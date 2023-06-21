تطلق Yellow.ai حل ChatBots و VoiceBots التوليدي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي للتشغيل الآلي لتجربة العملاء والموظفين على SAP® Store

من خلال التكامل مع خمسة حلول SAP، يمكن للشركات الآن الاستفادة من منصة التشغيل الآلي الديناميكية Yellow.ai لتقديم تجارب مستقلة شبيهة بالإنسان ترتقي بتجربة العملاء والموظفين

سان ماتيو، كاليفورنيا، 21 يونيو 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة Yellow.ai وهي شركة عالمية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي للمحادثات، أن حل ChatBots و VoiceBots الذي يدعمه الذكاء الاصطناعي للتشغيل الآلي لتجربة العملاء والموظفين متاح الآن على SAP® Store ، وهو السوق الرقمي لـ SAP وعروض الشركاء. تم بناء كلا الحلين على منصة SAP Business Technology باستخدام SAP Integration Suite. في حين أن حل تجربة العملاء (CX) يتكامل مع SAP Commerce و SAP Commerce Cloud و SAP CRM Sales و SAP CRM Service Manager، فإن حل تجربة الموظف (EX) يتكامل مع SAP SuccessFactors Employee Central.

"بالاستفادة من بنية LLM المتعددة، منصة التشغيل الآلي الديناميكية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي تساعد الشركات على إعادة تعريف كيفية تواصلها مع كل من العملاء والموظفين، مما يمنحها ميزة تنافسية وعائد استثمار قيّم على نطاق واسع" هذا ما قاله Raghu Ravinutala، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لـ Yellow.ai. من خلال التعامل مع أكثر من 2 مليار من التفاعلات كل ربع سنة، وكلاء الذكاء الاصطناعي الديناميكيين لـ Yellow.ai للدردشة والصوت يدعمون أكثر من 135 لغة عبر أكثر من 35قناة مثل الهاتف و Alexa وشبكة الإنترنت و WhatsApp و Google Business Messaging و Facebook. يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي الديناميكيين لدينا تمكين الشركات من تشغيل وظائف العملاء آليًا من خلال مجموعات منتجات خدمة المحادثة السحابية و المحادثة التجارية السحابية ، بينما توفر خدمة EX Cloud للمحادثة دعمًا على مدار الساعة مع تشغيل الخدمة الذاتية آليًا لمعالجة جميع استفسارات الموظفين اليومية على نطاق واسع. من خلال حلولنا، نقدم تجارب شبيهة بالإنسان، ونحقق أكثر من 90 في المائة من التشغيل الآلي في غضون 30 يومًا مع انخفاض التكلفة التشغيلية بنسبة 60 في المائة."

حلول ChatBots و VoiceBots لـ CX المتوفرة على SAP Store كنسخة تجريبية مجانية، يمكن أن تساعد المؤسسات على:

·التنفيذ على نطاق واسع: من خلال إلغاء الحاجة إلى تدريب وكلاء الذكاء الاصطناعي الديناميكيين خلال محرك الذكاء الاصطناعي الخاص به والنموذج المتعدد اللغات الكبير (LLM) DynamicNLP™، يتكامل حل Yellow.ai مع أنظمة الطرف الثالث باستخدام التكامل بنقرة واحدة لتمكين المعاملات من طرف إلى طرف. كما تتيح قوالبها المحددة مسبقًا للصناعة وقتًا أسرع للسوق ووقتًا أسرع للقيمة للمؤسسات.

تحسين الكفاءة عن طريق خفض معدل "انحراف المكالمة ": من خلال الاستفادة من المزيج المثالي من التشغيل الآلي البشري والتشغيل الآلي للذكاء الاصطناعي، يتعامل وكلاء الذكاء الاصطناعي الديناميكيون للشركة مع تدفقات العمل الديناميكية في الوقت الفعلي ويوفرون قاعدة معرفية تسرع استجابات الوكيل البشري مع تقليل تكاليف التدريب.

تحسين تجارب العملاء مع وكلاء الذكاء الاصطناعي الديناميكي للنص والصوت: يمكن تخصيص وكلاء الذكاء الاصطناعي الديناميكي لحل omnichannel داخل كل قناة، ويتعلمون من كل تفاعل لزيادة التخصيص، مما يؤدي إلى نتائج أسرع بعشر مرات لتعزيز درجات CSAT .

تشغيل آلي للحملات الواردة والصادرة : من خلال مساعدة الشركات على تشغيل حملات شخصية للغاية للشرائح المستهدفة، الاتصال الاستباقي عبر وكلاء الذكاء الاصطناعي الديناميكي يؤدي إلى زيادة في التحويلات، وجمع المزيد من الاشتراكات باستخدام أدوات جذابة للغاية ويساعد الشركات على إعادة توجيه زوار الويب إلى وكيل WhatsApp بالذكاء الاصطناعي في اللحظة المناسبة.

يتيح حل ChatBots و VoiceBots لـ EX:

دعم متعدد اللغات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع عبر القنوات: من خلال مساعدة الشركات على التواصل مع موظفيها عبر وكلاء الذكاء الاصطناعي الديناميكيين على أكثر من 35 قناة نصية وصوتية، يتيح الحل الخدمة الذاتية الفورية بأكثر من 135 لغة وتبسيط العمليات وتعزيز رضا الموظفين بنسبة 40% والاستفادة من DynamicNLP ™ والنماذج المتقدمة لذكاء الاصطناعي التوليدية متعددة LLM .

حل فعال للاستعلامات مع وكلاء تمكين الذكاء الاصطناعي: يمكّن الحل الوكلاء من الميزات التوليدية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مثل الاستجابة التلقائية وتلخيص التذاكر وإصدار رؤى لضمان القرارات السياقية لاستفسارات الموظفين ورفع كفاءة الوكيل.

زيادة مشاركة الموظفين مع الحلول الشخصية: يمكن أن يساعد الشركات على التفاعل مع موظفيها على مستوى فردي من خلال تجارب شخصية طوال دورتهم، من الإعداد إلى إدارة الأداء ودعم العافية.

مبادرات الموظفين الأكثر ذكاءً مع التحليلات المتقدمة: من خلال الاستفادة من التحليلات في الوقت الفعلي يساعد الشركات على دفع مبادرات الموظفين القائمة على الرؤى باستخدام المقاييس المتاحة في شكل لوحات معلومات وعناصر واجهة مستخدم وتقارير حول ملاحظات الموظفين والرحلات والاستفسارات الأكثر شيوعًا.

يوفر SAP Store، الموجود في store.sap.com، تجربة عملاء رقمية مبسطة ومتصلة لإيجاد وتجربة وشراء وتجديد أكثر من 2300 حل من SAP وشركائها. هناك، يمكن للعملاء العثور على حلول SAP والحلول المعتمدة من SAP التي يحتاجونها لتنمية أعمالهم. ولكل عملية شراء تتم من خلال SAP Store، سيزرع SAP شجرة.

Yellow.ai هو شريك في برنامج SAP PartnerEdge®. يوفر برنامج SAP PartnerEdge أدوات التمكين والفوائد والدعم لتسهيل بناء تطبيقات عالية الجودة تركز على احتياجات العمل المحددة – بسرعة وفعالية من حيث التكلفة. يوفر البرنامج الوصول إلى جميع تقنيات SAP ذات الصلة في إطار واحد بسيط بموجب عقد عالمي واحد.

نبذة عن Yellow.ai

يقع المقر الرئيسي لـ Yellow.ai في سان ماتيو، وهي شركة رائدة عالميًا في مجال محادثات الذكاء الاصطناعي، حيث تقدم تجارب مستقلة شبيهة بالتجارب البشرية للعملاء والموظفين لتسريع نمو الشركات. نعتقد أن المحادثات التي لا تُنسى هي صميم كل علاقة هادفة للعلامة التجارية. أكثر من 1100 شركة، من بينها Sony و Domino's و Hyundai و Sephora و Waste Connections و Ferrellgas و Randstad، تثق في منصتنا للأتمتة الديناميكية التي تعمل بدون كود والمدعوم بالذكاء الاصطناعي.

محرك الذكاء الاصطناعي المتعدد اللغات الخاص بمنصتنا للتشغيل الآلي الديناميكي DynamicNLP™ يُمكّننا من التعامل مع 2 مليار محادثة كل ثلاثة أشهر عبر أكثر من 35 قناة وبأكثر من 135 لغة. نحن متحمسون لتقديم محادثات عبر وكلاء الذكاء الاصطناعي الديناميكي الذين يساعدون المؤسسات على تحقيق مستوى أعلى من رضا العملاء ومشاركة الموظفين. لقد تم تتويجنا مؤخرًا بجائزة Challenger في Gartner® Magic Quadrant™ لعام 2023 بفضل منصاتنا لمحادثات المؤسسات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وقد جمعنا أكثر من 102 مليون دولار من مستثمرين بارزين من ستة بلدان.

تعد SAP ومنتجات وخدمات SAP الأخرى المذكورة هنا بالإضافة إلى شعاراتها علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة SAP SE في ألمانيا وبلدان أخرى. يرجى الاطلاع على https://www.sap.com/copyright للحصول على معلومات وإشعارات إضافية للعلامات التجارية. جميع أسماء المنتجات والخدمات الأخرى المذكورة هي علامات تجارية خاصة بشركاتها المعنية.

لمزيد من المعلومات، للصحافة فقط:

قم بزيارة www.yellow.ai لمزيد من المعلومات. وتَواصل معنا على [email protected]

للاستفسارات:

Anujaa Singh

[email protected]

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/2061481/Yellow_ai_Logo_Logo.jpg

Yellow.ai SOURCE