Robert & John Limited lance un MVNO révolutionnaire appelé Liv.ing. XIUS fournira un système de soutien commercial (BSS) solide qui permettra à Liv.ing de vendre au détail les produits essentiels du quotidien

NORTH CHELMSFORD, Mass., 20 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Robert & John, le promoteur de solutions révolutionnaires, efficaces et innovantes telles que Roducate et Ductour, est ravi d'annoncer le lancement prochain de son opérateur de réseau mobile virtuel (MVNO), Liv.ing, avec un soutien du système de XIUS, le premier fournisseur de services au monde.

Cette alliance stratégique fait suite à une procédure d'appel d'offres remporté par XIUS. Elle marque une étape audacieuse dans la redéfinition de l'écosystème des télécommunications, en transcendant la téléphonie traditionnelle pour inclure une gamme étendue de services qui enrichiront la vie de tous les Nigérians.

Liv.ing devrait offrir une expérience de réseau de classe mondiale qui intègre une connectivité avancée avec des solutions de style de vie essentielles. Plus qu'un service de télécommunications, le MVNO de Liv.ing vendra au détail les produits essentiels du quotidien, répondant ainsi à l'évolution des besoins des consommateurs modernes.

« En tant qu'organisation, nous nous engageons à poser et à répondre à cette question fondamentale : « Comment vivez-vous ? ». Notre quête pour répondre à cette question continue de nous conduire sur des chemins qui visent à transformer la façon dont les gens vivent, en aidant à combler les lacunes de la vie quotidienne », a déclaré Femisola Awosika, directeur général. « Rejoignez-nous pour le lancement de Liv.ing, notre technologie mobile innovante qui va au-delà de la connectivité réseau afin d'offrir un meilleur accès aux produits essentiels de la vie ».

L'introduction du MVNO de Liv.ing vise à favoriser la commodité, la fiabilité et l'accès aux ressources numériques qui stimulent la croissance tant personnelle qu'économique, tout en renforçant les liens familiaux enracinés dans la communauté.

Des smartphones aux appareils domestiques intelligents, en passant par des offres de services uniques qui combinent les données, la voix et les services de style de vie numérique, ainsi qu'une vaste gamme de solutions professionnelles, Liv.ing ouvre la voie à une nouvelle ère de solutions de télécommunications intégrées et transparentes.

Cette initiative audacieuse est prête à révolutionner le paysage des télécommunications au Nigeria, en fournissant une plateforme robuste qui soutient à la fois la connectivité et les services essentiels.

« Liv.ing est un client important de XIUS et est ravi de faire partie de ce déploiement qui lui permet d'élargir son portefeuille de services et sa capacité d'abonnés. XIUS, spécialiste mondial des plateformes d'infrastructure de réseau central de télécommunications, propose aux opérateurs de télécomunication son cœur 3G/4G/5G, son noyau IMS et sa suite d'offres BSS numériques. XIUS est ravi que Living.ing leur ait fait confiance pour le lancement de son MVNO au Nigeria », a déclaré le fondateur et PDG de XIUS, GV Kumar.

Les solutions technologiques de XIUS lui permettent de soutenir les principaux opérateurs de téléphonie mobile et le MVNO comme celui de Liv.ing à migrer vers des plateformes et des solutions prêtes pour l'avenir afin d'augmenter leurs revenus et d'offrir une meilleure expérience client à leurs abonnés.

Le lancement est prévu pour le premier trimestre 2025, et Liv.ing promet que cette nouvelle offre sera bien plus qu'un simple service, elle sera un partenaire essentiel dans la vie quotidienne des Nigérians.

XIUS est un spécialiste des plateformes d'infrastructure de réseaux de télécommunication au service des fournisseurs de services de communication sans fil mobiles, à large bande et fixes. 24 ans de réseau de qualité télécom, plus de 200 déploiements réalisés sur les cinq continents, plus de 120 demandes de brevet déposées, dont 35 ont été acceptées jusqu'à présent. XIUS offre une infrastructure de réseau de base pour les réseaux mobiles 3G/4G/5G, des services de téléphonie VoIP basés sur IMS.

Contactez-nous - [email protected]

Pour plus d'informations, veuillez visiter : https://www.xius.com/