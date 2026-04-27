Himel cherche à renforcer l'économie africaine grâce à l'énergie durable et à l'amélioration des conditions de vie

HONG KONG, 27 avril 2026 /PRNewswire/ -- La transformation économique de l'Afrique s'accélère, sous l'effet d'une urbanisation rapide, d'une expansion industrielle et d'une demande croissante d'énergie fiable et durable. Près de 700 millions d'Africains vivent aujourd'hui dans des villes, et ils devraient être 1,4 milliard en 2050, ce qui accroît la pression sur les infrastructures électriques. Dans le même temps, plus de 600 millions de personnes n'ont toujours pas accès à une électricité fiable, ce qui souligne la nécessité de disposer de solutions énergétiques résilientes et évolutives, conçues pour les différents marchés africains.

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Fondée en 1958 en Espagne, Himel renforce son orientation vers l'Afrique en fournissant des solutions électriques qui soutiennent la croissance économique dans les secteurs industriel, commercial et résidentiel. Guidée par sa philosophie Powering Infinity , Himel travaille en étroite collaboration avec des partenaires locaux pour renforcer la distribution d'électricité, soutenir le développement industriel et améliorer la vie quotidienne sur tout le continent.

Commentant l'engagement régional de Himel, Koon San Ang, Vice-président de Himel International, a déclaré : « L'Afrique est un marché de croissance stratégique pour Himel. Notre objectif est de travailler avec des partenaires locaux afin de soutenir les industries, d'autonomiser les familles et d'aider les communautés grâce à des solutions électriques fiables, prêtes pour l'avenir et offrant une valeur à long terme ».

En Afrique du Sud, où l'exploitation minière, la gestion de l'eau et la fabrication sont au cœur de l'économie, les variateurs de vitesse (VSD) de la série SP de Himel permettent d'optimiser les applications de pompage et de chauffage, de ventilation et de climatisation, en améliorant l'efficacité énergétique et la fiabilité du système. Ils sont pris en charge par les contacteurs, relais de surcharge, disjoncteurs de moteur de la série X, et les contrôleurs de relais intelligents, conçus pour les environnements industriels exigeants.

Au Kenya, où les énergies renouvelables et l'industrialisation progressent côte à côte, les solutions d'automatisation et de Solar VFD de Himel aident les bâtiments commerciaux et les fabricants à gérer l'énergie de manière plus intelligente tout en soutenant la stabilité du réseau et l'efficacité opérationnelle. Himel a également contribué récemment au projet de logement abordable du Kenya en fournissant des dispositifs de câblage sûrs et durables. Alors qu'au Nigeria, au Kenya et en Côte d'Ivoire, les fluctuations de tension sont courantes, les stabilisateurs de tension de Himel jouent un rôle essentiel en protégeant les équipements électriques et en garantissant une alimentation électrique régulière pour les foyers et les entreprises.

Au-delà de l'industrie, Himel améliore la vie quotidienne grâce à son initiative Dream Home . Sur les marchés tels que Côte d'Ivoire, Cameroun et Sénégal, les appareils de câblage de Himel, ainsi que les interrupteurs, les prises et les tableaux de distribution, sont largement adoptés pour leur sécurité, leur durabilité et leur design contemporain. Les solutions de recharge pour véhicules électriques d'Himel soutiennent également les communautés résidentielles, les développements commerciaux et les espaces publics sur des marchés tels que l'Afrique du Sud et l'île Maurice, permettant une mobilité plus propre et des modes de vie prêts pour l'avenir.

Pour l'avenir, Himel reste déterminée à se développer en Afrique, en fournissant des solutions qui soutiennent les industries, les ménages et les communautés, aujourd'hui et pour les générations à venir.

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