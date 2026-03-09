Découvrez Optro : AuditBoard dévoile sa nouvelle identité alors que l'IA transforme la GRC

Le leader mondial fait évoluer sa marque pour redéfinir la GRC pour la gestion du risque agentique.

LAS VEGAS, 10 mars 2026 /PRNewswire/ -- AuditBoard, la principale plateforme GRC alimentée par l'IA qui permet aux entreprises de transformer les risques en opportunités, annonce aujourd'hui avoir changé de nom pour devenir Optro. Cette nouvelle identité reflète la valeur qu'Optro apporte aux équipes : une vision unique et cohérente de l'audit, du risque, de l'infosécurité et de la conformité, tout en restant fidèle à la vision fondatrice de l'entreprise qui consiste à fournir des solutions innovantes conçues par des praticiens, pour des praticiens. L'annonce a été faite lors de la conférence « Great Audit Minds » de l'Institute of Internal Auditors, qui s'est tenue à Las Vegas (Nevada).

Optro est conçu pour l'avenir de la GRC : passer d'une gestion réactive des risques à une prévision proactive des risques, rendue possible par l'IA agentique et orchestrée par les spécialistes. Optro permet aux équipes de tirer parti de la meilleure IA d'entreprise pour la GRC afin de transformer les risques en opportunités : de manière continue, responsable et sûre.

« Aujourd'hui, AuditBoard devient Optro », déclare Raul Villar Jr, CEO d'Optro. « Cette évolution ne se limite pas à un nouveau nom. Elle représente le travail que nous avons effectué avec nos clients et nos partenaires pour créer un système d'action agentique de niveau entreprise pour les praticiens du risque modernes. Alors que nous entamons ce nouveau chapitre sous le nom d'Optro, notre ADN et notre engagement envers notre formidable communauté de clients restent inchangés. »

Accélérant encore son engagement à fournir des solutions innovantes aux équipes de risque, Optro a récemment annoncé l'acquisition de FairNow, une solution de gouvernance de l'IA spécialement conçue, améliorant les capacités de pointe d'Optro avec des conseils intelligents, automatisés et progressifs en matière de conformité à l'IA. L'entreprise a également procédé à une série de nominations stratégiques au cours de l'année écoulée, notamment celle du directeur général Raul Villar Jr, du directeur financier Hugo Doetsch, du directeur de la croissance Jim Sperduto et du directeur des ressources humaines Paaras Parker, qui sont tous particulièrement qualifiés pour soutenir la prochaine phase de croissance d'Optro.

« Au cours des dix dernières années, nous avons aidé nos clients à détecter les risques avant qu'ils ne se produisent. Alors que le secteur entre dans l'ère de l'IA, où le risque court à la vitesse de la machine, notre mission s'est élargie », déclare April Crichlow, responsable marketing, Optro. « Aujourd'hui, nous présentons Optro, une marque qui reflète notre engagement pour l'avenir de la GRC. Cette évolution reflète notre mission qui consiste à aider les clients à repérer les risques et à les transformer en opportunités avec une rapidité et une précision sans précédent. »

Optro a toujours été reconnu pour sa plateforme GRC de pointe et sa croissance rapide. Plus récemment, l'entreprise a été nommée dans les catégories meilleur logiciel de gouvernance, de risque et de conformité et meilleur logiciel pour les entreprises des Best Software Awards 2026 de G2 . Optro a également été nommé au Deloitte Technology Fast 500™ pour la septième année consécutive, nommé leader dans le 2025 Gartner® Magic Quadrant™ for Governance, Risk and Compliance (GRC) Tools, Assurance Leaders, et a été nommé « Overall Risk Management Solution Provider of the Year » dans le cadre des 2025 Cybersecurity Breakthrough Awards.

À propos d'Optro

Optro (anciennement AuditBoard) aide les entreprises à transformer les risques en opportunités, en redéfinissant la GRC à travers un système d'action agentique. Plus de 50 % des entreprises du Fortune 500 font confiance à Optro pour renforcer leurs capacités d'audit, de gestion des risques et de conformité dans le cadre d'une nouvelle ère de risque. Optro est très bien noté par les clients sur G2 et a été nommé Leader dans le 2025 Gartner® Magic Quadrant™ pour les outils de gouvernance, de risque et de conformité (GRC), dans le quadrant Assurance Leaders. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site optro.ai .

