تعزيزاً لمكانة أبوظبي كوجهة رائدة للرعاية الصحية وعلوم الحياة دائرة الصحة - أبوظبي تتعاون مع "فايزر" لتطوير الأبحاث في فقر الدم المنجلي وغيره من الأمراض

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 4 يونيو / حزيران 2024 /PRNewswire/ -- وقعت دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، مذكرة تفاهم مع فايزر في منطقة الخليج، شركة الصناعات الدوائية العالمية، وذلك خلال المؤتمر العالمي لمنظمة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية 2024 في سان دييغو، الولايات المتحدة الأمريكية. وبموجب التعاون، سيعمل الطرفان على تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للرعاية الصحية وعلوم الحياة والابتكار عالمياً، حيث ستتم الاستفادة من إمكانات الإمارة المتميزة والمستندة إلى البيانات، إلى جانب القدرات العالمية لفايزر في تطوير الأبحاث من خلال جمع وتحليل بيانات العالم الحقيقي مع التركيز في المراحل الأولى على مرض فقر الدم المنجلي والتوسع لتغطية أمراض أخرى بما يعود بالنفع على المرضى محلياً وإقليمياً وحول العالم.

DoH Partners with Pfizer to Advance Research in Sickle Cell Disease and Beyond

ويُعد مرض فقر الدم المنجلي أحد أولويات الصحة العامة في منطقة الخليج في ظل معدلات إصابة تتراوح ما بين 0.24% و5.8%[i]. ويمكن للمرض أن يؤدي إلى آلام في أنحاء جسم المريض وأضرار تلحق ببعض أعضائه كالقلب والكليتين[ii]. ويعيق المرض الحياة اليومية للمصابين ويؤثر على قدرتهم على العمل ويحد بشكل كبير من جودة حياتهم[iii].

وبحضور معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة أسماء المناعي، المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة – أبوظبي، وسرهات يالسينكايا، مدير شركة فايزر في منطقة الخليج.

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة أسماء المناعي، المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة - أبوظبي: "يمثل التعاون بين دائرة الصحة – أبوظبي وفايزر خطوة هامة نحو الاستفادة من بيانات العالم الحقيقي في المنطقة لتحقيق فهم أعمق للمرضى من خلال كم البيانات الكبير المتاح في أبوظبي. ومن خلال الشراكة مع فايزر بشأن بيانات العالم الحقيقي، نتطلع إلى تطوير قدرات التنبؤ بالأمراض وتعزيز القدرة على الوقاية منها، علاوة على توفير الخيارات العلاجية الشخصية ووضعها في متناول كل من يحتاج إليها، بشكل يعود بالنفع على العاملين في الرعاية الصحية والمرضى في أبوظبي، الأمر الذي يساهم في الارتقاء بالرعاية الصحية المقدمة للمرضى عالمياً.

وسيعمل الطرفان معاً لتطوير إمكانات أبوظبي في بيانات العالم الحقيقي من خلال تعزيز تبادل المعارف والخبرات والأفكار العلمية، في حين يظل التميز في تقديم خدمات الرعاية الصحية في طليعة أولويات دائرة الصحة – أبوظبي، التي تواصل جهودها لتحسين جودة الرعاية من خلال تقديم خدمات رعاية صحية متخصصة وشخصية بما يتماشى مع أرقى المعايير العالمية وأفضل الممارسات. وسيركز التعاون على تحسين مهارات القوى العاملة المحلية في الرعاية الصحية الأولية في بيانات العالم الحقيقي من خلال إنشاء نموذج شراكة ديناميكي ومستدام يعزز التعليم والوعي حول إنشاء أدلة العالم الحقيقي وجمعها وتحليلها لتلبية احتياجات المرضى.

وأضافت المناعي: "وبتوجيهات من القيادة الرشيدة، تواصل أبوظبي دعمها للجهود البحثية المشتركة والابتكار انطلاقاً من مهمتنا القائمة على جعل الإمارة حاضنة للجيل القادم من الصحة وعلوم الحياة، مستمرين في التزامنا بالتعاون مع الشركاء لتسخير إمكانات بيانات العالم الحقيقي للتوصل إلى رؤى لا يمكن الحصول عليها من التجارب السريرية التقليدية، ويمكن تطبيقها على أرض الواقع. وستسهم هذه الرؤى في دفع عجلة التقدم في الحلول الصحية الشخصية والدقيقة وتسريع الانتقال من الرعاية الصحية التفاعلية إلى الرعاية الصحية الاستباقية."

قال سرهات يالسينكايا، مدير شركة فايزر في منطقة الخليج: "سعداء بتوقيع مذكرة تفاهم مع دائرة الصحة – أبوظبي، ما يمثل خطوة هامة لدينا في فايزر بمنطقة الخليج، حيث يؤكد على التعاون على رؤيتنا المشتركة وخطوة استراتيجية من أجل تعزيز الابتكار في قطاع الرعاية الصحية على مستوى المنطقة. فمن خلال مذكرة التفاهم، نواصل التزامنا بالاستفادة من بيانات العالم الحقيقي مع التركيز في البداية على مرض فقر الدم المنجلي ومواصلة استكشاف المزيد بما يتعلق بأمراض أخرى، ما يسهم في نهاية المطاف في تحسين نتائج المرضى وترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية لعلوم الحياة. ونحن نعتز بالشراكة مع دائرة الصحة – أبوظبي، متطلعين إلى التأثير الإيجابي الذي ستحققه جهودنا المشتركة ضمن المجتمعات التي نعمل من أجلها."

وبقيادة دائرة الصحة – أبوظبي، تَوجه وفد رفيع المستوى إلى الولايات المتحدة الأمريكية بين 29 مايو و7 يونيو 2024 لاستعراض فرص الشراكة التي توفرها أبوظبي والبنية التحتية العالمية التي تتمتع بها ومنظومة الرعاية الصحية المتقدمة، وإمكاناتها في علوم الجينوم والأبحاث العلمية والتكنولوجيا والتجارب السريرية. وتُطلق دائرة الصحة – أبوظبي دعوة عالمية لاستكشاف فرصة التعاون مع الشركاء في القطاع الأكاديمي والتكنولوجيا الحيوية والصناعات الدوائية لاستكشاف الفرص التي تُعزز المخرجات وجودة حياة المرضى حول العالم.

وستشهد الجولة مشاركة أبوظبي في المؤتمر العالمي لمنظمة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية 2024 لاستعراض إمكانات أبوظبي التي تبذلها أبوظبي في الابتكار في علوم الحياة والرعاية الصحية.

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