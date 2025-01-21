تستعد شركة Robert & John Limited لإطلاق مشغل مبتكر للشبكة الافتراضية للهاتف المحمول (MVNO) يُسمى "Liv.ing". وستوفر شركة XIUS نظام دعم الأعمال (BSS) القوي الذي سيمكن Liv.ing من تقديم أساسيات الحياة للعملاء

حي نورث تشيلمزفورد، ولاية ماساتشوستس، 21 يناير 2025 /PRNewswire/ -- يسر شركة Robert & John، شركة ترويج الحلول المبتكرة والمؤثرة مثل Roducate وDuctour، الإعلان عن الإطلاق المرتقب لـ "Liv.ing" مشغل الشبكة الافتراضية للهاتف المحمول (MVNO) الخاص بها، المدعوم بنظام شركة XIUS، الشركة المزودة الرائدة عالميًا للخدمات.

يأتي هذا التحالف الإستراتيجي بعد مناقصة تنافسية فازت بها شركة XIUS، ويشكل خطوة جريئة لتغيير النظام البيئي لمجال الاتصالات؛ بهدف تطوير نظام الهواتف التقليدي ليشمل مجموعة واسعة من الخدمات التي ستعزز الحياة اليومية لسكان نيجيريا.

لقد صُمم Liv.ing لتقديم تجربة شبكة من الطراز العالمي، تجمع بين الاتصالات المتقدمة، والحلول الضرورية لأسلوب الحياة. ستوفر الشبكة الافتراضية للهاتف المحمول (MVNO) الخاصة بـ Liv.ing أساسيات الحياة، وستلبي احتياجات المستهلكين المعاصرين النامية، لأنها ليست مجرد خدمة اتصالات.

قال Femisola Awosika، الرئيس التنفيذي: "كمنظمة، نحن ملتزمون بطرح السؤال الأساسي الآتي والإجابة عنه: 'ما أسلوبُ عيشك؟' وللإجابة عن هذا السؤال، فإننا مستمرون على الطريق لتغيير أسلوبِ حياة الناس، من خلال تلبية الاحتياجات في حياتهم اليومية." "انضموا إلينا لإطلاق Liv.ing، تقنيتنا المبتكرة للهواتف المحمولة التي تتجاوز مفهوم الاتصال بالشبكة إلى توفير وصول محسن إلى أساسيات الحياة."

يهدف تقديم الشبكة الافتراضية للهاتف المحمول (MVNO) الخاصة بـ Liv.ing إلى تعزيز الراحة والموثوقية، وسهولة الوصول إلى الموارد الرقمية لدفع النمو الشخصي والاقتصادي، مع تعزيز الروابط العائلية التي يتميز بها مجتمعنا.

تستعد شبكة Liv.ing لبدء عصر جديد من حلول الاتصالات المتكاملة والسلسة، من الهواتف الذكية والأجهزة المنزلية الذكية إلى باقات الخدمات الفريدة التي تجمع بين خدمات البيانات والخدمات الصوتية وخدمات أسلوب الحياة الرقمي، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الحلول الخاصة بالشركات.

إن الهدف من هذه الخطوة الجريئة هو إحداث ثورة في مشهد الاتصالات في نيجيريا، من خلال توفير منصة قوية تدعم الاتصال والخدمات الأساسية.

قال G.V. Kumar، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة XIUS: "شبكة Liv.ing عميل قيّم لشركة XIUS، ويُسعدنا أن نكون جزءًا من هذا المشروع لتمكين Liv.ing من توسيع محفظة خدماتها وزيادة قدرتها على استيعاب المشتركين. شركة XIUS متخصصة في البنية الأساسية لشبكات الاتصالات الأساسية على مستوى العالم، وتقدم حلولًا للشبكات الأساسية 3G/4G/5G، ونظام IMS Core، بالإضافة إلى مجموعة مميزة من حلول أنظمة دعم الأعمال (BSS) الرقمية المصممة خصيصًا لمشغلي شبكات الاتصالات. ونحن فخورون بأن Liv.ing قد وضعت ثقتها في XIUS لإطلاق الشبكة الافتراضية للهاتف المحمول (MVNO) في نيجيريا."

تدعم شركة XIUS، بفضل حلولها التكنولوجية، مشغلي الاتصالات الرائدين للهواتف المحمولة والشبكات الافتراضية للهاتف المحمول (MVNO) مثل Liv.ing؛ للانتقال إلى منصات وحلول جاهزة للمستقبل بهدف تعزيز إيراداتها، وتقديم تجربة أفضل لمشتركيها.

من المقرر أن يتم الإطلاق في الربع الأول من عام 2025، وتعد Liv.ing بأن يكون هذا المنتج الجديد أكثر من مجرد خدمة، بل سيكون شريكًا حيويًا في الحياة اليومية للنيجيريين.

شركة XIUS متخصصة في البنية الأساسية لشبكات الاتصالات الأساسية، وتخدم مقدمي خدمات الاتصالات اللاسلكية الثابتة، والمتنقلة، والتي بتقنية النطاق العريض (broadband). تحوز 24 عامًا من الخبرة في مجال الشبكات ذات المستوى التكنولوجي العالي، وأكثر من 200 عملية نشر للمنتجات في 5 قارات، مع تقديم أكثر من 120 طلب براءة اختراع، مُنحت منها 35 حتى الآن. تقدم XIUS البنية التحتية الأساسية لشبكات الهاتف المحمول 3G و4G و5G، بالإضافة إلى خدمات الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) المعتمدة على نظام الوسائط المتعددة المتكامل (IMS) للهواتف المحمولة.

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