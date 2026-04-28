تسعى Himel إلى تمكين اقتصاد إفريقيا من خلال الطاقة المستدامة وحياةٍ أفضل

هونغ كونغ, 28 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- يتسارع التحول الاقتصادي في إفريقيا، مدفوعًا بالنمو الحضري السريع، والتوسع الصناعي، والطلب المتزايد على الطاقة الموثوقة والمستدامة. يعيش ما يقرب من 700 مليون إفريقي في المدن اليوم، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 1.4 مليار بحلول عام 2050، مما يزيد الضغط على البنية التحتية للطاقة. في الوقت نفسه، ما يزال أكثر من 600 مليون شخص يفتقرون إلى كهرباء موثوقة، مما يبرز الحاجة إلى حلول طاقة مرنة وقابلة للتوسع مُصممة للأسواق المتنوعة في إفريقيا.

تأسست شركة Himel في إسبانيا عام 1958، وتعزز تركيزها على إفريقيا من خلال تقديم حلول للكهرباء تدعم النمو الاقتصادي عبر القطاعات الصناعية، والمرافق، والتجارية، والسكنية. مسترشدةً بفلسفتها Powering Infinity، تعمل Himel بشكلٍ وثيق مع شركائها المحليين لتعزيز توزيع الطاقة، ودعم التنمية الصناعية، وتحسين جودة الحياة اليومية في جميع أنحاء القارة.

وتعليقًا على التزام Himel الإقليمي، قال Koon San Ang، نائب رئيس شركة Himel International: "إفريقيا هي سوق للنمو الإستراتيجي بالنسبة لشركة Himel. لذلك فتركيزنا مُنصبٌ على العمل مع الشركاء المحليين لدعم الصناعات، وتمكين الأُسر، وتمكين المجتمعات من خلال حلول كهربائية موثوقة ومستعدة للمستقبل تُقدّم قيمةً طويلة الأجل".

في جنوب إفريقيا، حيث قطاعات التعدين وإدارة المياه والتصنيع هي ركائز أساسية للاقتصاد، تساعد محركات السرعة المتغيرة من سلسلة SP (VSDs) من Himel على تحسين تطبيقات الضخ وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC)، مما يعزز كفاءة الطاقة وموثوقية الأنظمة. ويتم دعمها بمنتجات مثل: مفاتيح الكونتاكتورات من سلسلة X، ومفاتيح الترحيل للحماية من الحمل الزائد، وقواطع دوائر المحركات، ووحدات الترحيل الذكية، المُصممة للبيئة الصناعية كثيرة المتطلبات.

في كينيا، حيث يتقدم كل من قطاع الطاقة المتجددة والتصنيع جنبًا إلى جنب، تساعد حلول الأتمتة ومحركات التردد المتغير (VFDs) للطاقة الشمسية من Himel المباني التجارية والمصنّعين على إدارة الطاقة بذكاء أكبر، مع دعم استقرار الشبكة وكفاءة العمليات. كما ساهمت Himel مؤخرًا في مشروع الإسكان ميسور التكلفة في كينيا من خلال توريد أجهزة توصيل كهربائية آمنة ومستدامة. في كلٍ من نيجيريا وكينيا وساحل العاج، حيث تُعد تقلبات الجهد الكهربائي أمرًا شائعًا، تلعب مُثبّتات الجهد من Himel دورًا حيويًا في حماية المعدات الكهربائية وضمان إمداد طاقة مستقر للمنازل والشركات.

بعيدًا عن القطاع الصناعي، تعزز Himel جودة الحياة اليومية من خلال مبادرتها Dream Home. في أسواق كساحل العاج والكاميرون والسنغال، تحظى أجهزة التوصيل الكهربائية من Himel، إلى جانب المفاتيح والمقابس ولوحات التوزيع، باعتماد واسع بفضل معايير السلامة والمتانة والتصميم العصري. كما تدعم حلول شحن المركبات الكهربائية (EV) من Himel أيضًا المجتمعات السكنية والمشروعات التجارية والمساحات العامة في أسواق مثل جنوب إفريقيا وموريشيوس، مما يتيح تنقلًا أنظف وأنماط حياة جاهزة للمستقبل.

بالنظر إلى المستقبل، تواصل Himel التزامها بالتوسع في إفريقيا، من خلال تقديم حلول تدعم الصناعات والأُسر والمجتمعات — اليوم ولأجيال قادمة.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2966151/image1.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2966152/image2.jpg