شركة Abacus تعلن توسيع فريق الاستجابة للحوادث لديها في المملكة المتحدة

يعزز التوسع المستمر لفريق التعافي من الاختراقات الأمنية لدى Abacus نموذج التغطية المتواصلة عبر المناطق الزمنية العالمي للشركة.

لندن، 20 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Abacus، مزود خدمات تقنية المعلومات المُدارة والأمن السيبراني الرائد في خدمة القطاعات شديدة التنظيم، اليوم عن توسيع فريق الاستجابة للحوادث لديها في المملكة المتحدة. تؤسس هذه الخطوة حضورًا ميدانيًا لمتخصصي الاستجابة للحوادث في المنطقة، بما يعزز نموذج التغطية المتواصلة عبر المناطق الزمنية القائم على الشركاء لدى Abacus ويتيح تعاونًا سلسًا دعمًا للعملاء حول العالم.

من خلال توسيع حضور فريق الاستجابة للحوادث لديها، تعزز Abacus قدرتها على العمل جنبًا إلى جنب مع الشركاء الإقليميين والعالميين، بما في ذلك شركات الأدلة الجنائية الرقمية، ومكاتب المحاماة، وشركات التأمين، في أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA). تتيح التغطية المحلية تنسيقًا أسرع ومواءمة أوثق خلال كل مرحلة من مراحل الحادث.

منذ إطلاق خدماتها في مجال الاستجابة للحوادث عام 2020، ركزت Abacus على تقديم خدمات التعافي السريع الأفضل في فئتها، وبناء قدرة تشغيلية مصممة للاندماج بسلاسة داخل منظومات الاستجابة للحوادث المعقدة. يعطي نهج الشركة الأولوية للاتساق، والانضباط الإجرائي، والتعاون، بما يتيح لـ Abacus أن تكون امتدادًا موثوقًا لفرق شركائها.

وقال Tom Cole، المدير الإداري الأول لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA) لدى Abacus: «إن وجود فريق للاستجابة للحوادث مقره في المملكة المتحدة يعزز قدرتنا على التعاون بشكل أوثق مع شركائنا في أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا». «يضمن هذا التوسع أن نتمكن من التدخل في مرحلة أبكر، والتواصل في الوقت الحقيقي، والعمل جنبًا إلى جنب مع الشركاء داخل المنطقة لتقديم تعافٍ منسق وفعال».

يعزز التوسع في المملكة المتحدة كذلك نموذج التغطية المتواصلة عبر المناطق الزمنية العالمي لدى Abacus، بما يوفر تغطية متواصلة ويتيح لفرق التعافي انتقال التعامل مع الحوادث بسلاسة عبر المناطق الزمنية.

قالت Pamela Diaz، المدير الإداري للشراكات العالمية لدى Abacus: «إن فريق الاستجابة للحوادث لدينا مصمم للعمل بتنسيق محكم مع الشركاء حول العالم». «على مدى السنوات القليلة الماضية، طورنا قدرة تشغيلية ناضجة وجاهزة للتدخل، صُممت للاندماج بسلاسة في جهود الاستجابة المشتركة. ومع وجود فرق لنا الآن في المملكة المتحدة، أصبحنا في موقع أفضل لدعم شركائنا وعملائنا على مستوى العالم، من خلال توفير قدر أكبر من التنظيم والوضوح والتنفيذ الموثوق في التعامل مع الحوادث المعقدة، أينما وقعت ومتى وقعت».

سيدعم فريق الاستجابة للحوادث الموسع في المملكة المتحدة منظومة الشركاء الدولية المتنامية وقاعدة العملاء لدى Abacus، بما يتيح انخراطًا محليًا أسرع، وتعاونًا إقليميًا أقوى، وتنفيذًا متسقًا على امتداد دورة حياة الحادث.

نبذة عن شركة Abacus

Abacus، مزود عالمي لخدمات تقنية المعلومات المُدارة والأمن السيبراني، بُني لخدمة القطاعات شديدة التنظيم. من خلال خبرة عميقة في الامتثال، وتنسيق الذكاء الاصطناعي، وابتكار جاهز للمستقبل، وكل ذلك مرتكز إلى التزام راسخ بخدمة العملاء، تمكّن Abacus مؤسسات الخدمات المالية ومؤسسات الرعاية الصحية من العمل بأمان وكفاءة وعلى نطاق واسع.

بفضل قدرات تمتد عبر عمليات تكنولوجيا المعلومات، وإدارة السحابة المتعددة، والاستجابة للحوادث، وغيرها، تظل Abacus دائمًا في المقدمة. من خلال تحويل الاضطراب إلى مسار واضح، تطور الشركة التقنيات الحيوية التي تقوم عليها الحياة وسبل العيش وتحميها. تخدم الشركة عملاء في الأسواق الخاضعة للتنظيم حول العالم، ويقع مقرها العالمي في مدينة نيويورك، فيما يقع مقرها الإقليمي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA) في لندن. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة abacustechnology.com.

