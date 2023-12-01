Shanghai Electric включен в список отличных примеров ESG-2023 для публичных компаний Китая

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Shanghai Electric

01 Dec, 2023, 11:30 ET

ШАНХАЙ, 1 декабря 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) была отмечена на Конференции по устойчивому развитию среди публичных китайских компаний (Chinese Listed Companies Sustainable Development Conference)  за выдающееся экологическое, социальное и корпоративное управление (ESG). Прогрессивные стратегии и уникальный анализ компании, включенные в «Список отличных примеров ESG-2023 для публичных компаний Китая», внесли значительный вклад в преобразование ESG-ландшафта в Китае. Ежегодное мероприятие, которое проводит Ассоциация публичных компаний Китая (China Association for Public Companies, CAPCO), отмечает зарегистрированные на бирже компании, которые достигли значительного прогресса в таких областях, как изменение климата, социальная ответственность и корпоративное управление.

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Shanghai Electric’s Efforts Included in 2023 ESG Excellent Cases of Chinese Public Companies.
Shanghai Electric’s Efforts Included in 2023 ESG Excellent Cases of Chinese Public Companies.

В этом году ассоциация CAPCO получила 451 пример, что в два раза больше, чем в предыдущем году. Компании оценивались на основе усилий, направленных на комплексные методы ESG, с особым вниманием к мероприятиям по сокращению выбросов углерода и общественному развитию.

В течение последних нескольких лет компания Shanghai Electric поддерживает менеджмент и стратегию ESG, развивает решения, которые прокладывают путь для перехода Китая на новые источники энергии и помогают стране двигаться к будущему с нулевым выбросом углерода. Компания Shanghai Electric, которая опирается на принцип ускорения инновации в сфере возобновляемой и «зеленой» энергии, поднимая уровень жизни в мире, использует десятилетия своего опыта в производстве энергии и оборудования, чтобы предложить широкий ассортимент решений, которые оптимизируют эффективность производства энергии, передачи и распределения энергии, железнодорожной инфраструктуры и «умных» зданий.

Что касается экологии, Shanghai Electric лидирует в инновациях по рециркуляции энергии, созданию систем, которые могут работать с отработанным газом, водой и твердыми отходами, значительно сокращая выбросы углерода. Компания, в основе работы которой лежит экологическая ответственность, руководствуется «зелеными» принципами для увеличения производства и операционной деятельности, признавая свою ключевую роль в защите окружающей среды, в борьбе с проблемами климата и загрязнений как плана делового преобразования и в разработке четких целей для краткосрочных и долгосрочных мероприятий по стимулированию устойчивого развития.

Благодаря стратегической интеграции энергии ветра, солнца, накопленной и водородной энергии компания Shanghai Electric объединила преимущества традиционных и возобновляемых источников энергии для создания нового поколения энергетических систем, которые отличаются низкими расходами, низкими выбросами углерода и высокой эффективностью. Shanghai Electric расширяет деловые партнерства, стремясь организовать отраслевую экосистему, повышая свою конкурентность, сосредоточившись на исследованиях и разработке в ключевых отраслях, что позволяет компании в последние годы достигать выдающихся результатов в инновациях продукции, разработке проектов и взращивании талантов.

Кроме того, Shanghai Electric придерживается соответствия законам и нормам, уделяя особое внимание повышению операционной прозрачности. Компания усилила свое корпоративное управление, улучшая свое внутреннее соответствие нормам, организовывая четкие и эффективные каналы коммуникации и защищая права акционеров.

Компания Shanghai Electric уже включена в индекс Hang Seng Sustainable Development Series Index, а компания MSCI повысила рейтинг ESG до уровня «A». Основываясь на своей стратегии, направленной на помощь в достижении двойной углеродной цели Китая, углеродного пика и углеродной нейтральности, Shanghai Electric расширяет свои обязательства по декарбонизации, выпустив в этом году План действий по двойной углеродной цели.

Видео — https://mma.prnewswire.com/media/2289343/1.mp4
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