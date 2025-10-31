تعزيز الشمول التكنولوجي: هايِر تبني نظامًا بيئيًا مستدامًا في الدول النامية

القاهرة، 31 أكتوبر 2025 / PRNewswire / -- تواصل مجموعة هايِر دعمها للتنمية المستدامة في الدول النامية، مجسدةً مسؤوليتها كشركة متعددة الجنسيات تجاه المجتمعات التي تعمل فيها. وقد أطلقت هايِر بيوميديكال، الشركة التابعة لمجموعة هايِر، مشروع الصحة العامة بالطاقة الشمسية في إثيوبيا، الذي ساهم في تطوير النظام الصحي المحلي. وبالتوازي مع ذلك، دعمت هايِر النهوض بالتصنيع الذكي في الدول النامية، مما أدى إلى نمو القطاعات الصناعية المحلية. وتكشف التجارب المكتسبة من مشاريع التعاون الصناعي الدولية أن هايِر باتت نموذجًا يُحتذى في التنمية المشتركة والنهوض المستمر بالدول النامية.

Global Answer Sheet for Technological Inclusiveness: Haier Builds a Sustainable Ecosystem in Developing Countries

تعزيز التخطيط الذكي لبناء نظام بيئي جديد لدعم التنمية الخضراء

في إثيوبيا، أدى نقص إمدادات الكهرباء وضعف البنية التحتية الصحية إلى تهديد سلامة تخزين ونقل اللقاحات. وطورت هايِر بيوميديكال تقنية مبتكرة للتخزين البارد الخالي من الكربون، تعتمد على الطاقة الشمسية المباشرة في ثلاجات اللقاحات. ويمكن لهذه الأجهزة الحفاظ على درجة حرارة ثابتة عند 8 درجات مئوية لمدة 120 ساعة حتى أثناء انقطاع التيار الكهربائي عند درجة حرارة 43 مئوية، وهو ما يتجاوز بكثير معيار الـ 72 ساعة الذي حددته منظمة الصحة العالمية، مما يعزز سلامة تخزين اللقاحات.

وحتى الآن، سلمت هايِر أكثر من 10000 ثلاجة لقاحات تعمل بالطاقة الشمسية إلى إثيوبيا، وبنت 16 منشأة للتخزين البارد للقاحات. كما قدمت حلولاً للرعاية الصحية المستدامة مثل ثلاجات الدم المعتمدة على إنترنت الأشياء، والتي تغطي أكثر من 100 محطة صحية في جميع أنحاء البلاد. ولم يقتصر أثر هذا المشروع على معالجة تحديات التحصين في البلاد، بل عزز أيضًا قدرات النظام الصحي المحلي، ليصبح نموذجًا للتعاون الصحي ضمن مبادرة الحزام والطريق.

تعزيز البنية التحتية الرقمية وتعميم فوائد التنمية الرقمية

إلى جانب مبادراتها الخضراء في مجال الصحة العامة، وسعت هايِر وجودها في دول مثل مصر وتايلاند لبناء أنظمة بيئية صناعية متطورة عبر أسواق البريكس من خلال التصنيع المحلي. من خلال التوطين، تلبي هايِر احتياجات المستخدمين المحليين، وتقود التطوير التقني في قطاع صناعة الأجهزة المنزلية المحلي، فيما تصل منتجاتها إلى البلدان المجاورة، لتغطية أسواق واسعة في أفريقيا وأوروبا والأمريكتين.

في مصر، استثمرت هايِر 160 مليون دولار أمريكي لإنشاء المجمع البيئي الذي يدمج الذكاء الاصطناعي والرقمنة والمرونة، محققةً تصنيعًا ذكيًا ومتكاملاً عبر تقنية التوأمة الرقمية. أما في تايلاند، فقد أنشأت هايِر أول مصنع متصل بشبكات الجيل الخامس ( 5G ) في جنوب شرق آسيا، وهو المجمع الصناعي لمكيفات الهواء في تشونبوري، ليكون معيارًا لبرنامج التحول الرقمي "تايلاند 4.0". في إندونيسيا، حدثت هايِر مصنعها في بيكاسي ليصبح قاعدة تصنيع متعددة الفئات، وتخطط لإدخال الطاقة الكهروضوئية وإنشاء نموذج لقواعد التصنيع الخارجية في جنوب شرق آسيا.

ساهمت استراتيجية هايِر الثلاثية القائمة على البحث والتطوير المحلي والتصنيع المحلي والتسويق المحلي في دفع التنمية الذكية والخضراء في الدول النامية. من خلال نموذجها الإداري المبتكر، تمنح هايِر الموظفين استقلالية أكبر وصلاحيات اتخاذ القرار، مما يطلق إمكانات الابتكار لديهم. بنت الشركة كذلك شبكة توريد مرنة تتكيف مع احتياجات الأسواق العالمية المتغيرة. انتقلت هايِر من مجرد تصدير المنتجات إلى تصدير التقنيات المتقدمة كالتوأم الرقمي والجيل الخامس ( 5G ) وإنترنت الأشياء، وصولاً إلى بناء منظومات صناعية متكاملة تحقق تنمية مستدامة.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2809328/Image.jpg