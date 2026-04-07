شركة Abacus تحصل على اعتماد CREST لاختبار الاختراق

يعزز هذا الاعتماد المعترف به عالميًا التزام Abacus بحماية بيانات العملاء والالتزام بأعلى معايير الأمن والأخلاقيات والامتثال

لندن، 7 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Abacus، وهي مزود رائد لخدمات تكنولوجيا المعلومات المُدارة ("MSP") وخدمات الأمن المُدارة ("MSSP") للقطاعات عالية التنظيم عالميًا، عن حصولها على اعتماد مجلس مختبري الأمن الأخلاقيين المسجلين (CREST) لخدمات اختبار الاختراق الخاصة بها.

ويؤكد اعتماد CREST المعترف به دوليًا أن اختبارات الاختراق تُجرى وفقًا لأعلى المعايير التقنية والأخلاقية والقانونية. بدعم وثقة الجهات التنظيمية، خضعت Abacus لعملية تقييم دقيقة أجرتها جهة مستقلة، حيث تم فحص منهجية اختبار الاختراق لديها، بما في ذلك خبرات الفريق ومؤهلاته.

لاجتياز عملية التدقيق، كان على الشركة تقديم أدلة على كيفية التعامل مع بيانات العملاء، بالإضافة إلى عمليات ضبط الجودة وضمانها. كما كان على Abacus إثبات وجود برنامج تدريب مهني مستمر للموظفين، وتقديم العديد من المراجع من العملاء تشهد على احترافيتها وعمق وجودة الاختبارات التي تقدمها.

يمنح اجتياز Abacus لعملية إثبات CREST العملاء الحاليين والمحتملين الثقة بأنهم يتعاملون مع مزود يلتزم بأفضل ممارسات الأمن، ويمكن الاعتماد عليه في تنفيذ اختبارات اختراق متقدمة بشكلٍ آمن.

وفي سوق لا يمتلك فيه سوى عدد قليل من مزودي الخدمات المُدارة هذا المستوى من الاعتماد في جودة واحترافية الأمن السيبراني، يعزز هذا الإنجاز مكانة Abacus كمزود عالمي رائد لخدمات اختبار الاختراق، ملتزم بحماية البيانات الحساسة للعملاء والحفاظ على الامتثال.

يقول Tom Cole، المدير الإداري الأول، لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA) في Abacus: "في عصر تتزايد فيه الهجمات السيبرانية بلا هوادة، وتتطور فيه المتطلبات التنظيمية باستمرار، من الضروري أن يثق عملاؤنا بأنهم يتعاملون مع شريك من الطراز الأول. ويؤكد اعتماد CREST توافقنا مع أفضل الممارسات العالمية، ويوفر لعملائنا في القطاعات المنظمة، مثل الخدمات المالية والرعاية الصحية، تحققًا وضمانًا لصرامة Red Team (فريق الاختراق) لدينا من الناحية التقنية".

تساعد خدمات اختبار الاختراق المتقدمة من Abacus العملاء على فهم سطح الهجوم لديهم والموقف الأمني للدفاع المتعمّق. ويتم ذلك من خلال محاكاة مُهاجِم خبيث يحاول اختراق المؤسسة عبر استغلال الثغرات في البنية التحتية الخاصة بالسحابة والشبكات والخوادم.

كما تقدم Abacus الآن خدمة متقدمة لمحاكاة الهجمات تجمع بين دقة وقابلية التوسع التي توفرها تقنيات وكيل الذكاء الاصطناعي والرؤية الإستراتيجية لكبار مختبري الاختراق ضمن Red Team (فريق الاختراق). ويضمن هذا النموذج الهجين أن يكون كل اختبار دقيقًا تقنيًا وذكيًا من حيث السياق.

تم تنفيذ عملية اعتماد CREST لشركة Abacus خلال الفترة من أكتوبر 2025 إلى فبراير 2026. وسيتعين تجديد هذا الاعتماد سنويًا لضمان استمرار الالتزام بالمعايير التي أثبتتها Abacus في مجال اختبار الاختراق.

نبذة عن شركة Abacus

شركة Abacus هي مزود عالمي في الخدمات المُدارة في مجالي تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني المُدار، وتم إنشاؤها للصناعات عالية التنظيم. من خلال خبرتها العميقة في الامتثال، وتنسيق الذكاء الاصطناعي، والابتكار الجاهز للمستقبل — كل ذلك قائم على التزام راسخ بخدمة العملاء — تمكّن Abacus مؤسسات الخدمات المالية والرعاية الصحية من العمل بأمان وكفاءة وعلى نطاق واسع.

بفضل قدراتها التي تشمل: عمليات تكنولوجيا المعلومات، وإدارة عدة سحابات، والاستجابة للحوادث، وغيرها من الخدمات، تظل Abacus في الصدارة دائمًا. من خلال تحويل الاضطراب إلى اتجاه واضح، تعمل الشركة على تطوير وحماية التقنيات الحيوية التي تقوم عليها حياة الناس ومصادر رزقهم. تخدم الشركة عملاء في الأسواق الخاضعة للتنظيم حول العالم، ويقع مقرها العالمي في مدينة نيويورك، بينما يقع مقرها الإقليمي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA) في لندن. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: abacustechnology.com.

