canada لدعم مزوِّدٍ رائدٍ لحلول تمويل البنية التحتية الحيوية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وخطوةً مهمةً نحو توسيع حضورنا في أسواق المنطقة. إننا فخورون بالاستثمار في مؤسسة تتماشى مع أهدافنا التنموية ذات الأثر، ولا سيما تطوير الأسواق والإجراءات المناخية والطبيعية".

من جانبه، قال بانجي فيهينتولا، عضو المجلس التنفيذي ورئيس الخدمات المالية في Africa Finance Corporation : "يسرُّنا الشراكة مع FinDev Canada في هذه الصفقة البارزة. تعكس هذه الشراكةُ التزامنا المشترك بتسريع التنمية المستدامة في جميع أنحاء القارة من خلال بنية تحتية عالية الأثر ومرنة مناخياً. ولا تقتصر هذه الصفقةُ على تنويع قاعدة التمويل للمؤسسة فحسب، بل تُعمِّق كذلك مشاركة أمريكا الشمالية في قصة نمو أفريقيا. ونتطلع إلى البناء على هذه العلاقة لحفز تدفقاتٍ استثماريةٍ أكبر إلى قطاع البنية التحتية في أفريقيا".

نبذة عن FinDev Canada

FinDev Canada هي مؤسسة التمويل الإنمائي الثنائية الكندية، وتدعم التنمية من خلال القطاع الخاص. نقدم حلولَ التمويل والاستثمار والتمويل المختلط، بالإضافة إلى المساعدة الفنية والاستشارية، لتعزيز النمو المستدام والشامل في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة والتزامات اتفاقية باريس. لمزيد من المعلومات حول FinDev Canada ، يُرجى زيارة www.findevcanada.ca .

نبذة عن Africa Finance Corporation

تأسَّست Africa Finance Corporation في عام 2007 لتكون حافزاً للاستثمارات العملية في البنية التحتية والقطاع الصناعي في جميع أنحاء أفريقيا. ويجمع نهجُ المؤسسة بين الخبرة المتخصصة في الصناعة والتركيز على الاستشارات المالية والفنية وهيكلة المشاريع وتطويرها ورأس المال الاستثماري، وذلك لمعالجة احتياجات تطوير البنية التحتية في أفريقيا ودفع النمو الاقتصادي المستدام. وبعد مرور ثمانية عشر عاماً، أصبحت المؤسسةُ الشريكَ المفضَّل في أفريقيا للاستثمار في أصول البنية التحتية الاستراتيجية وتنفيذها، والتي توفر خدماتٍ أساسيةً في قطاعات البنية التحتية الرئيسية. وتضم المؤسسة 46 دولة عضواً، وقد استثمرت أكثر من 15 مليار دولار أمريكي منذ إنشائها.

