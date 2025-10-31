Fiche de réponse globale pour l'inclusion technologique : Haier construit un écosystème durable dans les pays en développement

LE CAIRE, 31 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Ces dernières années, le groupe Haier a contribué de manière proactive au développement durable des pays en voie de développement, démontrant ainsi la responsabilité et l'engagement d'une entreprise multinationale. Haier Biomedical, une filiale du groupe Haier, a lancé le projet de santé publique solaire en Éthiopie, qui a permis de promouvoir efficacement le développement du système de santé publique local. Parallèlement, en permettant des améliorations intelligentes de la production dans les pays en développement, Haier a stimulé la croissance des chaînes industrielles locales. Les pratiques dans de multiples projets de coopération industrielle internationale montrent que Haier est devenue une référence pour le développement partagé et la promotion du progrès continu des pays en développement.

Approfondir l'aménagement intelligent pour construire ensemble un nouvel écosystème pour le développement écologique

En Éthiopie, l'insuffisance de l'approvisionnement en électricité et la faiblesse des infrastructures sanitaires ont gravement compromis la sécurité du stockage et du transport des vaccins. Haier Biomedical utilise de manière innovante une technologie de stockage frigorifique à entraînement direct solaire zéro carbone dans ses réfrigérateurs à vaccins. Même en cas de panne de courant à 43°C, l'équipement peut maintenir une température constante de 8°C pendant 120 heures, bien au-delà de la norme de 72 heures spécifiée par l'Organisation mondiale de la santé, ce qui améliore considérablement la sécurité du stockage des vaccins.

À ce jour, Haier a livré plus de 10 000 réfrigérateurs à vaccins solaires à l'Éthiopie et a construit 16 entrepôts frigorifiques pour vaccins. La société a également fourni des solutions de santé publique écologiques, telles que des réfrigérateurs à sang connectés, couvrant plus de 100 postes de santé à travers le pays. Cela a permis non seulement de relever les défis du pays en matière de vaccination, mais aussi de renforcer les capacités du système de santé publique local, ce qui en fait un modèle de coopération sanitaire dans le cadre de l'initiative « la Ceinture et la Route ».

Consolider l'infrastructure numérique et partager les bénéfices du développement numérique

Outre les pratiques écologiques dans le domaine de la santé publique, Haier a activement étendu sa présence dans des pays tels que l'Égypte et la Thaïlande afin de construire des écosystèmes industriels intelligents, écologiques et haut de gamme sur les marchés des BRICS par le biais de la fabrication locale. Grâce à la localisation, Haier répond précisément aux besoins des utilisateurs locaux et encourage les améliorations intelligentes dans toute la chaîne industrielle locale des appareils ménagers, tandis que ses produits atteignent les pays voisins, couvrant de vastes marchés en Afrique, en Europe et dans les Amériques.

En Égypte, Haier a investi 160 millions USD pour construire le Haier Egypt Eco-Park, qui intègre l'intelligence, la numérisation et la flexibilité, afin de réaliser un scénario complet de fabrication intelligente grâce à la technologie du jumeau numérique. En Thaïlande, Haier a construit la première usine connectée en 5G d'Asie du Sud-est, le Chonburi Air Conditioner Industrial Park, établissant une référence pour la transformation numérique de la Thaïlande 4.0. En Indonésie, Haier a transformé son usine de Bekasi en une base de fabrication multi-catégories, prévoyant d'introduire l'énergie photovoltaïque et de créer un modèle pour les bases de fabrication à l'étranger en Asie du Sud-est.

La stratégie en trois volets de Haier, à savoir la recherche et le développement localisés, la fabrication localisée et le marketing localisé, a permis de faire progresser efficacement le développement intelligent et écologique des pays en développement. Grâce à son modèle d'intégration homme-unité, Haier donne aux employés davantage d'autonomie et de pouvoir décisionnel, libérant pleinement leur potentiel d'innovation. En outre, Haier a mis en place un système de chaîne d'approvisionnement flexible afin d'optimiser de manière dynamique l'agencement de la chaîne d'approvisionnement mondiale et d'atteindre une efficacité optimale de la chaîne d'approvisionnement. La société est passée du commerce d'un seul produit à l'exportation de technologies avancées telles que le jumeau numérique, la 5G et l'Internet des objets, puis à la construction conjointe d'écosystèmes industriels, créant ainsi un véritable écosystème de développement durable.

