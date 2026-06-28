تعيّن Fractal Leandro DalleMule رئيسًا لممارسة الخدمات المالية والتأمين

"سيتولى Leandro قيادة الممارسة على مستوى العالم لتعزيز علاقات العملاء وتسريع النمو"

نيويورك, 27 يونيو / حزيران 2026 -- أعلنت فراكتال أناليتكس ليمتد (BSE: 544700) (NSE: FRACTAL)، وهي شركة ذكاء اصطناعي مؤسسية تحظى باعتراف عالمي وتخدم شركات Fortune 500®، تعيين Leandro DalleMule في منصب رئيس الممارسة (CPO) للخدمات المالية والتأمين (FSI). سيتولى مسؤولية ممارسة الخدمات المالية والتأمين على مستوى العالم، وسيقود الاستراتيجية وجهود نجاح العملاء والابتكار القطاعي والتحول القائم على الذكاء الاصطناعي للمؤسسات المالية وشركات التأمين. كما سيؤدي Leandro دورًا رئيسيًا في توسيع قدرات Fractal، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، ومساعدة العملاء على تحقيق قيمة أعمال ملموسة من خلال الذكاء الاصطناعي.

تقود ممارسة الخدمات المالية والتأمين في Fractal تحولًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي في مجالات تشمل تجربة العملاء، والمخاطر والاحتيال، والائتمان والاكتتاب، والمطالبات، والتسعير، والامتثال، بما يحقق أثرًا تجاريًا كبيرًا على نطاق واسع. وتستضيف Fractal على منصتها Cogentiq، وهي منصة ذكاء اصطناعي معتمد على الوكلاء، عددًا من الحلول المصممة خصيصًا لقطاع الخدمات المالية والتأمين، من بينها حل Cogentiq Underwriting، الذي يوفّر موافقات أسرع، ويقلّص التعرضات للمخاطر، ويعزز إنتاجية فرق الاكتتاب من خلال تقييم مخاطر قائم على الذكاء الاصطناعي وقابل للتفسير، وحل Cogentiq Sales Assist for Financial Services، الذي يمكّن مديري العلاقات من تنمية الأصول تحت الإدارة وإغلاق الفرص بوتيرة أسرع بالاستناد إلى رؤى ذكية.

يتمتع Leandro بخبرة راسخة بوصفه قياديًا في الذكاء الاصطناعي والبيانات والتحليلات، ولديه أكثر من 30 عامًا من الخبرة في مساعدة المؤسسات على تحقيق نتائج أعمال من خلال البيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي. قبل انضمامه إلى Fractal، كان يشغل منصب المدير الإداري في ممارسة الذكاء الاصطناعي والبيانات لقطاع الخدمات المالية والتأمين لدى ديلويت. وقبل ذلك، أمضى أكثر من 20 عامًا في مناصب تنفيذية عليا لدى AIG وسيتي بنك وبلاك روك وPlanck، حيث بنى وقاد منصة رائدة للذكاء الاصطناعي لقطاع التأمين حتى استحواذ Applied Systems على Planck في عام 2024.

"يسرّنا للغاية الترحيب بـ Leandro. فسجله الاستثنائي في بناء قدرات البيانات والذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاقها عبر مؤسسات عالمية، إلى جانب خبرته القطاعية العميقة، سيكون عنصرًا محوريًا بينما نواصل تنمية ممارسة الخدمات المالية والتأمين لدينا. وستسهم قيادته في تعزيز مكانة Fractal بوصفها شريكًا موثوقًا في الذكاء الاصطناعي يقدّم نتائج قابلة للقياس"، قال Pranay Agrawal، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لدى Fractal USA.

وقال Leandro، متحدثًا عن أهدافه بصفته رئيس الممارسة (CPO): "يسعدني الانضمام إلى Fractal في وقت يعيد فيه الذكاء الاصطناعي تشكيل الخدمات المالية، من الخدمات المصرفية والمدفوعات إلى التأمين وإدارة الأصول. وأعتقد أن لديها عامل تميّز حقيقيًا، يتمثل في أنها مبنيّة على الذكاء الاصطناعي من الأساس، وتتمتع بخبرة تقنية عميقة تتمحور حول الذكاء الاصطناعي منذ البداية. ومع تسارع وتيرة التبني، يجب أن يظل تركيزنا منصبًا على تقديم قيمة أعمال موثوقة وقابلة للقياس. وتتمثل أولويتي في تعميق شراكات العملاء، ودفع النمو عبر الحسابات الرئيسية، وبناء نموذج تشغيلي يحقق أثرًا واضحًا موجَّهًا بالنتائج."

Leandro حاصل على درجة ماجستير إدارة الأعمال من Kellogg School of Management في Northwestern University. كما يحمل شهادة مهنية في الرياضيات التطبيقية من Columbia University، ودرجة في الهندسة الميكانيكية من University of São Paulo في البرازيل.

نبذة عن Fractal

فراكتال أناليتكس ليمتد (BSE: 544700) (NSE: FRACTAL) هي شركة متخصصة حصريًا في الذكاء الاصطناعي المؤسسي وتحظى باعتراف عالمي، وتثق بها مؤسسات بحجم شركات ®Fortune 500 لدعم صنع القرار من خلال خدمات وحلول ومنتجات الذكاء الاصطناعي، وترتكز في ذلك على Cogentiq، منصتها الرائدة للذكاء الاصطناعي المعتمد على الوكلاء. تضم Fractal أكثر من 6,000 متخصص في أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، وتتعاون مع قادة الأعمال لتمكين مؤسساتهم من تحقيق تمايز تنافسي عبر إدماج الذكاء الاصطناعي في القرارات الحاسمة على امتداد وظائف الأعمال والقطاعات الرأسية.

وتستثمر Fractal أكثر من 6% من إيراداتها في البحث والتطوير في الذكاء الاصطناعي، دعمًا لأبحاث الذكاء الاصطناعي الأساسية وتطوير المنتجات وتطوير أصول الملكية الفكرية بما يلبي احتياجات العملاء الفورية ويدعم التقدم التكنولوجي على المدى الطويل. ويشمل سجل Fractal تطوير نماذج ومنتجات مملوكة لها مثل Vaidya.ai وPiEvolve، فضلًا عن احتضان Qure.ai وإطلاقها كشركة مستقلة، وهي شركة رائدة عالميًا في الذكاء الاصطناعي للرعاية الصحية تركز على الكشف السريع عن السل وسرطان الرئة والسكتة الدماغية أو غيرها من الحالات الصحية الحرجة، وإدارة هذه الحالات. وتتألف مجموعة أعمال Fractal من Asper.ai، وهو منتج لإدارة نمو الإيرادات لشركات السلع الاستهلاكية المعبأة، وAnalytics Vidhya، وهي منصة تكنولوجيا تعليمية.

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/2931510/5858548/Fractal_Logo.jpg