تعاون Bybit Web3 مع LightCycle لتقديم التجربة الافتراضية التي لا تُنسى: الحفل الافتراضي بمناسبة العام الخامس والعشرين في مسيرة Robbie Williams الفنية

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 1 فبراير 2024 /PRNewswire/ — في تعاون رائد مع Hape2.0-LightCycle، الشريك الرسمي للحفل الافتراضي بمناسبة العام الخامس والعشرين في مسيرة Robbie Williams الفنية، تستعد Bybit، ثالث أكبر بورصة للعملات الرقمية في العالم من حيث الحجم، لإحداث ثورة في مشهد Web3 من خلال احتفال استثنائي لإحياء ذكرى مرور 25 عامًا على انطلاقة Robbie Williams. Bybit Web3 هي السوق الرسمية للرموز غير القابلة لاستبدال (NFT) وشريكة الحفل الموسيقي الافتراضي القادم - "Robbie Williams Beyond Reality in LightCycle - A Virtual Music Experience" المقدم من LightCycle.

Bybit Web3 teamed up with LightCycle Presents This Unforgettable Virtual Experience - Robbie Williams' 25th Anniversary Virtual Concert

ولأن Bybit Web3 هي سوق الرموز غير القابلة للاستبدال المخصصة رسميًا لبيع التذاكر والمقتنيات الخاصة بالعرض المباشر الافتراضي، فهي تقدم مزيجًا مثاليًا من الموسيقى والتكنولوجيا. يمثل هذا التعاون التاريخي لحظة محورية في تطور Web3، مما يجسد التزام Bybit الثابت بالريادة في مشهد Web3.

تبشر الشراكة بعصر ثوري حيث تمتزج التكنولوجيا والترفيه بسلاسة، مما يخلق احتفالًا لا مثيل له بالموسيقى والمجتمع ضمن نظام بيئي أبسط ومفتوح ويضمن المساواة بين الجميع.

سيكون العرض، الذي تقدمه LightCycle، هو الحفل الموسيقي الأكثر تاريخية لعام 2024 على الإطلاق، وسيضم النجم الشهير Robbie Williams، الموجود الآن في Metaverse. تقود Bybit شراكة تاريخية مع LightCycle، حيث تضع معيارًا جديدًا في صناعة الترفيه من خلال أن تصبح سوق NFT الرسمي الحصري لحفلته الموسيقية الرائدة، الأمر الذي يضع إطارًا تعريفيًا جديدًا للتعاون بين مجالي الترفيه والبلوكتشين.

وفي ما يلي 3 ابتكارات تتعاون Bybit مع LightCycle لتقديمها إلى Web3

1. فتح ودمج التذكارات وتذكرة الحفلة الموسيقية وجواز السفر في Metaverse في منتج واحد - باعتبارها واحدة من أكبر أسواق NFT على مستوى العالم، توفر Bybit بوابة حصرية للجماهير لتأمين التذاكر لحفل Robbie Williams، مما يوفر فرصة لا مثيل لها في عالم البلوكتشين الديناميكي.

2. تسهيل تجارب المستخدم لتصبح سلسة ومجزية - تعمل منصة Bybit السلسة والمعاملات السريعة على إعادة تعريف عملية شراء التذاكر، مما يتيح للمستخدمين الحصول على تذاكر الحفلات بسرعة وسهولة.

3. تكافؤ الوصول إلى معجبيRobbie Williams من Web2 وWeb3 على حدٍ سواء - ستكون ثمة طرق متعددة للاستمتاع بالحفل الافتراضي وتجربة المعجبين. يمكن لعشاق Robbie Williams ومستخدمي Bybit شراء التذاكر من Bybit NFT Pro، بالإضافة إلى الفوز بالتذاكر وتذكارات الحفل الموقعة من الهدايا الاجتماعية.

قال Ben Zhou، وهو co-founder وCEO بشركة Bybit: "تمثل هذه الشراكة علامة فارقة رئيسية لـ Bybit Web3. نريد إدخال Web3 في الحياة اليومية لدى الجميع ونهدف إلى فتح آفاق جديدة في صناعة الترفيه من خلال دمج قوة البلوكتشين بسلاسة في تجربة الحفلات الموسيقية الافتراضية." "تتوافق الشراكة مع LightCycle مع التزامنا بتقديم فرص فريدة وغامرة لمجتمع Web3، وتجاوز حدود الترفيه التقليدي."

يقول Bobby Chow، وهو co-founder وCEO لشركة LightCycle، متحدثًا عن اختيار Bybit كشريك رسمي حصري:

"إن التزام Bybit بالابتكار ومكانتها البارزة في سوق NFT جعلها الشريك المثالي لـ LightCycle. نحن نتشارك رؤية إنشاء تجارب لا تُنسى في العالم الافتراضي، وتتوافق خبرة Bybit في تقنية البلوكتشين بسلاسة مع هدفنا المتمثل في تقديم تجربة موسيقية آمنة وغامرة في عالم Metaverse. ومعًا، نحن على استعداد لإعادة تعريف معايير الترفيه الافتراضي. إن هذا الحفل مميز بشكل خاص لأنه لا يتعلق بالموسيقى فقط، بل بتوسيع إمكانات العصر الرقمي."

تمكنك معرفة المزيد هنا: https://learn.bybit.com/web3/buy-robbie-williams-virtual-concert-nfts/

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معلومات عن Bybit Web3

تعيد Bybit Web3 تعريف الانفتاح في العالم اللامركزي، مما يخلق نظامًا بيئيًا أبسط ومفتوحًا ويضمن المساواة للجميع. نحن ملتزمون بالترحيب بالبناة والمبدعين والشركاء في مجال البلوكتشين، ونقدم دعوة لكل من عشاق العملات الرقمية ومن يعتريهم الفضول بشأنها، مع مجتمع يضم أكثر من مليون مستخدم للمحافظ، وأكثر من 10 شركاء رئيسيين في النظام البيئي، وهي أعداد آخذة في الازدياد.

يوفر Bybit Web3 مجموعة شاملة من منتجات Web3 المصممة لجعل الوصول إلى أصول Web3 وتبديلها وجمعها وتنميتها مفتوحًا وسهلاً إلى أقصى حد ممكن. يتم دعم جميع محافظنا وأسواقنا ومنصاتنا بالأمان والخبرة التي جعلت Bybit من بين أفضل ثلاث بورصات عالمية للعملات الرقمية، ويثق بها 20 مليون مستخدم على مستوى العالم.

أطرق أبواب الغد الآن وانطلق نحو مستقبل Web3 مع Bybit.

معلومات عن Bybit

Bybit هي إحدى أكبر ثلاث بورصات للعملات الرقمية من حيث الحجم، إذ تضم 20 مليون مستخدم، وقد تم تأسيسها في عام 2018. وهي توفر منصة احترافية، حيث يمكن لمستثمري ومتداولي العملات الرقمية العثور على محرك مطابقة فائق السرعة وخدمة عملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ودعم مجتمعي متعدد اللغات. تعتز Bybit بشراكتها الأبطال من الصانعين والسائقين في Formula One: فريق Oracle Red Bull Racing.

لمزيد من التفاصيل حول Bybit، تُرجى زيارة Bybit Press.

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