تضمين جهود شركة Shanghai Electric في الحالات الممتازة للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) لعام 2023 وذلك للشركات الصينية العامة

Shanghai Electric’s Efforts Included in 2023 ESG Excellent Cases of Chinese Public Companies.

شنغهاي، 1 ديسمبر / كانون أول 2023 /PRNewswire/ -- تكرمت شركة Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) في مؤتمر التنمية المستدامة للشركات الصينية المدرجة نظرًا لأدائها الرائع في الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG). وقد ساهمت الإستراتيجيات التقدمية للشركة والرؤى الفريدة، المدرجة في "الحالات الممتازة للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة للشركات الصينية العامة لعام 2023" بشكل كبير في تحويل المشهد البيئي والاجتماعي والحوكمة في الصين. ويكرم الحدث السنوي الذي تديره الجمعية الصينية للشركات العامة (CAPCO)، الشركات الصينية المدرجة التي أحرزت تقدمًا كبيرًا في مجالات مثل آثار تغير المناخ والمسؤولية الاجتماعية وحوكمة الشركات.

كما تلقت الجمعية الصينية للشركات العامة في هذا العام 451 حالة ممتازة للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وهذا ضعف عدد العام السابق. وقد قُيِّمَت الشركات بناءً على جهودها في الممارسات الشاملة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، مع التركيز على إجراءاتها لتقليل آثار الكربون ومساندة التنمية المجتمعية.

على مدى السنوات القليلة الماضية عززت Shanghai Electric إدارتها وإستراتيجيتها في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ووضعت حلولًا تمهد الطريق لانتقال الصين إلى الطاقة الجديدة وتمكين البلاد من استهداف مستقبل خالٍ من الكربون. وانطلاقًا من فكرة تحفيز الابتكار في مجال الطاقة المتجددة والخضراء مع رفع مستويات المعيشة العالمية، تستفيد شركة Shanghai Electric من عقودها من الخبرة في تصنيع الطاقة والمعدات لتقديم مجموعة كبيرة من الحلول التي تعمل على تحسين كفاءة توليد الطاقة ونقل الكهرباء وتوزيعها، والبنية التحتية للسكك الحديدية والمباني الذكية.

وعلى الصعيد البيئي، تمارس شركة Shanghai Electric دورًا رائدًا في مجال الابتكار في إعادة تدوير الطاقة، إذ تنشئ أنظمة يمكنها التعامل مع غاز المداخن والمياه ومعالجة النفايات الصلبة مع تقليل انبعاثات الكربون بشكل كبير. كما تتمسك الشركة التي تحمل في جوهرها مسؤولية تجاه البيئة بالمبادئ الملائمة للبيئة لتعزيز إنتاجها وعملياتها مع إدراكها بدورها الحاسم في حماية البيئة، والسيطرة على تحديات المناخ والتلوث كخطة للتحول في الأعمال التجارية، وتحديد أهداف واضحة لكل من الإجراءات قصيرة وطويلة المدى بهدف تعزيز الاستدامة.

وبدمج شركة Shanghai Electric لطاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين والطاقة الهيدروجينية بشكل إستراتيجي، قامت الشركة بالتنسيق بين مزايا مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة لإيجاد جيل جديد يستخدم أنظمة طاقة تتميز بتكاليف وانبعاثات كربونية منخفضة وأداء عالٍ. وتوسع Shanghai Electric في تحالفات أعمالها التجارية، كما تسعى إلى إنشاء نظام صناعي ملائم للبيئة، ما يزيد من قدرتها التنافسية من خلال التركيز على البحث والتطوير في الصناعات الرئيسية، ويسمح ذلك للشركة بتحقيق نتائج ملحوظة في ابتكار المنتجات وتطوير المشاريع وتنمية المواهب في السنوات الأخيرة.

تلتزم Shanghai Electric أيضًا بالامتثال للقوانين واللوائح، مع التركيز بشدة على تحسين مستوى الشفافية في عمليات التشغيل. كما عززت الشركة مفهوم حوكمة الشركات لديها من خلال تحسين امتثالها الداخلي، وإنشاء قنوات اتصال واضحة وفعالة، وحماية حقوق المساهمين.

وفي الوقت الحالي، تم تضمين Shanghai Electric في مؤشر سلسلة Hang Seng للتنمية المستدامة، مع ارتفاع تصنيفها للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات إلى الفئة "ألف" وفقًا لمؤشر MSCI للأسواق الناشئة. وبناءً على إستراتيجية Shanghai Electric المصممة لتسهيل هدف الصين ثنائي الكربون المتمثل في ذروة الكربون وحياد الكربون، عززت الشركة تعهداتها بإزالة الكربون من خلال إطلاق خطة عمل الكربون المزدوج لشركة Shanghai Electric هذا العام.

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للتواصل: شين جين، [email protected]