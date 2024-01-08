تعلن مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار عن قمة "الأولوية" السنوية الثانية في ميامي لعام 2024

ميامي, 8 يناير / كانون الثاني 2024 /PRNewswire/ --

يسر مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار أن يعلن عن عودة قمة الأولوية في ميامي، تحت عنوان "على حافة حدود جديدة".

FII Institute Announces the Second Annual FII PRIORITY Miami Summit for 2024

من المقرر أن يقام هذا الحدث المرموق في يومي 22 إلى 23 فبراير/شباط 2024 في Faena Hotel & Forum، ميامي بيتش.

بناءً على نجاح الحدث الافتتاحي، يهدف برنامج قمة الأولوية في ميامي 2024 إلى أن يكون منصة محورية للقادة العالميين والمستثمرين والمديرين التنفيذيين ورجال الأعمال والعلماء والشخصيات الثقافية ووسائل الإعلام وأعضاء مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار.

تقدم قمة هذا العام برنامجًا تفاعليًا يركز على التقنيات الثورية وتعزيز الابتكار من أجل الاستثمار وتحسين المجتمع. إنها فرصة لاستكشاف ومناقشة كيفية دمج التطورات المتطورة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات والرعاية الصحية والمالية والاستدامة بشكل متناغم في مجتمعنا العالمي.

ومن الأمور المركزية في أهداف القمة ربط الأمريكتين بالأسواق العالمية ومعالجة التحديات الرئيسية من أجل مستقبل مزدهر. في ظل ريادة الأعمال الديناميكية والمشهد المؤسسي النابض بالحياة في ميامي، ستعمل القمة على تسهيل المناقشات الهامة حول الأسواق الدولية وتكامل النظام البيئي العالمي المبتكر.

واسترشاداً بالرؤى الواردة في تقرير بوصلة الأولويات ، سيتناول المتحدثون والحاضرون القضايا العالمية العاجلة المحددة في التقرير، بما في ذلك تكلفة المعيشة والإدماج الاجتماعي وتحديات التكنولوجيا. أصبحت هذه المناقشات أكثر أهمية من أي وقت مضى، مع تطور النمو الاقتصادي والتكنولوجيات المتقدمة، مما يقدم للبشرية خيارات محورية تؤثر على التقدم المستدام والرفاهية.

ومن المقرر أن يستضيف هذا الحدث أكثر من 1000 من قادة الأعمال والمال، مما يجعله فرصة لا ينبغي تفويتها للتواصل والمشاركة التعاونية في قلب واحدة من أكثر مدن العالم ديناميكية.

يؤكد ريتشارد أتياس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، على الدور الحاسم الذي تلعبه القمة: "بينما نجمع بعضًا من ألمع العقول في مختلف القطاعات، سيكون تركيزنا على اتخاذ القرارات المسؤولة في مجال الاستثمار والنمو الاقتصادي. وتعد هذه القمة بمثابة نقطة انطلاق نحو تشكيل مستقبل مستدام ومتقدم تكنولوجياً."

نبذة عن مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار (FII Institute):

مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار هي مؤسسة عالمية غير ربحية تركز على الحلول المؤثرة في الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتعليم والرعاية الصحية والاستدامة. ومن خلال اتباع نهج قائم على البيانات مقترنًا بذراع استثماري مبتكر، أصبحت المؤسسة ضليعة تعزيز التغييرات التحويلية والتعاون العالمي.

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