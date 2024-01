FII Institute anuncia segundo encontro de cúpula anual FII PRIORITY Miami para 2024

MIAMI, 5 de janeiro de 2024 /PRNewswire/ -- O FII Institute sente o prazer de anunciar o retorno do encontro de cúpula FII PRIORITY Miami, com o tema 'No limite de uma nova fronteira'.

Este prestigiado evento irá ocorrer de 22 a 23 de fevereiro de 2024, no Faena Hotel & Forum, Miami Beach.

Ao aproveitar o sucesso do evento inaugural, o FII PRIORITY Miami 2024 pretende ser uma plataforma essencial para líderes mundiais, investidores, diretores executivos, empresários, cientistas, figuras culturais, mídia e membros do FII Institute.

O encontro de cúpula deste ano oferece um programa interativo, com foco em tecnologias disruptivas e fomentar a inovação para o investimento e a melhoria social. É uma oportunidade de explorar e debater como os avanços de ponta em IA, robótica, saúde, finanças e sustentabilidade podem ser integrados harmoniosamente em nossa sociedade a nível mundial.

No centro dos objetivos do encontro de cúpula está a aproximação das Américas aos mercados internacionais e a abordagem dos principais desafios para um futuro de prosperidade. No panorama dinâmico, empreendedor e corporativo vibrante de Miami, o encontro de cúpula irá facilitar discussões cruciais sobre os mercados internacionais e a integração inovadora do ecossistema mundial.

Orientados pelas informações do relatório FII PRIORITY Compass, palestrantes e participantes irão abordar temas mundiais urgentes identificadas no relatório, incluindo o custo de vida, a inclusão social e os desafios tecnológicos. Estas discussões são mais relevantes do que nunca, uma vez que o crescimento econômico e as tecnologias avançadas evoluem, ao apresentar à humanidade opções essenciais que têm impacto no progresso sustentável e no bem-estar.

O evento está definido para receber mais de 1.000 líderes empresariais e financeiros, se convertendo uma oportunidade imperdível para estabelecer contatos e cooperar com envolvimento no centro de uma das cidades mais dinâmicas do mundo.

Richard Attias, Diretor Executivo do FII Institute, enfatiza o papel crucial do encontro de cúpula: "À medida que convocamos algumas das mentes mais brilhantes de vários setores, nosso foco será tomar decisões responsáveis no investimento e no crescimento econômico. Este encontro de cúpula é um passo adiante para dar forma a um futuro sustentável e avançado tecnologicamente."

Sobre o FII Institute:

O FII Institute é uma fundação internacional sem fins lucrativos com foco em soluções impactantes em IA e robótica, educação, saúde e sustentabilidade. Com um enfoque baseado em dados combinado com um ramo de investimento inovador, o Instituto tem estado na vanguarda de promover mudanças transformadoras e a cooperação mundial.

