اختيرت Neutrinos ضمن فئة القادة في تقييم ®PEAK Matrix للمعالجة الذكية للمستندات (IDP) الخاص بقطاع التأمين لعام 2026 الصادر عن Everest Group

يعكس هذا التكريم تحوّل القطاع من مجرد رقمنة المستندات إلى تحويلها إلى بيانات جاهزة لاتخاذ القرار في عمليات التأمين

نيويورك وسنغافورة، 1 مايو 2026 /PRNewswire/ -- اختيرت Neutrinos، وهي شركة رائدة في الأتمتة الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لشركات التأمين، ضمن فئة القادة في تقييم ®PEAK Matrix لمنتجات المعالجة الذكية للمستندات (IDP) الخاص بقطاع التأمين لعام 2026 الصادر عن Everest Group.

قُيّمت Neutrinos في إطار تقييم Everest Group لمزودي حلول المعالجة الذكية للمستندات (IDP)، استنادًا إلى الأثر في السوق، والرؤية، والقدرات وفق إطار PEAK Matrix®.

في مختلف عمليات التأمين، أصبح التعامل مع المستندات أحد أبرز العوامل المستمرة المسببة لعدم الكفاءة. في حين عالجت الرقمنة مسألة الوصول إلى المستندات، تأتي الميزة التنافسية اليوم من تحويل المستندات الواردة إلى معلومات ذكية منظّمة وجاهزة لاتخاذ القرار عند نقطة الإدخال.

تدرس Everest Group في تقارير المعالجة الذكية للمستندات لعام 2026 كيف يدعم المزودون فهم المستندات، واستخراج البيانات، وتنسيق سير العمل، بما يساند مسارات العمل كثيفة المستندات، ويحسّن الكفاءة التشغيلية، ويقلل التدخل اليدوي، ويلبّي متطلبات الامتثال.

صرّح Vaibhav Bansal، نائب الرئيس في Everest Group، قائلاً: «اختيرت Neutrinos ضمن فئة القادة في تقييم ®PEAK Matrix لمنتجات المعالجة الذكية للمستندات (IDP) الخاص بقطاع التأمين لعام 2026». وأضاف: «عزز تركيز الشركة القوي على التأمين، إلى جانب استثماراتها في مركز التميز للمعالجة الذكية للمستندات (CoE) المخصص، والذي يوفّر دعمًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مكانتها السوقية. تُظهر المنصة ملاءمة عميقة مع متطلبات هذا المجال من خلال قدرات تشمل التحقق من بيانات مقدمي الطلبات المستخرجة في ضوء إرشادات الاكتتاب، والإنشاء التلقائي لملخصات الاكتتاب، والكشف والتصنيف التلقائيين لطلبات خدمات التأمين. علاوة على ذلك، تساعد محفظتها من الحلول الجاهزة مسبقًا والمخصصة لقطاع التأمين، والتي تشمل اعرف عميلك (KYC)، ومعالجة المطالبات، والاكتتاب، والتحقق من صحة المطالبات، في تسريع زمن الوصول إلى القيمة لشركات التأمين».

قال Samik Ghosh، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في :Neutrinos «لم تكن الرقمنة سوى نقطة البداية. تتحدد المرحلة المقبلة في قطاع التأمين بمدى سرعة شركات التأمين في تحويل المستندات إلى معلومات ذكية في الوقت الفعلي، وبمستوى يدعم اتخاذ القرار». وأضاف: «هذا هو التحول الذي صُممت Neutrinos لدعمه، والمتمثل في الانتقال من التعامل اليدوي مع البيانات إلى اتخاذ قرارات ذكي ومستقل في مجالي الاكتتاب والمطالبات. يعزز هذا التكريم الاتجاه الذي يتحرك القطاع نحوه بالفعل».

لا يتمثل التحدي في الوصول إلى المستندات، بل فيما يحدث بعد وصولها. فالمدخلات غير المهيكلة، والتحقق المجزأ، والتفسير اليدوي تؤدي إلى تأخيرات، وحالات من عدم الاتساق، ونقاط تماس غير ضرورية. تعالج Neutrinos ذلك من خلال قراءة المعلومات الواردة، وتحليلها، واستخلاص الدلالات منها، والتحقق منها في ضوء منطق الاكتتاب والمطالبات، وتحويل المستندات إلى بيانات جاهزة لاتخاذ القرار، وإطلاق الإجراءات اللاحقة في الوقت الفعلي. فما كان يتطلب في السابق جهدًا يدويًا عبر خطوات متعددة، أصبح الآن تدفقًا منسقًا من البداية إلى النهاية، بما يمكّن الفرق من التركيز على انتقاء المخاطر، وتسوية المطالبات، وخدمة العملاء.

نبذة عن Neutrinos:

تُعد Neutrinos شركة رائدة في الأتمتة الذكية، إذ تمكّن مؤسسات التأمين من تسخير الإمكانات الكاملة لوكلاء الذكاء الاصطناعي من أجل تنفيذ عمليات الأعمال المعقدة وتحسينها بشكل مستقل. صُممت منصة Neutrinos خصيصًا لشركات التأمين، وتتمتع بتصميم فريد يتيح لها إدارة جميع الوكلاء وتنسيق عملهم، وليس فقط الوكلاء المطوَّرين على منصة Neutrinos. توحد بنيتها المتكاملة الشاملة، والقائمة أصلاً على الذكاء الاصطناعي، الأنظمة المعقدة، وتتيح تنسيق العمل عبر المنصات، وتدعم مسارات العمل الوكيلية والمستقلة. بدءًا من الاكتتاب والمطالبات وصولاً إلى التوزيع، تجمع Neutrinos بين خبرة عميقة في مجال التأمين، والأتمتة الذكية، والمسرّعات الجاهزة مسبقًا، لمساعدة شركات التأمين على تسريع التحديث، وتعزيز الرشاقة التشغيلية، وتقديم تجارب عملاء سلسة. يمكن الاطلاع على معلومات إضافية عبر زيارة موقع الويب www.neutrinos.com ومتابعة حساب Neutrinos على "لينكد إن".

بيان إخلاء المسؤولية

يجوز للأطراف الثالثة المرخّص لها استخدام المقتطفات المرخّصة المأخوذة من تقارير ®PEAK Matrix الصادرة عن Everest Group في أنشطتها التسويقية والترويجية وموادها التسويقية الداعمة. لا تقدّم المقتطفات المختارة من تقارير PEAK Matrix® الصادرة عن Everest Group بالضرورة السياق الكامل لبحوثنا وتحليلاتنا. جميع البحوث والتحليلات التي يجريها محللو Everest Group والمُدرجة في تقارير PEAK Matrix® الصادرة عن Everest Group مستقلة، ولم تدفع أي مؤسسة رسومًا للإدراج أو للتأثير في ترتيبها. للاطلاع على البحث الكامل ومعرفة المزيد عن منهجيتنا، يُرجى زيارة .Everest Group PEAK Matrix® Reports

