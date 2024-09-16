تطلق TECNO حملة #هدفنا واحد للاحتفال بالفخر وطموح شباب المملكة العربية السعودية التي لا يمكن إيقافها

الرياض, المملكة العربية السعودية 16 سبتمبر 2024 /PRNewswire/ -- مع ازدياد الإثارة لدوري أبطال الاتحاد الآسيوي النخبة القادم ، يسر TECNO ، المؤيد العالمي الرسمي لـ AFC ، أن تطلق حملتها العلامة التجارية #هدفنا واحد في المملكة العربية السعودية. تهدف هذه الحملة إلى تشجيع جماهير المملكة العربية السعودية على السعي لتحقيق أحلامهم وأهدافهم دون التوقف، مع الاحتفال بالحدث المثير معهم.

بدأت الحملة ببيان رائع للعلامة التجارية يسمى "الهدف معًا" الذي يندمج بين شدة مباريات دوري أبطال الاتحاد الآسيوي النخبة مع الإيقاع الحيوي للحماسة اليومية في المملكة العربية السعودية بشكل فني. تصنع فيلم العلامة التجارية سردًا راقدًا يجذب موازيًا قويًا بين القيادة التنافسية في الرياضة والمهام الفردية للشعب والطموح الجميل لجميع شباب المملكة العربية السعودية للمستقبل. لا يمزج فقط عن عالم الاستاد والحياة اليومية ، ولكنه أيضًا ينقل روح الشعب السعودي والأمة: إنه طموحنا هو الذي يدفعنا نحو تحقيق النجاح في الميدان ، كأمة أو كبتكرة. يلتقط الفيلم مجموعة من الأفراد السعوديين - الذين يت يكونون من المبدعين الذين يدفعون حدود التقدم ، إلى اللاعبين الشباب المتحمسين لحرفتهم ، ويتحد النساء في حياتهم في حياتهم - على الرغم من تنوعهم ، يتم توحيدهم في سعيهم.

في السنوات الأخيرة ، مع الرؤية 2030 ، شهد اقتصاد المملكة العربية السعودية تحولًا من خلال تنويع الدخل ، مما أدى إلى تعزيز قوته الاقتصادية والمكانة الدولية. هذا الإنجاز مشتق من الدافع الذي لا هوادة فيه وروح التقدمية للشعب السعودي ، الذين سعوا باستمرار إلى التقدم في مختلف المجالات - سواء كانت الرياضة أو التعليم أو المجالات المهنية أو على المسرح العالمي. جنبا إلى جنب مع هذه التطورات ، فإن ثقة المستهلك والفخر الوطني يشهدون مسارًا تصاعديًا مهمًا. سواء كانت قوة النساء أو حماس الشباب ، يمكن للجميع أن يشعروا بهذه الحيوية والقوة التصاعدية.

وقالBai Laury كبير مسؤولي التسويق في TECNO ، "إننا نفهم بشدة روح المستهلكين السعودية المتصلبة والطموحة في طريقهم السعي إلى التقدم. المستهلكون ذوو نظرة أعمق على روح العلامة التجارية لTECNO وتوافقها مع الروح السائدة وتطلعات المملكة العربية السعودية الحديثة. "

تعد حملة العلامة #هدفنا واحد بمثابة تقدم طبيعي لأخلاق العلامة التجارية لـ" لا شيء يوقفنا TECNO " ، والتي تمثل اعتقاد جميع مستخدمي TECNO في الأسواق الناشئة الذين لا يتوقفون أبدًا عن السعي لتحقيق التميز. استرشادا بأخلاقيات العلامة التجارية ، تطلق TECNO مجموعة من الأنشطة في الأسواق الناشئة مثل الهند والفلبين وتركيا ، التي تهدف إلى إلهام المستهلكين الشباب للاحتفال بحياتهم المتنوعة. إن التنفيذ المستمر لهذه الحملات التحفيزية يؤكد على موقع TECNO كرائد في صناعة التكنولوجيا ، والأهم من ذلك ، منارة الإلهام والدعم لتطلعات المستهلكين الشباب في جميع أنحاء العالم.

عن TECNO

كعلامة تجارية عالمية مبتكرة للتكنولوجيا مع عمليات في أكثر من 70 سوقًا ، تلتزم TECNO بإحداث ثورة في التجربة الرقمية في الأسواق الناشئة العالمية ، والسعى بلا هوادة للتكامل المثالي للتصميم الجمالي المعاصر مع أحدث التقنيات. يوفر TECNO مجموعة واسعة من الهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية وأنظمة تشغيل HIOS والمنتجات المنزلية الذكية. تسترشد TECNO بجوهر العلامة التجارية "Stop At Nothing" ، ملتزمة بإلغاء تحديد أفضل وأحدث التقنيات للأفراد التطلعية ، مما يلهمهم ألا يتوقفوا عن متابعة أفضل أنفسهم وأفضل مستقبلهم. لمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة موقع TECNO الرسمي: www.tecno-mobile.com.

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