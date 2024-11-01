تفكير بيئي، تنقُّل أخضر: حافلة Yutong تكمل تحدي مسافة البطارية في أستراليا، وتعزز التحول الكهربائي للنقل العام مع منصتها للتكنولوجيا الرائدة

ملبورن، 1 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- حققت شركة Yutong Bus ("Yutong", SHA: 600066)، الشركة الرائدة عالمياً في مجال تصنيع المركبات التجارية، إنجازًا كبيرًا مؤخراً باجتياز حافلتها الكهربائية بالكامل تحدي تحمل البطارية وقطعها مسافة 555 كيلومتراً في شحن كامل واحد في أستراليا، الأمر الذي يعزز التنقل الأخضر عن طريق توفير حلول متقدمة لتحويل وسائل النقل العام.

Think Eco, Move Green: Yutong Bus Completes Battery Mileage Challenge in Australia, Promotes Electric Transformation of Public Transport with Groundbreaking Technology Platform Yutong YEA Green Exploration Journey Launching Event in Melbourne, Australia.

نجحت حافلة Yutong C12E الكهربائية بالكامل، التي تعمل منذ عامين ونصف، في اجتياز مسافة 285 كيلومترًا من ضاحية بريستون في ملبورن، إلى كياما ذهابًا وإيابًا مع بقاء 50 في المائة من مستوى البطارية واستهلاك طاقة يبلغ 0.63 كيلوواط ساعة/كيلومتر. وقد سافرت الحافلة عبر ظروف الطرق المتنوعة، بما في ذلك طرق المدن الداخلية والطرق السريعة والطرق الجبلية.

قال Kent Chang، الرئيس التنفيذي لشركة Yutong في منطقة آسيا والمحيط الهادئ: "هناك العديد من التحديات والمعوقات في عملية التحول الكهربائي لوسائل النقل العامة، بما في ذلك محدودية المسافة التي يمكن قطعها، وسلامة البطارية، وكفاءة الشحن، وموثوقية التشغيل، وكذلك الكفاءة بالنسبة إلى التكلفة، ونحتاج إلى معالجتها أولًا حتى نتمكن من تطوير حافلات كهربائية بالكامل. تلتزم Yutong بتوفير حلول التنقل الخضراء من خلال الابتكار المستمر في التكنولوجيا والمنتجات وطموحنا المتمثل بـ 'تفكير بيئي، تنقُّل أخضر".

تتكامل حافلة C12E مع منصة التكنولوجيا Yutong Electric Architecture ("YEA")، التي تم إطلاقها في سبتمبر في سوق آسيا والمحيط الهادئ، وهي أول منصة خاصة بالسيارات الكهربائية في هذه الصناعة تدمج بين البرمجيات والأجهزة القابلة للتطوير والتوسع. تتمتع YEA بالقدرة على تطوير العديد من منتجات الطاقة الجديدة والمركبات التجارية التي يمكن أن تتكيف مع مجموعة واسعة من سيناريوهات السفر وتوفر للعملاء حلولًا أكثر اقتصادية وديمومة وملائمة:

أكثر اقتصادية : مع نطاق وصول أطول بنسبة 10 في المائة وانخفاض بنسبة 20 في المائة في تكاليف التشغيل مقارنة بنظرائها في الصناعة؛

أكثر ديمومة : تضمن تشغيلًا آمنًا ومستقرًا مع وقت تشغيل يصل إلى 99 في المائة وعمر بطارية يصل إلى 1.5 مليون كيلومتر؛

أكثر ملاءمة : ميزات ذكية لتمكين طاقم الإدارة مع توفير موثوقية مستمرة على مدار الساعة.

وفي نفس وقت إطلاق منصة تكنولوجيا YEA، استضافت Yutong Bus أيضًا أسبوع السفر الأخضر في بريسبان، الذي أكّد على أهمية النقل المستدام ودور المجتمع في المشاركة. إن الهدف من هذا الحدث هو تعزيز الوعي العام بخيارات النقل الخضراء، مثل السيارات الكهربائية، والمساهمة في بناء كوكب مستدام. كما يهدف أيضًا إلى إيصال فلسفة Yutong Bus، والاستفادة من التكنولوجيا المبتكرة لتعميم فوائد النقل الأخضر حتى تطال الجميع على الصعيد العالمي، بما في ذلك أصحاب المصلحة المحليين. بدعم من مجلس مدينة بريسبان، ألهمت المبادرة المواطنين لتبني خيارات السفر الصديقة للبيئة.

الفيديو - https://www.youtube.com/watch?vgt=1R4-xjb8A

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2544350/cb4a2d961b5d4556a8e999a2dc370d7.jpg