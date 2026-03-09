Lernen Sie Optro kennen: AuditBoard präsentiert neue Identität im Zuge der Transformation von GRC durch KI

Der Weltmarktführer entwickelt Marke weiter und definiert GRC für agentenbasiertes Risikomanagement neu.

LAS VEGAS, 9. März 2026 /PRNewswire/ -- AuditBoard, die führende KI-gestützte GRC-Plattform, die Unternehmen dabei unterstützt, Risiken in Chancen umzuwandeln, hat heute ihr Rebranding in Optro bekannt gegeben. Diese neue Identität spiegelt den Wert wider, den Optro Teams bietet: eine einheitliche, kohärente Sicht auf Audit, Risiko, Informationssicherheit und Compliance. Dabei bleibt das Unternehmen seiner grundlegenden Vision treu, innovative Lösungen von Praktikern für Praktiker anzubieten. Die Ankündigung erfolgte auf der Konferenz Great Audit Minds vom The Institute of Internal Auditors in Las Vegas, Nevada.

Optro wurde für die Zukunft von GRC entwickelt: Es geht über reaktives Risikomanagement hinaus und ermöglicht proaktive Risikovorhersagen, die durch agentenbasierte KI ermöglicht und von Fachleuten koordiniert werden. Optro ermöglicht es Teams, erstklassige Unternehmens-KI für GRC zu nutzen, um Risiken in Chancen umzuwandeln: kontinuierlich, verantwortungsbewusst und sicher.

„Heute wird AuditBoard zu Optro", erklärte Raul Villar Jr., Geschäftsführer von Optro. „Diese Entwicklung ist mehr als nur eine Namensänderung. Sie steht für die Arbeit, die wir gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern geleistet haben, um ein agiles System der Enterprise-Klasse für moderne Risikomanager aufzubauen. Wir schlagen nun dieses neue Kapitel als Optro auf, aber unsere DNA und unser Engagement für unsere hervorragende Kundengemeinschaft bleiben unverändert."

Um sein Engagement für die Bereitstellung innovativer Lösungen für Risikoteams weiter zu verstärken, hat Optro kürzlich die Übernahme von FairNow bekannt gegeben, einer speziell entwickelten KI-Governance-Lösung, die die branchenführenden Fähigkeiten von Optro durch intelligente, automatisierte und schrittweise Leitlinien zur KI-Compliance erweitert. Das Unternehmen hat im vergangenen Jahr außerdem eine Reihe strategischer Führungspositionen neu besetzt, darunter den Geschäftsführer Raul Villar Jr., den Finanzvorstand Hugo Doetsch, den Wachstumsvorstand Jim Sperduto und den Personalvorstand Paaras Parker, die alle über einzigartige Qualifikationen verfügen, um Optro in der nächsten Wachstumsphase zu unterstützen.

„In den letzten zehn Jahren haben wir uns darauf spezialisiert, unseren Kunden dabei zu helfen, Risiken zu erkennen, bevor sie eintreten. Mit dem Eintritt der Branche in das Zeitalter der KI, in dem Risiken mit der Geschwindigkeit von Maschinen entstehen, hat sich unsere Mission erweitert", erklärte April Crichlow, Marketingleiterin bei Optro. „Heute stellen wir Optro vor, eine Marke, die unser Engagement für die Zukunft von GRC verkörpert. Diese Entwicklung spiegelt unsere Mission wider, Kunden dabei zu unterstützen, Risiken zu erkennen und diese mit beispielloser Geschwindigkeit und Präzision in Chancen umzuwandeln."

Optro genießt aufgrund seiner branchenführenden GRC-Plattform und seines rasanten Wachstums seit jeher hohes Ansehen. Vor kurzem wurde das Unternehmen in die Liste der 2026 Best Software Awards von G2 in den Kategorien Best Governance, Risk, and Compliance Software und Best Software for Enterprise Businesses aufgenommen. Optro wurde außerdem zum siebten Mal in Folge in die Deloitte Technology Fast 500™ aufgenommen, im Gartner® Magic Quadrant™ 2025 for Governance, Risk and Compliance (GRC) Tools als Leader und Assurance Leaders ausgezeichnet und bei den Cybersecurity Breakthrough Awards 2025 zum Overall Risk Management Solution Provider of the Year gekürt.

Optro (ehemals AuditBoard) unterstützt Unternehmen dabei, Risiken in Chancen umzuwandeln, indem es GRC durch ein agentenbasiertes Aktionssystem neu definiert. Über 50 % der Fortune-500-Unternehmen vertrauen auf Optro, um ihre Audit-, Risiko- und Compliance-Prozesse zu optimieren und sich für eine neue Ära der Risikobewältigung zu rüsten. Optro wird von Kunden bei G2 mit Bestnoten bewertet und wurde im Gartner® Magic Quadrant™ 2025 für Governance-, Risiko- und Compliance-Tools (GRC) als führendes Unternehmen im Bereich Assurance Leaders ausgezeichnet. Weitere Informationen finden Sie auf: optro.ai .

