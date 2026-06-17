تغلّبوا على حرارة الصيف مع تقنيات التبريد المتطورة من إل جي التي تحافظ على الأطعمة طازجة والمشروبات باردة

تقنيات التبريد المتقدمة من إل جي تساعد الأسر على الحفاظ على نضارة الطعام والاستمتاع بالترطيب الصحي والارتقاء بتجربة الترفيه الصيفي ببساطة مع تقنية Craft Ice™

زُوّدت ثلاجات "إل جي" بمزايا التبريد والترطيب المتطورة لتلبية احتياجات المنازل خلال فصل الصيف.

تُشكل درجات الحرارة المحيطة المرتفعة وكثرة فتح الأبواب خلال الأشهر الحارة ضغطاً حرارياً كبيراً على الثلاجات، مما يجعل تقنية التبريد السريع والمتطورة ضرورية لمنع تلف الطعام.

تتضمن مجموعة الثلاجات ابتكارات حصرية رئيسية تضم موزع الماء والثلج المزود بتقنية UVnano للتعقيم وتقنية Craft Ice للثلج بطيء الذوبان وقوة التبريد المزدوجة لتقنية Door Cooling+ وتقنية Multi Air Flow .

سيستفيد العملاء في جميع أنحاء المنطقة من الحفاظ على نضارة الطعام لفترة أطول ومياه الشرب الصحية المعقمة تلقائياً والقدرات الفائقة في صنع الثلج التي تُعزز تجربة الضيافة الصيفية وتُسهّل ترطيب الجسم يومياً.

تتوفر مجموعة ثلاجات "إل جي" المتطورة بالكامل حالياً لدى أبرز متاجر التجزئة في الإمارات العربية المتحدة وعبر الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة "إل جي".

دبي, 17 يونيو / حزيران 2026 /PRNewswire/ -- يصبح الحفاظ على نضارة الطعام وشرب كميات كافية من الماء من أهم أولويات الأسر مع ارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء المنطقة خلال أشهر الصيف. وتقدم إل جي إلكترونيكس (إل جي) مجموعة متطورة من الثلاجات المصممة خصيصاً لمقاومة الحرارة الخارجية الشديدة، مما يساعد العائلات على تلبية هذه المتطلبات الموسمية.

Beat the Summer Heat: LG Refrigeration Technology Elevates Crucial Food Cooling and Preservation

وتشهد الأسر خلال ذروة فصل الصيف تحولاً طبيعياً في نمط حياتها، حيث تتحول المطابخ إلى مراكز لإعداد المشروبات الباردة وتخزين المنتجات الطازجة واستضافة التجمعات. إلا أنّ مجرد فتح باب الثلاجة لأخذ مشروب بارد يُدخل موجات من الهواء الساخن والرطب، مما يُجبر الثلاجة على العمل بجهد أكبر. وتركز هندسة "إل جي" بشكل مباشر على تخفيف هذا الإجهاد الحراري، لضمان بقاء المكونات طازجة والمشروبات باردة دون زيادة استهلاك الطاقة بشكل مفرط.

تبريد مستمر مع نظام تدفق الهواء المتعدد وتقنية Door Cooling+

يتعين على الثلاجات مع ارتفاع درجات الحرارة المحيطة في فصل الصيف العمل بجهد أكبر للحفاظ على الأطعمة في درجات حرارة آمنة ومستقرة، خاصةً مع كثرة فتح الأبواب من قِبل مُحبي الوجبات الخفيفة والحلويات أو حتى من يُفكرون في وجبة العشاء. وتتغلب "إل جي" على هذه التغيرات المؤقتة في درجات الحرارة من خلال نظام تبريد مزدوج، حيث يضمن نظام تدفق الهواء المتعدد، باستخدام فتحات تهوية متعددة موزعة استراتيجياً لتوزيع الهواء البارد في جميع أنحاء الثلاجة، الحفاظ على درجة حرارة موحدة في كل رف، مما يمنع تكون البقع الدافئة التي قد تُسرّع تلف الطعام.



وتُطلق تقنية Door Cooling+ من "إل جي" بالتزامن مع ذلك تياراً قوياً من الهواء البارد من أعلى الثلاجة، مما يُبرّد منطقة الباب أسرع بنسبة تصل إلى 35% من أنظمة التبريد التقليدية. ويُساعد هذا التبريد السريع على حفظ منتجات الألبان والصلصات والمشروبات المخزنة في أرفف الباب، مما يضمن بقاءها باردة تماماً حتى في أيام الصيف الحارة.



مياه صحية ومنعشة معززة بتقنية UVnano

يُعدّ الحفاظ على رطوبة الجسم أمراً بالغ الأهمية خلال أشهر الصيف الحارة، كما أن وجود مصدر موثوق ونظيف للمياه الباردة يُعدّ أساسياً، مما دفع "إل جي" إلى ابتكار موزع مياه وثلج معزز بتقنية UVnano في بعض طرازاتها المتميزة، لتوفير راحة البال من خلال استخدام الأشعة فوق البنفسجية لتعقيم مخرج المياه.

تعمل تقنية UVnano تلقائياً لمدة 10 دقائق كل ساعة أو يمكن تفعيلها يدوياً في أي وقت، حيث تقضي على ما يصل إلى 99.99% من البكتيريا الموجودة على فوهة الموزع، مما يضمن أن يكون كل كوب من الماء نقياً ومنعشاً وآمناً لجميع أفراد العائلة دون الحاجة إلى التنظيف اليدوي. وتخلصت "إل جي" من خلال دمج نظام التنظيف الذاتي مباشرةً في التصميم من عناء الصيانة اليدوية المتكررة، مما يسمح للعائلات بالتركيز على الاستمتاع بالصيف.



ارتقوا بتجربة استضافتكم الصيفية مع مكعبات الثلج بطيئة الذوبان المعززة بتقنية Craft Ice™

قد تكون حفلات الشواء في عطلات نهاية الأسبوع خارج موسمها صعبة التحقيق بسبب حرارة الجو المرتفعة، إلا أن الوقت لا يزال مثالياً مع اقتراب نهاية العام الدراسي لاستضافة التجمعات العائلية واللقاءات الاجتماعية. وللارتقاء بتجربة الترفيه المنزلي إلى مستوى جديد من الانتعاش، تأتي بعض ثلاجات "إل جي" مزودة بصانع مكعبات الثلج بطيئة الذوبان Craft Ice الأول من نوعه في القطاع.

وعلى عكس مكعبات الثلج التقليدية التي تذوب بسرعة وتخفف المشروبات، يقوم صانع مكعبات الثلج المدمج من "إل جي" بإنتاج كرات ثلجية شفافة بقطر بوصتين تذوب ببطء، وهي مصممة خصيصاً للحفاظ على برودة مشروباتكم الصيفية، مثل الموكتيلات والقهوة المثلجة والمشروبات الغازية لفترات أطول، مما يحافظ على نكهتها المميزة ويضفي لمسة من الفخامة على منزلكم. وسواء كنتم تستضيفون حفل عشاء أنيق أو تستمتعون بأمسية هادئة، تضمن لكم تقنية Craft Ice من "إل جي" المذاق الأمثل من أول إلى آخر رشفة.

تتجاوز حلول التبريد من "إل جي" مجرد تخزين الطعام، حيث طُوّرت هذه الثلاجات لتشمل التحكم الدقيق بدرجة الحرارة والتوزيع الصحي للمياه والمزايا الخاصة لصنع الثلج، وذلك لدعم نمط حياة صيفي مريح وصحي.

لمعرفة المزيد عن قدرات مجموعة ثلاجات "إل جي" المتطورة في مساعدتكم على التغلب على حرارة الصيف، تفضلوا بزيارة: https://www.lg.com/ae/refrigerators

نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس لحلول الأجهزة المنزلية

تُعد شركة إل جي لحلول الأجهزة المنزلية (HS) رائدة عالميًا في مجال الأجهزة المنزلية وحلول المنازل الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ومن خلال الاستفادة من التقنيات الأساسية الرائدة في الصناعة، تلتزم شركة HS بتحسين جودة حياة المستهلكين وتعزيز الاستدامة. تعمل الشركة على تطوير حلول مبتكرة للأجهزة المنزلية والمطبخ، وقد قامت مؤخرًا بدمج قسم روبوتات إل جي ضمن حلولها لتوفير تقنيات الروبوت المتقدمة في منتجاتها المنزلية. معًا، توفر هذه المنتجات راحة محسّنة، وأداءً استثنائيًا، وتشغيلًا فعالًا، وحلولًا مستدامة لأنماط الحياة. لمزيد من الأخبار حول LG، يُرجى زيارة: www.LGnewsroom.com.