تعرض Innodisk تقنيات تكامل AI المتطورة في NVIDIA GTC

سان خوسيه، كاليفورنيا، 20 مارس 2024 /PRNewswire/ -- تظهر لنا Innodisk، وهي شركة مزودة لحلول AI عالمية ورائدة، خبرتها في تقنيات تكامل AI المتطورة في NVIDIA GTC في سان خوسيه، USA. تتخصص Innodisk في تكامل وتطوير حلول AI القابلة للتخصيص والتي يمكن توسيع نطاقها عبر مختلف الصناعات. تشارك الشركة بنشاط أبحاثها وتطبيقاتها العملية لتقنيات AI المتطورة مع الشركات في جميع أنحاء العالم، وتعرض كيف تتكامل موديلات الكاميرات الخاصة بها مع التكنولوجيا البصرية لل AI التي تتخصص بها NVIDIA.

تطوير حلول المصنع الذكي

Innodisk Showcases Edge AI Integration at NVIDIA GTC

في GTC، تقدم Innodisk حلول تصنيع ذكية للمصانع تدعمها NVIDIA Metropolis ، والتي تتميز باكتشاف عيوب AOI. يسلط العرض الضوء على قدرة موديل كاميراUSB EV2U-SGR1 ذات الإضاءة المنخفضة على تعزيز كفاءة المصنع الذكي من خلال التغلب على القيود التي تفرضها الإضاءة الخافتة. تضمن مواصفات العدسة الفريدة من نوعها ووظائف 3A المخصصة (التركيز التلقائي والتعرض التلقائي وتوازن الأبيض التلقائي) التقاط المنتج التفاصيل الواضحة وفحص الجودة الدقيق، حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة الشائعة في بيئات التصنيع. بالإضافة إلى ذلك، تشمل استخداماتها وتطبيقاتها السلامة والأمن، مما يتيح مراقبة شاملة ودقيقة للمصنع لتعزيز السلامة.

أوضح Randy Chien، رئيس Innodisk: "تدفع أدوات AI وأطره من NVIDIA عجلة الابتكار، ويدعمها في ذلك نهج Innodisk الذي يركز على العملاء وخبرة التكامل والدمج العميقة، فاستطاعت تحويل AI إلى حلول عملية، وإن هذا النهج الذي يركز على العملاء هو المفتاح لربط تكنولوجيا AI المتقدمة مع حلول الصناعة في العالم الحقيقي".

تستخدم تطبيقات AI التي تعرضها Innodisk في GTC أدوات التطوير الرئيسية من NVIDIA AI Enterprise ، وهي منصة برمجية سحابية أصلية شاملة. وهذا يشمل NVIDIA TAO Toolkit لتدريب النموذج، و NVIDIA Triton Inference Server لنشر النموذج وإدارته، و DeepStream SDK لاستدلال AI واستقرائه، وكلها تُقدَّم على صورة حزم من خدمات مصغرة يمكن التحكم فيها بواسطة REST-APIs سهلة الاستخدم. تعمل NVIDIA AI Enterprise على تسريع خطوط أنابيب نظم البيانات وتبسيط تطوير تطبيقات AI ونشرها على مستوى الإنتاج. أدى هذا التبني الاستراتيجي إلى تحقيق توفيرات كبيرة في التحقق من الصحة وسهّل خدمات التخصيص الشاملة المرنة للغاية.

استجابة للطلب المتزايد على أجهزة AI المتطورة، تعرض Innodisk أقراص SSD ذات الاستخدام الصناعي، ومنتجات الذاكرة، ونماذج التوسع في GTC. تؤكد الشركة على متانة منتجاتها وملاءمتها، وهو أمر ضروري للحفاظ على عمليات نظام AI المتطورة. من خلال دمج معدات الذكاء الاصطناعي من Aetina والاستفادة من تكامل موارد المجموعة، تعمل Innodisk على تمكين تطبيقات AI للعملاء لتلبية متطلبات الصناعة المتنوعة.

تفضل بزيارة Innodisk في كشك 338 خلال GTC لاستكشاف حلول الذكاء الاصطناعي القابلة للتخصيص التي تقدمها الشركة.

للاطلاع على المزيد من المعلومات، تُرجى زيارة: http://www.innodisk.com

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2365703/News_Photo_Innodisk_Showcases_Edge_AI_Integration_at_NVIDIA_GTC.jpg