تعزيزاً لمكانة أبوظبي كوجهة رائدة للرعاية الصحية وعلوم الحياة دائرة الصحة - أبوظبي و"أوبوس جينيتكس" تتعاونان لتطوير أبحاث العلاجات الجينية لأمراض الشبكية الوراثية

• الطرفان سيعملان جنباً إلى جنب لاستكشاف سبل تسريع إمكانات الاختبارات قبل السريرية والتجارب السريرية للعلاجات الجينية في أبوظبي

• أمراض الشبكية الوراثية تُعد مسبباً لفقدان البصر وهناك حاجة ملحة محلياً وعالمياً لعلاجات جديدة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 5 يونيو / حزيران 2024 /PRNewswire/ -- ضمن فعاليات المؤتمر العالمي لمنظمة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية 2024 في سان دييغو، الولايات المتحدة الأمريكية، وقعت دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، مذكرة تفاهم مع "أوبوس جينيتكس"، الشركة المتخصصة في العلاجات الجينية وتطويرها لأمراض الشبكية الوراثية. وبموجب التعاون، سيعمل الطرفان على تسريع جهود تطوير علاجات جينية واعدة للمرضى الذين يعانون من أمراض الشبكية الوراثية النادرة في دولة الإمارات.

DoH and Opus Genetics Announce Collaboration to Advance Ground-Breaking Gene

وتُعد أمراض الشبكية الوراثية مسبباً رئيسياً لفقدان البصر في مختلف أنحاء العالم، وتؤثر على ما يقرب من 5٪ من سكان منطقة الخليج، مما ينعكس بشكل كبير على حياة المرضى وأسرهم ومجتمعاتهم. ومن خلال الاستفادة من الوصول إلى البيانات الفريدة وإمكانات برنامج الجينوم الإماراتي الرائد عالمياً والخبرات التي تتمتع بها "أوبوس جينيتكس" في العلاج الجيني في المرحلة السريرية، يتطلع الطرفان إلى استكشاف إمكانية إجراء وتسريع الاختبارات قبل السريرية والتجارب السريرية للمرضى الذين يعانون من أمراض الشبكية الوراثية في أبوظبي والمنطقة.

وبحضور معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة أسماء المناعي، المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة – أبوظبي، وبن يركسا، الرئيس التنفيذي لشركة أوبوس جينيتكس.

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة أسماء المناعي، المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة - أبوظبي: "في ظل ما تتمتع به أبوظبي من تنوع سكاني فريد، وإمكاناتها المتميزة في علم الجينوم، وإجراءات الموافقة البحثية المبسطة التي تستغرق 30 يوماً فقط، استطاعت الإمارة أن تُعزز مكانتها لتصبح وجهة هامة لتجارب العلاج الجيني. ويؤكد تعاوننا مع "أوبوس جينيتكس" مجدداً التزامنا بالارتقاء بحياة المجتمعات من خلال إجراء ودعم الأبحاث الرائدة وتطوير علاجات جديدة، عبر الاستفادة من خبرات الإمارة المتقدمة في علوم الجينوم وبنيتها التحتية المدعمة بالبيانات، حيث نسعى إلى تعزيز البحوث والتجارب قبل السريرية التي من شأنها تحسين نتائج الرعاية الصحية اليوم وللأجيال القادمة، مواصلين المضي نحو ترسيخ مكانة أبوظبي كحاضنة للابتكار في الصحة وعلوم الحياة."

من جهته، قال بن يركسا، الرئيس التنفيذي لشركة أوبوس جينيتكس: "سعداء بالتعاون مع دائرة الصحة – أبوظبي، والذي يمثل خطوة هامة نحو تحقيق مهمتنا لتطوير علاجات جينية تمضي بنا نحو تحول نوعي يعود بالنفع على المرضى الذين يعانون من أمراض الشبكية الوراثية. إن الجمع بين إمكانات برنامج الجينوم الإماراتي وخبرات أوبوس في تطوير العلاج الجيني في المرحلة السريرية سيمكننا من استكشاف وتسريع تطوير علاجات جينية جديدة، ما قد يوفر العلاجات التي تشهد حاجة ملحة لدى المرضى في أبوظبي وحول العالم، حيث نلتزم بالعمل جنباً إلى جنب لتسريع الاختبارات قبل السريرية والتجارب السريرية، ما يُسهم في نهاية المطاف في زرع الأمل وتحسين نوعية الحياة لدى المتأثرين بهذه الأمراض."

وتَوجه وفد رفيع المستوى من دائرة الصحة - أبوظبي بقيادة معالي منصور إبراهيم المنصوري، رئيس الدائرة في زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بين 29 مايو و5 يونيو لاستعراض فرص الشراكة التي توفرها أبوظبي واستكشاف آفاق التعاون مع المؤسسات الرائدة في البحوث والتطوير، والتصنيع والابتكار. واستهل الوفد جولته بزيارة فيلادلفيا، حيث التقى مع شركاء الدائرة الحاليين والجدد لتوطيد أواصر التعاون مع المؤسسات البحثية التعليمية الرائدة، والجهات الحكومية، وشركات التقنيات الصحية الكبرى. وتوجه الوفد إلى سان دييغو تزامناً مع مشاركة أبوظبي في المؤتمر العالمي لمنظمة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية 2024 لاستعراض الجهود التنموية التي تبذلها أبوظبي وحرصها على تطوير قطاع التكنولوجيا الحيوية. وتشهد هذه المشاركة نقاشات متعمقة، وتبادل الآراء ووجهات النظر والخبرات، فضلاً عن استكشاف فرص التعاون في التكنولوجيا الصحية، وعلوم الحياة، والابتكار.

وبهدف إلقاء الضوء على تنوع وخبرات منظومة أبوظبي المتكاملة في الرعاية الصحية، جمع الوفد ممثلين عن 20 جهة في الإمارة بما في ذلك دائرة الصحة - أبوظبي، ومكتب أبوظبي للاستثمار، ومكتب أبوظبي التنفيذي، وجي42، ومدينة مصدر، وشركة مبادلة للاستثمار، ومجموعة كيزاد، وملفي، والمكتب الطبي، والخدمات العلاجية الخارجية، وبيور هيلث، وون هيلث، وM42، ومعهد الابتكار التكنولوجي، وبرجيل القابضة، وجامعة خليفة، و"القابضة"، ومركز أبوظبي للخلايا الجذعية والاتحاد للطيران.

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2430307/DoH_and_Opus_Genetics.jpg