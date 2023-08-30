تقدم Innodisk أول وحدة تخزين PCIe nanoSSD 4TE3 بحجم صغير وموثوقية وأداء لفتح تطبيقات الجيل الخامس 5G والسيارات والفضاء

تايبيه, 30 غشت/آب 2023 /PRNewswire/ -- تعلن شركة Innodisk، الشركة العالمية الرائدة في مجال توفير حلول الذكاء الاصطناعي للأشياء، عن إطلاق الإصدار الأول لِـ nanoSSD PCIe 4TE3 استجابةً للمتطلبات المتزايدة للتصميم المصغر للذكاء الاصطناعي وأداء الحوسبة العالي. إن nanoSSD 4TE3 عبارة عن PCIe 4.0 x4 BGA SSD يتميز بحجم صغير وأداء محسّن وموثوقية لفتح إمكانات تطبيقات الجيل الخامس 5G والسيارات والفضاء.

أداء محسّن بحجم صغير

Innodisk announces the release of the first nanoSSD PCIe 4TE3 in response to the increasing demands of edge AI miniature design and high computing performance.

غالبًا ما تتطلب أجهزة الذكاء الصناعي المتقدمة الكفاءة والسعة الكبيرة ضمن مساحة صغيرة ويتم وضعها في بيئات خارجية وعرة. تتطلب هذه الأجهزة المثبتة في محطات قاعدة 5G وأنظمة الطيران والمركبات، على سبيل المثال، حجمًا صغيرًا لتوفير المساحة في الأجهزة ذات السعة الكبيرة لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي للأشياء. يظهر nanoSSD PCIe 4TE3 من Innodisk كحل مصمم بعامل شكل M.2 من النوع 1620 BGA بارتفاع 1.65 مم فقط ولكن بسعة كبيرة تصل إلى 1 تيرابايت، وهو مناسب لاحتياجات الأجهزة ذات المساحة المحدودة وزيادة مرونة التصميم. علاوة على ذلك، يوفر nanoSSD أداءً عاليًا مع سرعة نقل تصل إلى 3.6 جيجابايت/ثانية وعرض نطاق يصل إلى 8 جيجابايت/ثانية لتلبية احتياجات الحوسبة عالية السرعة.

من خلال استخدام وحدة تحكم 12 نانومتر و112 طبقة 3D TDC NAND Flash، توفر بطاقة nanoSSD PCIe 4TE3 كفاءة وموثوقية محسنة، بالإضافة إلى استهلاك منخفض للطاقة وتقليل الطاقة الحرارية، مما يساهم في بصمة صغيرة للاستدامة. علاوة على ذلك، dشتمل PCIe 4TE3 على تقنية iSLC من Innodisk التي تعمل على إطالة عمرها بمقدار 33 مرة لتلبية متطلبات الأداء العالي واحتياجات التطبيقات المدمجة ومعظم التطبيقات الصناعية، مما يوفر قدرة تحمل عالية وموثوقية.

حلول مصممة لمرونة التصميم

على عكس محركات أقراص SSD التقليدية الموصولة، فإن محرك الأقراص nanoSSD ملحوم ومدمج في اللوحة الأم للجهاز ضد حالات عدم الاستقرار في البيئات الخارجية، كالاهتزاز، مما يضمن عدم انقطاع الإشارة والتشغيل. وفي الوقت نفسه، يتم دعم تصميم الدائرة من خلال خدمة ما قبل البيع، بما في ذلك مجموعة التصميم قبل التكامل. تم تصميم السلسلة داخليًا، مما يوفر مزايا الجودة المحسنة والحلول المخصصة للغاية لتحقيق المرونة. تم تصميم المزيد من الخيارات المخصصة، بما في ذلك ميزات مساحة الاسم والأمان، لتتوافق مع متطلبات محددة. على سبيل المثال، تعمل مساحات الأسماء على تحسين مرونة تخصيص التخزين، في حين يمكن إضافة ميزات الأمان مثل AES-256 وTCG Opal والمسح السريع والحماية ضد الكتابة للتطبيقات ذات المهام الحرجة حيث تكون السلامة الأمنية أمرًا بالغ الأهمية.

للمزيد من المعلومات، المرجو زيارة: https://innodisk.ai/G4Kpfs

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