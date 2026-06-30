تعزز شركة إي دي إف باور سوليوشنز وسلطنة عُمان تعاونهما الاستراتيجي في قطاع الطاقة من خلال توقيع اتفاقيات بارزة في مجالي الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة، وذلك بحضور مسؤولين وشخصيات رفيعة المستوى من الجانبين العُماني والفرنسي

تم توقيع اتفاقية إطارية بين ائتلاف تقوده شركة إي دي إف باور سوليوشنز، ويضم الشركة الوطنية العُمانية للهندسة والاستثمار ( ONEIC )، وشركة تخزين عُمان(تخزن)، ومؤسسة الكون الأخضر( GUE )، وحكومة سلطنة عُمان ممثلة شركة نماء لشراء الطاقة والمياه ، لتطوير مشروع جبل الأبيض لتخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ ( PHES ) من سد وادي ضيقة بقدرة 2,000 ميجاواط، والذي سيصبح أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في الشرق الأوسط، موفراً قدرات لتخزين الطاقة على المدى الطويل لتعزيز منظومة الكهرباء في السلطنة.

تم توقيع اتفاقية شراء الطاقة ( PPA ) من قبل ائتلاف تقوده شركة إي دي إف باور سوليوشنز، بالشراكة مع الشركة العُمانية الوطنية للهندسة والاستثمار ( ONEIC ) وشركة أوكيو للطاقة البديلة ( OQAE )، لتمويل وبناء وتشغيل مشروع الكامل المستقل للطاقة الشمسية الكهروضوئية ( IPP ) بقدرة 500 ميجاواط، بالتعاون مع شركة نماء لشراء الطاقة والمياه.

تم توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة سلطنة عُمان وشركة إي دي إف باور سوليوشنز وشركة سينيرجي للاستثمارات، بهدف ترسيخ مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي للذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة والخدمات السحابية، دعماً لرؤية عُمان 2040 وأهداف السلطنة للتنويع الاقتصادي.

باريس, 30 يونيو / حزيران 2026 /PRNewswire/ -- خلال الزيارة الرسمية لوفد رفيع المستوى من سلطنة عُمان إلى فرنسا، جرى في باريس توقيع ثلاث اتفاقيات استراتيجية بحضور حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عُمان، وفخامة السيد إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية.

تمثل هذه الاتفاقيات محطة بارزة في تعزيز النمو الاقتصادي والتعاون في قطاع الطاقة بين عُمان وفرنسا، كما تدعم أجندة السلطنة الطموحة للتحول في قطاع الطاقة وأهدافها بالتنمية المستدامة طويلة الأمد.

2,000 MW Jabal Abyad PHES Project - Oman 500 MW Al Kamil Solar IPP project - Oman

سيتم تطوير مشروع جبل الأبيض لتخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ من سد وادي ضيقة (PHES) بقدرة 2,000 ميجاواط بالشراكة بين شركة إي دي إف باور سوليوشنز، والشركة العُمانية الوطنية للهندسة والاستثمار (ONEIC)، وشركة تخزين عُمان، ومؤسسة الكون الأخضر (GUE)، إلى جانب هيئة تنظيم الخدمات العامة في سلطنة عُمان (APSR). وسيُعد المشروع الأكبر في مجال تخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ في الشرق الأوسط. ويقع المشروع بالقرب من سد وادي ضيقة، وسيوفر قدرات تخزين طويلة الأمد للطاقة، بما يؤدي دورًا محوريًا في تعزيز استقرار شبكة الكهرباء وتمكين دمج أكبر لمصادر الطاقة المتجددة في مختلف أنحاء سلطنة عُمان.

وإلى جانب مساهمته في قطاع الطاقة، من المتوقع أن يحقق المشروع قيمة محلية مضافة كبيرة من خلال المشتريات المحلية، وخلق فرص عمل، ودعم قطاع الإنشاءات والشركات الصغيرة والمتوسطة في عُمان.

سيتم تمويل وبناء وتشغيل مشروع الكامل المستقل للطاقة الشمسية الكهروضوئية (IPP) بقدرة 500 ميجاواط من قبل ائتلاف يضم شركة إي دي إف باور سوليوشنز، والشركة العُمانية الوطنية للهندسة والاستثمار (ONEIC)، وشركة أوكيو للطاقة البديلة (OQAE)، وذلك بالتعاون مع شركة نماء لشراء الطاقة والمياه. ويمثل المشروع خطوة مهمة أخرى نحو زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء في سلطنة عُمان، ودعم الطلب المتزايد في البلاد على كهرباء موثوقة وبأسعار معقولة ونظيفة.

وبالتوازي مع ذلك، وقّعت حكومة سلطنة عُمان، وشركة إي دي إف باور سوليوشنز، وشركة سينيرجي للاستثمارات مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير منصة بنية تحتية رقمية مستدامة بقدرة 1,000 ميجاواط، بما يدعم تعزيز مكانة سلطنة عُمان كمركز استراتيجي إقليمي للذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة والخدمات السحابية.

قالت بياتريس بوفون، الرئيسة التنفيذية لشركة إي دي إف باور سوليوشنز:

"يعكس توقيع اليوم متانة العلاقة الاستراتيجية بين فرنسا وسلطنة عُمان، كما يجسد طموحنا المشترك لتسريع التحول في قطاع الطاقة. من خلال الجمع بين توليد الطاقة المتجددة على نطاق واسع وحلول تخزين الطاقة المتقدمة، تفخر إي دي إف باور سوليوشنز بتسخير خبراتها الصناعية للمساهمة في تطوير منظومة طاقة أكثر مرونة واستدامة وأمانًا في سلطنة عُمان. إذ ستدعم هذه المشاريع أهداف السلطنة طويلة الأمد في قطاع الطاقة، مع خلق قيمة اقتصادية واجتماعية مستدامة للأجيال القادمة."

وفي تعليقه على توقيع الاتفاقية، صرّح أحمد بن سالم العبري، الرئيس التنفيذي لشركة "نماء لشراء الطاقة والمياه" (Nama PWP)، قائلاً:

"يُعد مشروع الكامل المستقل للطاقة الشمسية الكهروضوئية (IPP) إضافةً جوهريةً لمحفظة الطاقة النظيفة لسلطنة عُمان، إذ يعزز التزام شركة نماء لشراء الطاقة والمياه لتوفير طاقة موثوقة وتنافسية ومنخفضة الكربون. كما يسهم المشروع في تعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودعم الجاذبية الاستثمارية لسلطنة عمان، وترسيخ دور الطاقة المتجددة في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة والمسؤولية البيئية"

وقال كميل، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أوكيو للطاقة البديلة (OQAE):

"يأتي مشروع الكامل المستقل للطاقة الشمسية الكهروضوئية (IPP) بقدرة 500 ميجاوات, استكمالاً لسلسلة من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتخزين الطاقة التي طورتها شركة أوكيو للطاقة البديلة (OQAE)، مما يجسد التزامنا المستمر بدفع عجلة التحول في قطاع الطاقة في سلطنة عُمان بصفتنا الشركة الوطنية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة. وتُعد اتفاقية شراء الطاقة (PPA) هذه خطوة هامة أخرى نحو تحويل طموحات سلطنة عمان في مجال الطاقة النظيفة إلى مشاريع ملموسة تعزز أمن الطاقة، وتسرّع وتيرة التنويع الاقتصادي، وتخلق قيمة وطنية طويلة الامد. ونحن في أوكيو للطاقة البديلة نؤمن بأن التحول في قطاع الطاقة يرتكز على شراكات قوية، وتبادل للخبرات، والتزام طويل الأمد بالتنمية المستدامة؛ لذا نواصل التزامنا لدعم أهداف "رؤية عُمان 2040" من خلال توفير بنية تحتية للطاقة المتجددة بمستوى عالمي ، مما يعزز مكانة سلطنة عمان كقائد إقليمي في مسار التحول العالمي للطاقة"

وقد قال نواف البلوشي، الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة العُمانية الوطنية للهندسة والاستثمار (ONEIC):

" يمثل هذا التعاون مع شركة إي دي إف باور سوليوشنز محطةً مهمة في استراتيجية أونيك الرامية إلى تعزيز مكانتها كشريك رئيسي في قطاع الطاقة المتجددة وحلول تخزين الطاقة في سلطنة عُمان. وذلك من خلال الاستعانة بالخبرات العالمية التي تتمتع بها شركة إي دي أف وقدرات أونك الراسخة في تنفيذ المشاريع، إلى جانب فهمها العميق للسوق العُماني، نجحنا في بناء شراكة قوية تتمتع بالمقومات اللازمة لتنفيذ مشاريع عالمية المستوى بكفاءة واحترافية عالية.

كما تضع هذه الاتفاقيات إطاراً للتعاون في إعداد الدراسات الفنية التفصيلية، وتطوير المشاريع، واستمرار التنسيق بين جميع الأطراف لدفع هذه المشاريع نحو مراحل التنفيذ. وتعكس هذه الشراكة التزاماً مشتركاً بدعم مسيرة التحول نحو الطاقة النظيفة في سلطنة عُمان، والإسهام في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي، وتعزيز الابتكار، ودعم التنمية المستدامة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 ."

نبذة عن شركة نماء لشراء الطاقة والمياه

تُعد شركة نماء لشراء الطاقة والمياه الجهة المسؤولة عن شراء جميع مشاريع الكهرباء وتحلية المياه في سلطنة عُمان، وترتبط حاليًا بعقود مع نحو 11 محطة لتحلية المياه و15 محطة لتوليد الكهرباء. كما تعمل الشركة على تطوير مجموعة من مشاريع الطاقة المتجددة باستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتحقيق أهداف رؤية عُمان 2040 والوصول إلى الحياد الصفري للانبعاثات بحلول عام 2050.

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نبذة عن شركة إي دي إف باور سوليوشنز

تُعد إي دي إف باور سوليوشنز إحدى الشركات العالمية الرائدة في قطاع الطاقة، حيث تقوم بتطوير وبناء وتشغيل مرافق إنتاج الطاقة المتجددة ومنخفضة الانبعاثات الكربونية، إلى جانب حلول الطاقة المرنة ونقل الكهرباء.

وبصفتها لاعبًا رئيسيًا في التحول في قطاع الطاقة على مستوى العالم ، تنفذ شركة إي دي إف باور سوليوشنز ضمن مجموعة إي دي أف مشاريع تنافسية ومسؤولة ومعززة القيمة. وتظهر فرق عملنا في 25 دولة ألتزاما يوميا، تجاه الشركاء المحليين، مسخرةً خبراتها وقدراتها الابتكارية للمساهمة في مكافحة التغير المناخي.

وتدير الشركة قدرة إنتاجية إجمالية مركبة تبلغ 31 جيجاواط حول العالم. ومن خلال الاستفادة من خبراتها التقنية والتجارية ومعرفتها المحلية، تطور إي دي إف باور سوليوشنز حلولًا مبتكرة تدعم إزالة الكربون وتطوير أنظمة كهربائية أكثر كفاءة.

كما توفر الشركة مجموعة واسعة من التقنيات لإنتاج كهرباء منخفضة الكربون، تشمل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية والكتلة الحيوية، إلى جانب وزيادة مرونة نظام الطاقة مثل تخزين البطاريات والتخزين بالضخ (PSP) والحلول الحرارية الهجينة منخفضة الكربون، و غيرها, وللحد من البصمة الكربونية لعملائها مثل التنقل الكهربائي والهيدروجين والحلول المستقلة عن الشبكة والشبكات المصغرة, وغيرها.

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للمزيد من المعلومات www.edf-powersolutions.comو www.uae.edf.com

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نبذة عن شركة أوكيو للطاقة البديلة (OQAE)

تُعد أوكيو للطاقة البديلة (OQAE)، التابعة لمجموعة OQ، الجهة الوطنية الرائدة في سلطنة عُمان في مجال الطاقة المتجددة. تأسست في عام 2020، تقود الشركة جهود التحول نحو الطاقة النظيفة في السلطنة بما يتماشى مع رؤية عُمان 2040 وهدف الوصول إلى الحياد الصفري بحلول 2050. وتتركز أنشطتها على مجموعة من المبادرات في مجال تحول الطاقة، وتشمل مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح واسعة النطاق، وتطوير الهيدروجين والأمونيا الخضراء ، وكفاءة الطاقة، وإزالة الكربون من القطاع الصناعي. وتضمن شركة أوكيو للطاقة البديلة خلق قيمة طويلة الأمد، و أمن الطاقة، ودعم النمو المستدام، بمم يسهم في رحلة سلطنة عُمان نحو الطاقة الخضراء والابتكار.

نبذة عن الشركة الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار (أونك):

تأسست شركة أونك عام 1978، ونجحت على مدار خمسة عقود تقريباً في بناء سجل حافل بتنفيذ المشاريع الحيوية في مختلف التخصصات. وبفضل خبرتها الطويلة والتزامها بأعلى معايير الجودة والموثوقية ورضا العملاء، اكتسبت الشركة ثقة آلاف العملاء في مختلف أنحاء سلطنة عُمان.

وتُعد أونك اليوم إحدى الشركات الرائدة في مجال الهندسة والإنشاءات في قطاعات الطاقة والمياه، وتشغيل وصيانة المرافق الحيوية، الى جانب الاستثمار وخدمات الفوترة والخدمات الإلكترونية. ومع التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الطاقة في سلطنة عُمان، وتزايد الاهتمام بالطاقة المتجددة والاستدامة، تواصل أونك توسيع استثماراتها وتركيزها الاستراتيجي على مشاريع الطاقة النظيفة، دعماً لجهود السلطنة في بناء مستقبل أكثر استدامة ومرونة.

نبذة عن شركة تخزين الطاقة (تخزين):

تلتزم شركة تخزين بتوفير حلول متقدمة لتخزين الطاقة تُسهم في تعزيز استقرار وموثوقية شبكة الكهرباء، وتمكين مستقبل أكثر استدامة لقطاع الطاقة في سلطنة عُمان. ومن خلال توظيف أحدث تقنيات تخزين الطاقة المعتمدة عالمياً، تدعم الشركة جهود السلطنة في تعزيز أمن الطاقة، ورفع كفاءة المنظومة الكهربائية، وتسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية.

وانسجامًا مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 وطموحات السلطنة لتحقيق الحياد الصفري، تعمل تخزين على تمكين التكامل الفعال لمصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز مرونة الشبكات الكهربائية، ودفع الابتكار في قطاع الطاقة. كما تسهم الشركة، من خلال استثماراتها في الحلول والتقنيات المستدامة، في دعم التنويع الاقتصادي، وتعزيز القيمة المحلية المضافة، وخلق فرص عمل نوعية، بما يواكب مسيرة التنمية المستدامة في سلطنة عُمان.

نبذة تعريفية عن مؤسسة الكون الأخضر:

تُعد مؤسسة الكون الأخضر مؤسسة عمانية رائدة ومتخصصة في تقديم حلول الطاقة المتجددة والاستدامة، أسستها المهندسة سمية ناصر الرواحية، انطلاقًا من رؤية تهدف إلى دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040 والوصول إلى الحياد الصفري الكربوني من خلال الابتكار وتقديم حلول هندسية مستدامة ومتكاملة.

نجحت المؤسسة في تنفيذ مشاريع للطاقة الشمسية بإجمالي قدرة تتجاوز 12 ميجاواط، ومن أبرز إنجازاتها تطوير أول أنظمة للطاقة الشمسية في مطارات فهود وقرن العلم ومرمول في سلطنة عُمان، بالإضافة إلى إطلاق أول محطة شمسية مجتمعية ضمن برنامج "امتداد"، في خطوة تعزز تبني حلول الطاقة النظيفة على مستوى المجتمع.

وتوفر المؤسسة مجموعة متكاملة من الخدمات تشمل الاستشارات الهندسية، وتصميم وتنفيذ أنظمة الطاقة الشمسية، والهندسة والتوريد والتركيب والتشغيل والصيانة (EPC & O&M)، واستشارات الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، وحلول الطائرات بدون طيار (UAV) لأعمال التفتيش والمسح والمراقبة.

كما تضع المؤسسة البحث والتطوير في صميم استراتيجيتها لتطوير حلول مبتكرة في مجالات الطاقة المتجددة، وإدارة الطاقة الذكية، والبنية الأساسية المستدامة، بما يسهم في رفع كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية. وتحرص كذلك على تنفيذ مبادرات مجتمعية ذات أثر مستدام تسهم في نشر الوعي بالطاقة النظيفة والاستدامة، وتعزيز الشراكة مع مختلف مؤسسات المجتمع.

وقد حصدت المؤسسة عددًا من الجوائز والتكريمات في مجالات الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG) خلال أسبوع عُمان للاستدامة للأعوام 2023 و2024 و2025، تأكيدًا على ريادتها والتزامها بتطبيق أفضل الممارسات في مجال الاستدامة والابتكار.

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/3002164/Jabal_Abyad_PHES_Project_Oman.jpg

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/3002165/Al_Kamil_Solar_IPP_project_Oman.jpg