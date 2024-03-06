تعاون بين BHive Brampton وAltitude Accelerator للترحيب بالشركات الدولية الناشئة في مجال التكنولوجيا النظيفة في أونتاريو

برامبتون، أونتاريو، 6 مارس، 2024 /PRNewswire/ -- وقعت شركة BHive، الحاضنة الدولية الرائدة للشركات الناشئة في برامبتون، وشركة Altitude Accelerator، ذات الدور البارز في تسريع التكنولوجيا النظيفة في أمريكا الشمالية، مذكرة تفاهم (MoU). وتعزز هذه الاتفاقية التزامهما بتعزيز الابتكار في برامبتون.

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لقد صُممت هذه الشراكة الإستراتيجية لتيسير رحلة الشركات الدولية الناشئة في مجال التكنولوجيا النظيفة. وهي ترمي إلى نشر الاستفادة من مهارة BHive في تحديد مؤسسي الشركات الناشئة العالميين الاستثنائيين وخبرة Altitude Accelerator في شركات التكنولوجيا المتنامية. وبموجب مذكرة التفاهم هذه، ستعمل BHive كنقطة دخول مهمة لتوجيه الشركات الناشئة الواعدة خلال عملية الحضانة الافتراضية التي تمر بها. وستعمل هذه الخطوة على تجهيز الشركات الناشئة الدولية بإستراتيجيات اقتحام الأسواق. وفي الوقت نفسه، ستقود Altitude Accelerator البرمجة الشاملة لتعزيز تقدمهم، وربطهم بخبراء الصناعة والممولين.

ويمثل هذا التعاون رؤية مشتركة لإنشاء منطقة ابتكار مزدهرة في برامبتون. ومن خلال الجمع بين موارد الشركتين، تهدف BHive وAltitude Accelerator إلى جذب ألمع العقول إلى المدينة، وتقديم تجربة مخصصة من أجلهم، تحقق تغييرًا ملموسًا. وكذلك تسلط هذه الشراكة الضوء على تفاني الشركتين في إنماء الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا النظيفة، وتضع برامبتون في موقع مهم على خريطة الابتكار.

إن BHive وAltitude Accelerator تعملان معًا لإعادة تشكيل مستقبل التكنولوجيا النظيفة في برامبتون. وكذلك تهدفان إلى تعزيز نظام بيئي ديناميكي لا يجذب أصحاب ألمع المهارات فحسب، بل يطلق أيضًا ابتكارات مستدامة في مجال التكنولوجيا النظيفة بالمشهد العالمي.

قال Vikram Khurana، الرئيس التنفيذي لشركة BHive: "إن مشاركة الموارد مع Altitude Accelerator هي شهادة على رؤيتنا المشتركة لتحويل برامبتون إلى مركز عالمي لبدء انطلاق الشركات الناشئة. وستوفر هذه الشراكة للشركات الناشئة إمكانية وصول لا مثيل لها إلى موارد الأعمال والموجهين والخبراء المتخصصين الذين سيزيدون من فرصها في النجاح."

وقالت Pam Banks، المديرة التنفيذية لشركة Altitude Accelerator: "مع انتشار BHive الدولي وخبرة Altitude Accelerator في تسريع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا النظيفة، فإننا نفتتح عصرًا جديدًا من التعاون وريادة الأعمال وخلق فرص العمل في برامبتون. ومعًا، سنضع معايير جديدة لدفع عجلة الابتكار في المدينة."

وقالت Clare Barnett، مديرة التنمية الاقتصادية والعلاقات الدولية في مدينة برامبتون: "في مدينة برامبتون، ندرك القوة التحويلية للشركات الناشئة في دفع التنمية الاقتصادية. وتعزز هذه الشراكة الإستراتيجية بين Altitude Accelerator وBHive التزامنا بدعم ريادة الأعمال وخلق فرص العمل وجذب المواهب العالمية إلى نظامنا البيئي المبتكر. تأتي برامبتون في طليعة المشهد العالمي للشركات الناشئة، مما يفتح الأبواب أمام الاستثمار والابتكار والنمو الهائل."

معلومات عن BHIVE

BHive هي حاضنة أعمال غير هادفة للربح، تم تأسيسها بالتعاون مع مدينة برامبتون لجذب الشركات الناشئة الدولية ذات الأفكار المبتكرة وإمكانية التوسع في أمريكا الشمالية إلى Brampton Innovation District. (منطقة برامبتون للابتكار). نقدم 9 أشهر من البرمجة ونصائح الموجهين وخبراء الصناعة، ومن خلال وضع الشركات الناشئة في المكان المناسب في الوقت المناسب، قمنا باحتضان أكثر من 64 شركة ناشئة منذ تأسيسنا في عام 2021.

معلومات عن ALTITUDE ACCELERATOR

Altitude Accelerator هو مركز ابتكار غير هادف للربح وحاضنة أعمال ملتزمة بتسويق التكنولوجيا المؤثرة في أونتاريو. ونعمل مع رواد الأعمال الملتزمين بتعزيز التقدم المجتمعي المهم وجعل الكوكب مكانًا أفضل للعيش فيه. قامت Altitude Accelerator بدعم 84 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا النظيفة خلال الخمسة عشر عامًا الماضية. ونحن متفائلون بشأن مستقبل الكوكب ومؤيدون أقوياء للتنمية المستدامة.

ولقد قمنا بتطوير الخدمات الأساسية للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا النظيفة في كل مراحل النمو، بدءًا من تطوير الأعمال التأسيسية وحتى بناء إستراتيجيات الدخول إلى السوق، وتنمية الشراكات، وتأمين التمويل، وتحويل الفرص، ما يجعلنا الشريك المناسب لإنماء شركتك.

معلومات عن THE BRAMPTON INNOVATION DISTRICT

توفر Brampton Innovation District تنمية المواهب المحلية ودعم رواد الأعمال وأصحاب الأعمال الجدد خلال كل مرحلة من مسيرتهم، بدءًا من التعليم والتدريب وإعادة المهارات وحتى دعم الشركات من كل الأحجام وفي كل القطاعات. تعد Innovation District نظامًا بيئيًا متطورًا يوفر أيضًا موارد لدعم شركات الابتكار والتكنولوجيا في إنشاء تكنولوجيا جديدة.

تقع برامبتون في منتصف Canada's Innovation Corridor وتتصل بسهولة بواسطة قطار GO، وتكرس جهودها للعب دور ريادي في تلك المنطقة. يمنح هذا الموقع المركزي برامبتون القدرة الفريدة على جذب المواهب التقنية ذات المهارات العالية من تورونتو وواترلو.

للتواصل: للاستفسارات الإعلامية، يرجى الاتصال بـ: Kristen Ferkranus، ‏المديرة التنفيذية للعمليات، BHive، [email protected]، ‎437-993-1538‏

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