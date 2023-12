Esforços da Shanghai Electric incluídos nos Casos Excelentes de ESG de 2023 das empresas públicas chinesas.

XANGAI, 1 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- A Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) foi homenageada na Conferência de Desenvolvimento Sustentável de Empresas Chinesas Cotadas na Bolsa pelo desempenho notável em termos ambientais, sociais e de governança (ESG). Incluídas nos "Casos Excelentes de ESG de 2023 de Empresas Chinesas Cotadas na Bolsa", as estratégias de progresso e os insights exclusivos da empresa contribuíram significativamente para a transformação do cenário de ESG na China. O evento anual, realizado pela Associação Chinesa de Empresas Públicas (CAPCO), reconhece as empresas chinesas cotadas na bolsa que tiveram progressos consideráveis em áreas como impacto climático, responsabilidade social e governança corporativa.

Este ano, a CAPCO recebeu 451 casos de ESG, o dobro da quantidade recebida no ano anterior. As empresas foram avaliadas com base nos esforços voltados para as práticas abrangentes de ESG, com ênfase nas ações para minimizar as pegadas de carbono e ajudar no desenvolvimento da sociedade.

Nos últimos anos, a Shanghai Electric vem reforçando a gestão e estratégia de ESG, desenvolvendo soluções que preparam o caminho para a transição da China para a energia renovável e capacitam o país para avançar em direção a um futuro com zero emissão de carbono. Impulsionada por uma visão de catalisar a inovação em energia renovável e limpa e, ao mesmo tempo, elevar os padrões de vida globais, a Shanghai Electric usa as décadas de experiência adquirida em energia e fabricação de equipamentos para oferecer uma ampla variedade de soluções que otimizam a eficiência da geração de energia, transmissão e distribuição de energia, infraestrutura ferroviária e construções inteligentes.

Na área ambiental, a Shanghai Electric está liderando o caminho da inovação em reciclagem de energia, criando sistemas capazes de lidar com o tratamento de gás de combustão, água e resíduos sólidos, ao mesmo tempo em que reduz significativamente as emissões de carbono. Tendo a responsabilidade ambiental como princípio, a empresa é orientada por princípios ecológicos visando aprimorar a produção e operações, reconhecendo seu papel essencial na proteção ambiental, abraçando os desafios de clima e poluição como um roteiro para a transformação dos negócios e definindo metas claras para ações de curto e longo prazo para promover a sustentabilidade.

Integrando de forma estratégia a energia eólica, solar, armazenamento e hidrogênio, a Shanghai Electric sinergizou as vantagens das fontes de energia tradicionais e renováveis para desenvolver uma nova geração de sistemas de energia caracterizados por custos baixos, baixas emissões de carbono e alto desempenho. A Shanghai Electric está expandindo as alianças comerciais à medida que busca estabelecer um ecossistema do setor, aprimorando sua margem competitiva ao se concentrar em P&D nos principais setores, o que possibilita que a empresa alcance resultados notáveis no que diz respeito a inovação de produtos, desenvolvimento de projetos e cultivo de talentos nos últimos anos.

A Shanghai Electric também está comprometida em aderir às leis e regulamentações, com grande ênfase na melhoria da transparência operacional. A empresa fortaleceu a governança corporativa através do aprimoramento de compliance interna, estabelecendo canais de comunicação claros e eficazes e resguardando os direitos dos acionistas.

Agora, a Shanghai Electric foi incluída no Índice Hang Seng da Série de Desenvolvimento Sustentável, com a classificação ESG atualizada para "A" pela MSCI. Tendo como base a estratégia projetada para facilitar a meta de carbono duplo da China, de pico de carbono e neutralidade de carbono, a Shanghai Electric avançou ainda mais em suas promessas de descarbonização ao lançar o Plano de Ação de Carbono Duplo da Shanghai Electric este ano.

