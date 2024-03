BHive Brampton et Altitude Accelerator unissent leurs forces pour accueillir des entreprises internationales de technologies propres en démarrage en Ontario

BRAMPTON, ON, 6 mars 2024 /PRNewswire/ -- BHive, le plus important incubateur de startups internationales de Brampton, et Altitude Accelerator, un acteur de premier plan dans l'accélération nord-américaine de CleanTech, ont signé un protocole d'entente. Cet accord renforce leur engagement à favoriser l'innovation à Brampton.

Ce partenariat stratégique est conçu pour simplifier le parcours des startups internationales CleanTech. Il s'appuie sur les compétences de BHive pour identifier les fondateurs de startups mondiales exceptionnelles et l'expertise d'Altitude Accelerator dans les entreprises technologiques en croissance. Dans le cadre de ce protocole d'accord, BHive agira comme un point d'entrée critique, guidant les startups prometteuses à travers son processus d'incubation virtuelle. Ce processus préparera les startups internationales avec leurs stratégies de mise sur le marché. Pendant ce temps, Altitude Accelerator dirigera une programmation complète pour faire progresser leurs progrès, en les mettant en contact avec des experts de l'industrie et des bailleurs de fonds.

Cette collaboration marque une vision commune d'établir un quartier d'innovation prospère à Brampton. En combinant leurs ressources, BHive et Altitude Accelerator visent à attirer les esprits les plus brillants dans la ville, en leur offrant une expérience personnalisée et transformatrice. Ce partenariat souligne leur engagement envers la croissance des entreprises de technologies propres en démarrage et positionne Brampton comme un acteur important dans le paysage de l'innovation.

Ensemble, BHive et Altitude Accelerator vont remodeler l'avenir de CleanTech à Brampton. Ils visent à favoriser un écosystème dynamique qui attire non seulement les meilleurs talents, mais lance également des innovations durables en matière de technologies propres sur la scène mondiale.

« Le partage de ressources avec Altitude Accelerator témoigne de notre vision commune de transformer Brampton en une plaque tournante mondiale des entreprises en démarrage. Ce partenariat offrira aux startups un accès inégalé à des ressources commerciales, des mentors et des experts en la matière qui maximiseront leurs chances de réussite", a déclaré Vikram Khurana, PDG de BHive.

« Grâce à la portée internationale de BHive et à l'expertise d'Altitude Accelerator dans l'accélération des entreprises en démarrage de technologies propres, nous ouvrons une nouvelle ère de collaboration, d'entrepreneuriat et de création d'emplois à Brampton. Ensemble, nous redéfinirons ce que signifie être une ville axée sur l'innovation", a déclaré Pam Banks - directrice exécutive d'Altitude Accelerator.

« À la Ville de Brampton, nous reconnaissons le pouvoir transformateur des entreprises en démarrage pour stimuler le développement économique. Ce partenariat stratégique entre Altitude Accelerator et BHive renforce notre engagement à soutenir l'entrepreneuriat, la création d'emplois et à attirer des talents mondiaux dans notre écosystème innovant. Brampton est à l'avant-garde du paysage mondial des entreprises en démarrage, ouvrant la voie à l'investissement, à l'innovation et à la croissance exponentielle », a déclaré Clare Barnett - directrice du développement économique et des relations internationales à la Ville de Brampton.

À PROPOS DE BHIVE

BHive est un incubateur de startups à but non lucratif fondé en collaboration avec la ville de Brampton pour attirer des startups internationales avec des idées innovantes et un potentiel d'expansion en Amérique du Nord dans le district d'innovation de Brampton. Offrant 9 mois de programmation, des mentors et des experts de l'industrie, et en mettant les startups au bon endroit au bon moment, nous avons incubé plus de 64 startups depuis leur création en 2021.

À PROPOS DE L'ACCÉLÉRATEUR D'ALTITUDE

Altitude Accelerator est un centre d'innovation sans but lucratif et un incubateur d'entreprises voué à la commercialisation de technologies percutantes en Ontario. Nous travaillons avec des entrepreneurs engagés à faire progresser le progrès sociétal critique et à faire de la planète un meilleur endroit où vivre. Au cours des 15 dernières années, Altitude Accelerator a soutenu activement 84 startups dans le domaine des technologies propres. Nous sommes optimistes quant à l'avenir de la planète et fervents partisans du développement durable.

Nous avons développé des services essentiels pour les startups de technologies propres à tous les stades de croissance. Du développement de l'activité de base à l'élaboration de stratégies de mise sur le marché, en passant par l'établissement de partenariats, l'obtention de financement et la conversion d'opportunités, nous sommes le bon endroit pour que votre entreprise se développe.

À PROPOS DU BRAMPTON INNOVATION DISTRICT

Le Brampton Innovation District offre du soutien et du perfectionnement aux entrepreneurs et aux nouveaux propriétaires d'entreprise à chaque étape de leur parcours, qu'il s'agisse de l'éducation, de la formation et du recyclage, ou encore du soutien aux entreprises de toutes tailles et de tous les secteurs. Le quartier de l'innovation est un écosystème en développement qui offre également des ressources pour soutenir les entreprises d'innovation et de technologie dans la création de nouvelles technologies.

Située au milieu du corridor d'innovation du Canada et facilement reliée par le train GO, Brampton met les pièces en place pour jouer un rôle de premier plan dans le corridor. Cet emplacement central donne à Brampton la capacité unique d'attirer des talents technologiques hautement qualifiés de Toronto et de Waterloo.

PERSONNE-RESSOURCE : Pour toute question des médias, veuillez communiquer avec Kristen Ferkranus, chef de l'exploitation, BHive, [email protected], 437-993-1538