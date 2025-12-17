نماء لشراء الطاقة والمياه توقّع اتفاقية مع إي دي إف باور سوليوشنز و شركاء الخضراء وأوكيو للطاقة البديلة لتطوير مشروع رياح جعلان بني بو علي بقدرة 120 ميجاوات في سلطنة عُمان

• يوقع تحالف تقوده شركة إي دي إف باور سوليوشنز ويضم شركاء الخضراء (إحدى شركات مجموعة هند بهوان) وأوكيو للطاقة البديلة، اتفاقية شراء طاقة لتطوير وتمويل وبناء وتشغيل مشروع جعلان بني بو علي لإنتاج الكهرباء باستخدام الرياح (المشروع) بقدرة 120 ميجاوات

• ستزوّد محطة الرياح الشبكة الوطنية العُمانية بالكهرباء منخفضة الكربون ابتداءً من الربع الثالث من عام 2027

• ستدعم الطاقة المنتجة مسيرة التحول في قطاع الطاقة في سلطنة عمان وتسهم في جهود التخفيف من آثار التغير المناخي على مستوى الشرق الأوسط.

مسقط، عمان, 17 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- وقّع تحالف تقوده شركة إي دي إف باور سوليوشنز ويضم شركاء الخضراء و أوكيو للطاقة البديلة (OQAE) وهي الرائد الوطني للطاقة النظيفة –اتفاقية شراء طاقة لمدة 20 عاماً مع نماء لشراء الطاقة والمياه لتطويرمحطة جعلان بني بو علي لإنتاج الكهرباء باستخدام الرياح بقدرة 120 ميجاوات في سلطنة عُمان.

يقع المشروعفي محافظة جنوب الشرقية، على بُعد نحو 440 كيلومتراً من ميناء الدقم، ويمتد على مساحة تُقدّر بـ 10.7 كيلومتر مربع. وستتكوّن محطة الرياح من 16 توربين رياح، بقدرة 7.7 ميجاوات لكل توربين. ومن المتوقع الوصول إلى الإغلاق المالي للمشروع في عام 2026 وربط المشروع بالشبكة الكهربائية في الربع الثالث من عام 2027.

وعند اكتماله، سيوفّر المشروع طاقة كهربائية متجددة تكفي لتزويد أكثر من 13,500 منزل عُماني بالكهرباء. كما سيسهم في خفض أكثر من 270 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، دعماً لأهداف سلطنة عمان في التخفيف من آثار التغير المناخي، إلى جانب خلق فرص عمل ونقل الخبرات إلى الكوادر المحلية.

وفي هذه المناسبة، قال معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن: "نُبارك توقيع اتفاقية مشروع جعلان بني بوعلي لإنتاج الكهرباء باستخدام الرياح بمحافظة جنوب الشرقية، ويمثل المشروع خطوة رائدة ضمن جهود سلطنة عمان لتعزيز منظومة الطاقة المتجددة الوطنية، مجسّدين التزامنا الراسخ بتحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040 لقطاع الطاقة، وهدف الحياد الصفري بحلول عام 2050".

وأضاف معالي المهندس: "تم اختيار ولاية جعلان بني بو علي موقعًا لهذا المشروع الحيوي، والممتد على مساحة تُقدّر بنحو 11 مليون متر مربع، ليكون أحد أبرز مشاريع طاقة الرياح في البلاد. ويأتي هذا المشروع باستثمار يبلغ حوالي 50 مليون ريال عماني، إضافة إلى دوره في خفض الانبعاثات الكربونية بما يقارب270 ألف طن سنويًا، الأمر الذي يمثل التوجه الإستراتيجي لسلطنة عُمان نحو بناء منظومة طاقة عصرية، ترتكز على الاستدامة ورفع كفاءة استخدام موارد سلطنة عمان الطبيعية وتعزيز إسهام الكفاءات الوطنية في قطاع الطاقة".

واختتم معالي المهندس سالم العوفي تصريحه:

"يأتي توقيع اتفاقية المشروع تأكيدًا متجددًا على عزم سلطنة عُمان على المضي قدمًا للتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي رائد في مجال الطاقة المتجددة حيث حددنا هدف لوصولنا 30٪ من إنتاج الكهرباء في سلطنة عمان من الطاقة المتجددة بحلول 2030؛ اقتصاد قادر على جذب الاستثمارات النوعية، ودعم خطط التنمية المستدامة، بما يحقق آثارًا ملموسة على المناخ والاقتصاد والمجتمع العُماني".

كما أكد الفاضل أحمد بن سالم العبري، الرئيس التنفيذي لشركة نماء لشراء الطاقة والمياه، أن:

"يمثل مشروع جعلان بني بوعلي لطاقة الرياح محطة فارقة في مسيرة تحول سلطنة عُمان نحو الطاقة النظيفة، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمشروع نحو 352,380 ميجاوات ساعة."

وأضاف:

"سيسهم المشروع في تحرير نحو 67 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً، ما يؤكد التزام نماء لشراء الطاقة والمياه بدعم أهداف تنويع مصادر الطاقة في سلطنة عمان وضمان الاستدامة طويلة الأمد لقطاع الكهرباء. بالإضافة الى ذلك، سيعززالمشروع المحتوى المحلي من خلال إتاحة فرص أوسع للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في النمو الاقتصادي الوطني عبر برنامج القيمة المحلية المضافة، من خلال تخصيص جزء من الأعمال التعاقدية للشركات العُمانية. سيسهم هذا النهج في تعزيز بيئة الأعمال المحلية، وخلق فرص عمل، وتقليل الاعتماد على الواردات، ودعم التنمية المستدامة في محافظة جنوب الشرقية."

وقال أوليفييه بورد، المدير العام لإي دي أف باور سوليوشنز في منطقة الشرق الأوسط:

"تفخر إي دي إف باور سوليوشنز بإطلاق مشروعها الثاني للطاقة المتجددة في سلطنة عُمان، وأول مشروع لطاقة الرياح بالشراكة مع شركاء الخضراء وأوكيو للطاقة البديلة. ويمثل هذا التعاون الجديد خطوة مهمة لنا في سلطنة عمان، ويجسّد القيمة التي نضيفها من خلال خبراتنا الصناعية ومعرفتنا التقنية. وبصفتنا مطوراً رائداً للطاقة منخفضة الكربون، يشرّفنا توسيع دورنا في تطوير وتشغيل مشاريع طاقة الرياح، دعماً لجهود سلطنة عمان في خفض انبعاثات الكربون وتنويع مزيج الطاقة، والمساهمة في تحقيق طموحات عمان للوصول الى الحياد الصفري."

من جهتها، صرّحت الشيخة هند بهوان، رئيسة مجلس إدارة شركاء الخضراء:

"يشرفنا أن نتعاون مع إي دي إف وأوكيو للطاقة البديلة في تطوير هذا المشروع الواعدلطاقة الرياح. ويعكس هذا الإنجاز التزامنا المشترك لتعزيز الطاقة النظيفة ودعم رؤية سلطنة عمان طويلة الأمد للاستدامة. وبصفتنا شريكاً مطوراً، تفخر شركاء الخضراء بتقديم خبرتها ومعرفتها الإقليمية لتنفيذ المشاريع المحلية لضمان النجاح في إنجاز هذا المشروع الرائد. سيعزز هذا المشروع ريادة سلطنة عُمان في مجال التحول في قطاع الطاقة وخلق قيمة بيئية واقتصادية مستدامة لسلطنة عمان وأبنائها."

وقال المهندس غالب المعمري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أوكيو للطاقة البديلة:

"يمثل هذا المشروع امتداداً لجهود أوكيو للطاقة البديلة في تعزيز حضور سلطنة عُمان في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة وتسريع وتيرة التحول في قطاع الطاقة للبلاد. ومن خلال هذه الشراكة مع إي دي إف باور سوليوشنز و شركاء الخضراء ، نواصل ترسيخ دور أوكيو للطاقة البديلة كالرائد الوطني للطاقة النظيفة، عبر الجمع بين الخبرات العالمية والقدرات المحلية لتوفير طاقة موثوقة وخالية من الانبعاثات للشبكة الوطنية. و تسهم مشاريع طاقة الرياح بشكل مباشر في تعزيز أمن الطاقة في سلطنة عُمان، وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني، ودعم طموحات الحياد الصفري بحلول عام 2050، مع تحقيق قيمة مستدامة لسلطنة."

وسيسهم مشروع جعلان بني بوعلي لطاقة الرياح في تحقيق هدف زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في سلطنة عُمان للوصول إلى ما لا يقل عن 30% بحلول عام 2030. وباعتباره أحد أكبر مشاريع طاقة الرياح البرية في سلطنة عمان، سيتم تطوير المشروع وبناؤه وامتلاكه وتشغيله من قبل التحالف، وذلك في إطار اتفاقية شراء طاقة لمدة 20 عاماً مع شركة نماء لشراء الطاقة والمياه.

حول "إي دي إف باور سولوشنز":

تجمع إي دي إف باور سولوشنز بين أعمال EDF Renewables و EDF Group International division، لتصبح شركة عالمية رائدة في مجال الطاقة، تقوم بتطوير وبناء وتشغيل مرافق إنتاج الطاقة المتجددة ومنخفضة الكربون، بالإضافة إلى حلول مرنة للطاقة ونقل الكهرباء.

وبصفتها لاعباً رئيسياً في تحوّل الطاقة عالمياً، تُنفّذ إي دي إف باور سولوشنز، ضمن EDF، مشاريع تنافسية ومسؤولة وتولّد قيمة مضافة. وفي 25 دولة، تُظهر فرقنا التزامها تجاه أصحاب المصلحة المحليين يومياً، عبر إضافة خبرتها وقدراتها الابتكارية إلى جهود مكافحة تغيّر المناخ.

تُشغّل إي دي إف باور سولوشنز قدرة مركبة إجمالية تبلغ 31 جيجاواط حول العالم. وبالاستفادة من مهاراتها التكنولوجية والتجارية، إلى جانب معرفتها المحلية، تطوّر إي دي إف باور سولوشنز حلولاً مبتكرة لدعم التوجّه نحو إزالة الكربون وتعزيز كفاءة أنظمة الكهرباء.

كما تقدّم إي دي إف باور سولوشنز مجموعة واسعة من التقنيات لإنتاج الكهرباء منخفضة الكربون (طاقة الرياح، الطاقة الشمسية، الطاقة الكهرومائية، الكتلة الحيوية)، وزيادة مرونة أنظمة الطاقة (تخزين الطاقة بالبطاريات، PSHP، الحلول الحرارية الهجينة منخفضة الكربون وغيرها)، بالإضافة إلى تقليل البصمة الكربونية لعملائنا (التنقل الكهربائي، الهيدروجين، حلول خارج الشبكة).

للتواصل:

للمزيد من المعلومات :www.uae.edf.com

تابعونا على لينكدإن:https://www.linkedin.com/company/edfmiddleeast

