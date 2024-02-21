تعيين شركة Neutrinos لـ Ashish Jha كأول رئيس تنفيذي للتسويق والاستراتيجية

تمت الاستعانة بـ Ashish Jha، الذي يتمتع بخبرة عريضة في مجال التسويق وصناعة التأمين، لرفع مستوى الوعي بالعلامة التجارية وتسريع النمو العالمي للشركة

بنغالورو، الهند، 21 فبراير 2024 /PRNewswire / -- قامت شركة Neutrinos، وهي منصة تشغيل آلي منخفضة التعليمات البرمجية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بالإعلان اليوم عن تعيين Ashish Jha في منصب الرئيس التنفيذي للتسويق والاستراتيجية. في منصبه الجديد، سيقود Ashish استراتيجية الدخول إلى السوق ويعمل على رفع مستوى حضور Neutrinos في السوق والوعي بالعلامة التجارية وإنماء الشركة.

يقيم Ashish في برينستون بولاية نيوجيرسي، وهو يتمتع بخبرة تزيد عن 20 عامًا في مجال الاستراتيجية والتسويق والقيادة في صياغة استراتيجيات النمو وبناء العلامات التجارية وإدارة برامج تسويق الطلب متعددة القنوات وتنفيذ عمليات إطلاق المنتجات العالية التأثير وإدارة برامج الشراكة والتسويق المؤثر.

قبل انضمامه إلى شركة Neutrinos، كان Ashish يشغل منصب المدير التنفيذي للتسويق في Innoveo، حيث كان يقود شؤون الوعي التسويقي وإنماء أعمال الشركة. شغل Ashish أيضًا منصب نائب الرئيس والمدير التنفيذي لشؤون التسويق في شركة Zinnia (SE2 سابقًا)، وهي شركة رائدة في مجال توفير تكنولوجيا الحياة والمعاشات التقاعدية، وترك أثرًا إيجابيًا ملموسًا في تواجدها بالسوق والوعي بها. بالإضافة إلى ذلك، شغل Ashish أيضًا مناصب قيادية في مجال التسويق في مؤسسات عالمية كبيرة بما في ذلك Tata Consultancy Services، وMajesco، وMastek، ومجموعة Essar.

وقال Samik Ghosh، الرئيس التنفيذي لشركة Neutrinos: "أرحب بانضمام Ashish إلى عائلة Neutrinos. إن خبرة Ashish الواسعة في قيادة الاستراتيجية والتسويق والاتصالات ضمن تكنولوجيا الخدمات المالية، بالإضافة إلى مجال أتمتة العمليات والرموز المنخفضة، إلى جانب تاريخه اللافت في بناء العلامات التجارية ودفع عجلة النمو، تجعله أحد أهم أعضاء فريق القيادة في Neutrinos."

وقال Ashish: "أنا متحمس جدًا لمنصة التكنولوجيا المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Neutrinos والتي تم تصميمها خصوصًا لتحقيق نتائج إيجابية في قطاع التأمين والخدمات المالية. وأتطلع إلى قيادة استراتيجية الشركة وجهودها التسويقية والشراكة حيث نقوم بتمكين المؤسسات على مستوى العالم من تسخير التقنيات التحويلية الجديدة للتصدي لنقاط الضعف المعقدة وتحقيق نتائج الأعمال."

معلومات عن Neutrinos:

تعمل Neutrinos على تمكين مؤسسات الخدمات المالية والتأمين من تحويل الأفكار بسرعة إلى نتائج أعمال من خلال منصة التشغيل الآلي ذات التعليمات البرمجية المنخفضة والمصممة لهذا الغرض والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، فضلاً عن مكتبة من قدرات الأعمال المعدة مسبقًا، والخبرة العميقة في الصناعة. وتعتمد المؤسسات عالميًا على منصة Neutrinos لإعادة تصور وتطوير ونشر تطبيقات الأعمال المعقدة والموجهة نحو العمليات والتي تجذب العملاء. نحن نعمل حاليًا مع أكثر من 30 مؤسسة رائدة في جميع أنحاء العالم في شراكات استراتيجية طويلة الأمد عبر المشروعات الجديدة ومراكز الاتصال والمطالبات والاكتتاب، من بين العديد من حالات الاستخدام الأخرى المتنوعة المواقع في سلسلة القيمة بأكملها.

اعرف المزيد: www.neutrinos.com

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