Neutrinos تُطلق حلاً متكاملاً لإدارة عمليات إلحاق المجموعات بالتأمين الطبي والاكتتاب التأميني

يعمل الحل الجديد على رقمنة عمليات إلحاق المجموعات والشركات الصغيرة والمتوسطة بالتأمين الطبي، وأتمتة سير عمل الاكتتاب التأميني، والتكامل مع الواجهات التنظيمية الإقليمية، مدعومًا بمحرك تسعير متطور، كما يحوّل البيانات المبعثرة في جداول البيانات ورسائل البريد الإلكتروني إلى بيانات منظمة ودقيقة وجاهزة لاتخاذ القرارات.

نيويورك وسنغافورة، 11 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت Neutrinos، الشركة الرائدة في مجال تنسيق العمليات التكيفية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لشركات التأمين، اليوم عن إطلاق حلها الجديد لإلحاق المجموعات بالتأمين الطبي والاكتتاب التأميني، ويُعد هذا الحل منصة جاهزة للاستخدام تجمع عمليات إلحاق المجموعات بالتأمين الطبي، والاكتتاب التأميني، وتقديم الخدمات، بالإضافة إلى الأنظمة التنظيمية الإقليمية، ضمن طبقة رقمية موحدة تعمل بسلاسة مع الأنظمة الأساسية القائمة. صُمم هذا الحل خصيصًا لشركات التأمين الصحي وتأمين المجموعات الطبية في منطقة الشرق الأوسط، حيث يستبدل إجراءات الإلحاق المجزأة والمعتمدة على جداول البيانات بسير عمل رقمي موحد يغطي مختلف المراحل، بدءًا من المبيعات والاكتتاب التأميني، مرورًا بخدمة الوثائق، ووصولاً إلى التكامل مع الجهات التنظيمية.

اعتمدت إدارة التأمين الطبي الجماعي، بما في ذلك التأمين الصحي للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SME)، لفترة طويلة على منظومة مجزأة من البوابات غير المترابطة، وجداول التقييم اليدوية، والطلبات المستندة إلى البريد الإلكتروني، وآليات التكامل التنظيمي المحدودة، وقد شكّل ذلك تحديًا أمام شركات التأمين الساعية إلى التوسع بصورة مربحة مع الحفاظ على الامتثال لمتطلبات مجلس الضمان الصحي (CHI) وهيئة التأمين (IA) في المملكة العربية السعودية، إلى جانب الالتزامات التنظيمية المتزايدة في مختلف أسواق دول مجلس التعاون الخليجي (GCC). من خلال هذا الحل الجديد، تستطيع شركات التأمين رقمنة رحلة التأمين بأكملها، بدءًا من إلحاق أصحاب العمل وإدخال بيانات المستفيدين، مرورًا بالإقرارات الصحية الرقمية وإدارة التعديلات على الوثائق، وصولاً إلى عمليات التجديد، ويتم ذلك عبر طبقة موحدة لتنسيق العمليات واتخاذ القرارات، تعمل بسلاسة مع الأنظمة الأساسية القائمة.

من خلال الجمع بين إمكانات إدخال البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأتمتة اتخاذ القرارات، والتكاملات الإقليمية المتوافقة مع المتطلبات التنظيمية ضمن حل موحد، تساعد Neutrinos شركات التأمين على تحويل إدارة التأمين الطبي الجماعي من عملية يدوية معرّضة للأخطاء إلى رحلة رقمية متكاملة وخاضعة للحوكمة. صُمِّم هذا الحل لتسريع عمليات الاكتتاب التأميني، وخفض الأعباء التشغيلية، وتعزيز الامتثال التنظيمي في بعضٍ من أكثر أسواق التأمين الصحي تطلبًا وتعقيدًا على مستوى العالم.

أهم المزايا التي يوفرها الحل:

إلحاق شامل ومتكامل لبرامج التأمين الطبي الجماعي: يغطي إلحاق أصحاب العمل، وتحميل بيانات المؤمّن عليهم، والاكتتاب التأميني، وإلحاق الأعضاء، وإصدار الوثائق، والاعتمادات، والتجديدات، وذلك ضمن طبقة تنسيق موحدة للعمليات.

معالجة المستندات والبيانات المعتمدة بالأساس على الذكاء الاصطناعي: يستخدم الحل تقنيات متخصصة في معالجة المستندات الذكية (IDP) وأتمتة اتخاذ القرار في قطاع التأمين، لالتقاط البيانات واستخراجها والتحقق منها وإثرائها قبل وصولها إلى أنظمة إدارة الوثائق والفوترة.

تكاملات مدمجة مع CHI وNPHIES وغيرها من الأنظمة التنظيمية: يوفر الحل تكاملاً مباشرًا مع متطلبات CHI وNPHIES والأنظمة التنظيمية الإقليمية الأخرى ضمن رحلة إصدار الوثائق، بما يحدّ من فشل عمليات التحميل، وإعادة العمل اليدوي، وثغرات التغطية.

تجربة موحدة للوسطاء والشركات: يوفّر الحل بوابات وواجهات برمجة تطبيقات (APIs) مخصصة للوكلاء والوسطاء ومنصات التجميع ومسؤولي حسابات الشركات، مع إتاحة رؤية لحظية لحالة العمليات بشكلٍ فوري.

الاكتتاب التأميني وتقديم الخدمات بنموذج يعتمد على إشراك العنصر البشري: يوجّه الحالات التي لا يمكن معالجتها آليًا (Non-STP) إلى منصة عمل موحدة مخصصة للاكتتاب والفرق الطبية، بينما يتيح تمرير الحالات البسيطة تلقائيًا دون تدخل.

قابل للتكوين للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمجموعات الأكبر: يُمكّن شركات التأمين من تهيئة المنتجات والمزايا والتسعير عبر محرك تسعير قابل للتكوين مدمج، بالإضافة إلى نماذج استبيانات، بما يدعم شريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SME) والمجموعات الكبرى عبر مختلف الأسواق.

قال Suresh Chandrasekharan، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا: "أصبح التأمين الطبي الجماعي أحد أكثر المجالات صعوبة على شركات التأمين لتحقيق النمو فيه بشكلٍ مربح — إذ لا تزال الكثير من العمليات تتم عبر جداول Excel ورسائل البريد الإلكتروني". "لقد نجحنا بالفعل في تنفيذ هذا التحول عدة مرات مع أبرز شركات التأمين في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي (GCC)، ويحوّل هذا الإطلاق تلك الخبرات إلى حل جاهز للتطبيق يهدف إلى رقمنة عمليات إلحاق التأمين الطبي الجماعي، وسير عمل CHI، وخدمات الوسطاء".

نبذة عن شركة Neutrinos

تعمل Neutrinos على تحويل العمليات المجزأة واليدوية إلى عمليات مترابطة وذكية. تقوم منصتنا القائمة على الذكاء الاصطناعي لتنظيم العمليات التكيفية بربط الأنظمة المعزولة وأتمتة عمليات التأمين عبر مجالات الأعمال الجديدة، والاكتتاب، والمطالبات، وخدمات الوثائق، وقنوات التوزيع. يساعد ذلك شركات التأمين على اتخاذ قرارات أسرع، وتعزيز المرونة التشغيلية، وتقديم تجارب أفضل للعملاء. تحظى Neutrinos بثقة أكثر من 25 شركة تأمين في أكثر من 15 دولة، حيث تمكّن المؤسسات من إعادة ابتكار عملياتها بثقة، وتحقيق تحول رقمي حقيقي يجسد وعدها: "إعادة الابتكار. بوتيرة متسارعة".

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