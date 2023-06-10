تقدم Huasun، الشركة العالمية المصنعة لأنظمة الخلايا الشمسية بتقنية HJT، أحدثَ حلولها الفولتوضوئية في معرض Intersolar أوروبا 2023.

ميونيخ، 10 يونيو/ حزيران 2023/PRNewswire/ -- من المتوقّع أن تشارك شركة هواسان للطاقة ("("Huasun ، أكبر شركة مصنعة لتقنية HJT في العالم، في معرض Intersolar أوروبا لهذا العام في ميونيخ، ألمانيا، لتقديم أحدث ابتكاراتها التقنية ومجموعة منتجاتها المتمثلة في خلايا الطاقة الشمسية ووحداتها من السيليكون من النوع N بتقنية HJT ذات الكفاءة العالية. يمكن معرفة المزيد عن الثورة التي تقودها Huasun في صناعة الطاقة الشمسية من خلال زيارة جناحها A3-240.

تعتبرُ Huasun أول شركة تدمج بشكل متزامن بين البحث والتطوير والصناعة لتقنية HJT. تُعنبرُ تقنية HJT طريقة حديثة ومتقدمة لتصميم وتصنيع خلايا الطاقة الشمسية. على عكس الخلايا الشمسية التقليدية، تستخدم تقنية HJT مواد مختلفة للطبقات العلوية والسفلية، مما يسمح بزيادة امتصاص الطاقة الشمسية وبالتالي تحقيق توليد طاقة أكثر كفاءة. يمكن لتقنية HJT أيضًا تحسين استقرارية وموثوقية الوحدات الشمسية، من خلال جعلها أكثر ملاءمة للاستخدام على المدى الطويل.

يُعدُّ معرض Intersolar أوروبا أحد أبرز المعارض في العالم في مجال صناعة الطاقة الشمسية، ويركز على مجالات الخلايا الشمسية، وتكنولوجيا الطاقة الحرارية الشمسية، ومحطات الطاقة الشمسية. بصفتها شركة ملتزمة ببناء مستقبل أكثر استدامة، ترحب Huasun بشكل كامل بشعار "ربط أعمال الطاقة الشمسية" كفرصة للخبراء والفاعلين في صناعة الطاقة الشمسية للتواصل وتبادل المعلومات القيمة حول أحدث التطورات والاتجاهات، والاستفادة من الابتكارات واستكشاف إمكانات تطوير الأعمال.

ستقدمُ Huasun خلالَ معرض Intersolar أوروبا 2023 سلسلة Himalaya V-ocean الجديدة كليًا من وحدات الطاقة الشمسية بتقنية HJT، والتي صممت خصيصًا لبيئة عمل المؤسسات الخارجية، بالإضافة إلى سلسلة Himalaya G10 ووحدات M6 نماذج AC، وذلك لتلبية الطلبات الواردة من جميع السيناريوهات مع ضمان قوة عالية وكفاءة تحويلية عالية.

تتنوع مجموعة المنتجات المعروضة لتمثل تطبيقات متنوعة ومدى جاذبية المشاريع التي تطوّرُها Huasun في أوروبا: من أسطح المباني إلى المزارع ومن المراعي إلى الطرق السريعة. ستعرض Huasun خلال معرض Intersolar حلولها العمودية للخلايا الشمسية ثنائية الوجه بتقنية HJT، التي تم تطويرها بالتعاون مع شركة Next2Sun الألمانية المتخصصة في الزراعة باستخدام الطاقة الشمسية. وقد تم تصميم هذه الحلول لتعزيز التنمية المستدامة في مجال الزراعة. تتيحُ وحدات HJT العمودية من Huasun، والتي تستخدم في الغالب في المزارع والمراعي، نمواً أفضل للمحاصيل بفضل فعاليتها في تقليل استغلال مساحة الأرض، وفي زيادة مرونة التثبيت و في تقليص تكاليف الصيانة.

نحن في Huasun متحمسون للمشاركة مرة أخرى في معرض Intersolar أوروبا، الحدث الإقليمي الأهم في المجال، وهو ما يمنحنا المجال لعرض أحدث تقنياتنا ومنتجاتنا ولنتمكنّ من عرض إسهاماتنا في تطوير قطاع الطاقة الشمسية من خلال حلول أكثر كفاءة واستدامة مستندة على تقنية HJT." "إنّ السوق الأوروبية مهمة جدًا بالنسبة لــ Huasun، حيث إننا نركز جهودنا على تعزيز قدراتنا في المنطقة في المشاريع السكنية ، والتجارية والمشاريع الكهربائية ذات الحجم الكبير"، وفقًا لتصريحات دان زهو، الرئيس التنفيذي لشركة Huasun.

لمعرفة المزيد، يرجى زيارة الموقع الالكتروني www.huasunsolar.com .

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