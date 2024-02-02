تقدم NABR عريضة موسعة تعارض إدراج قرود المكاك الطويلة الذيل من قبل الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة

واشنطن، 2 فبراير، 2024 /PRNewswire/ -- بالتعاون مع علماء مستقلين ومعتمدين، قدمت الرابطة الوطنية للأبحاث الطبية الحيوية (NABR) عريضة موسعة اليوم إلى الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) تعرض فيها اعتبار قرود المكاك الطويلة الذيل (Macaca fasccularis) كائنات "مهددة بالانقراض" أو "غير محصنة ضد الانقراض" وفقًا لمعايير الإدراج الصادرة عن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.

في 12 أكتوبر 2023، قبلت لجنة المعايير والالتماسات التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة الالتماس الأولي الذي قدمته NABR للطعن في تصنيف الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة لعام 2022 لقرود المكاك الطويلة الذيل على أنها "مهددة بالانقراض". وقد انتهى الالتماس الأولي الذي قدمته NABR، والذي تم تقديمه إلى الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة في 11 سبتمبر 2023، إلى أن المبرر العلمي الأساسي للإدراج ضمن فئة التهديد بالانقراض "متحيز" و"لا يعتمد على أفضل المعلومات العلمية المتاحة".

قبل يوليو 2022، تم تصنيف قرود المكاك الطويلة الذيل على أنها "غير محصَّنة ضد الانقراض" من قبل الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة. وفي عام 2022، قام الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة بمراجعة تصنيفه ليصبح "مهددة بالانقراض" بناءً على مراجعة علمية نشرها Hansen وآخرون. (2022). 1 يدعو التماس NABR الموسع الآن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة إلى الحذف من قائمتي الحيوانات "المهددة بالانقراض" و"غير المحصنة ضد الانقراض" إلى أن "يتم إجراء تقييم جديد لوضع حيوانات M. fasccularis من قِبل علماء مستقلين حقًا غير مشاركين في أدوار المناصرة للأنواع المستهدفة."

يأتي التماس NABR الموسع في أعقاب منشور حديث في The American Journal of Primatology (المجلة الأمريكية لعلم الرئيسيات)، وهي مجلة علمية بارزة، تستعرض المعلومات العلمية المستخدمة لتحديد حالة حفظ قرد المكاك الطويل الذيل. 2 يخلص هذا المنشور إلى أنه "لا تقدم أي من المؤلفات المنشورة التي تم الاستشهاد بها لدعم إدراج IUCN على أنها مهددة بالانقراض أي بيانات تدعم انخفاض أعدادها المفترض، ولا تثبت المنشورات أن هذا النوع معرض لخطر الانقراض".

صرح الدكتور Ray Hilborn، العالِم المشهور وعضو فريق المراجعة العلمية التابع لـ NABR، قائلاً: "يسعد فريق المراجعة العلمية التابع لـ NABR أن لجنة المعايير والالتماسات التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة ستقوم الآن بمراجعة هذه الإشكالية من منظور موضوعي.

وبالنظر إلى التحريف الذي حدث في البيانات في تقييمات عامي 2022 و2020، نتوقع أن تتفق لجنة المعايير والالتماسات التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة مع ما وصلنا إليه من استنتاجات."

يبدأ تقديم عريضة NABR الموسعة عملية رسمية مع لجنة المعايير والالتماسات التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة لمراجعة المعلومات العلمية المتاحة المتعلقة بحالة الأنواع بموجب بروتوكولات الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة.

قرود المكاك الطويلة الذيل هي أكثر أنواع الكائنات الحية - من غير القوارض - استخدامًا على نطاق واسع في إجراءات تطوير الأدوية وأيضًا لاختبار سلامة الأدوية وفعاليتها. وتُستخدم كذلك على نطاق واسع في أبحاث السرطان وعلوم المناعة والطب التجديدي وأبحاث الأمراض الوراثية.

تعتبر قرود المكاك الطويلة الذيل من الأنواع الغازية في العديد من البلدان والمناطق بما في ذلك هونغ كونغ 3 وإندونيسيا 4 و5 وموريشيوس 6 وبابوا غينيا الجديدة 7 وتايلاند 8. وعلى مرِّ عقود، قامت الدول الآسيوية والأفريقية بتربية قرود المكاك الطويلة الذيل والخالية من مسببات الأمراض، وصدرتها إلى الولايات المتحدة وبلدان أخرى لإجراء البحوث الطبية الحيوية داخل المختبرات.

قال Matthew R. Bailey، رئيس الرابطة الوطنية للبحوث الطبية الحيوية: "يُظهر التماس NABR ومقالة 2023 المنشورة في The American Journal of Primatology أن قرود المكاك الطويلة الذيل ليست مهددة بالانقراض وليست معرضة للخطر أو غير محصنة ضد الانقراض، ولكنها من الأنواع الغازية للغاية التي تزدهر في غالبية البلدان التي تعيش فيها.

إننا ندعو لجنة المعايير والالتماسات التابعة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة إلى إلغاء إدراجها في القائمة غير الصحيحة باعتبارها مهددة بالانقراض أو حتى غير محصنة ضده، وإجراء تقييم جديد لحالة هذا النوع بمعرفة علماء مستقلين."

يتوفر المزيد من المعلومات عن عريضة NABR على الإنترنت على www.nabr.org.

معلومات عن الرابطة الوطنية للبحوث الطبية الحيوية

تأسست الرابطة الوطنية للبحوث الطبية الحيوية (NABR) في عام 1979، وهي الجمعية الوحيدة غير الربحية بموجب المادة 501 (ج) (6) المخصصة للسياسة العامة السليمة للاستخدام الإنساني للحيوانات في أبحاث الطب الحيوي والتعليم والأبحاث والاختبارات. وينتمي الأعضاء إلى أكثر من 340 جامعة وكلية طبية وبيطرية ومستشفيات تعليمية وشركات أدوية وتقنية حيوية ومجموعات مرضى وجمعيات أكاديمية ومهنية تعتمد على البحوث الحيوانية الإنسانية والمسؤولة لتعزيز صحة الإنسان والحيوان على مستوى العالم. اعرف المزيد عنَّا على www.nabr.org.

1 انظر Hansen، وM. F.، وAng، وA.، وTrinh، وT. T. H.، وSy، وE.، وParamasivam، وS.، وAhmed، وT.، وDimalibot، وJ.، وJones–Engel، وL.، وRuppert، وN.، وGriffioen، وC.، وLwin، وN.,Phiapalath، وP.، وGray، وR.، وKite، وS.، وDoak، وN.، وNijman، وV.، وFuentes، وA.، و& Gumert، وM. D. (2022). Macaca fasccularis (نسخة معدلة من تقييم 2022). القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض الصادرة عن الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة 2022. https://www.iucn.org/resources/conservation-tool/iucn-red-list-threatened-species

2 انظر Hilborn، وR.، وSmith, D. R (2023). هل المكاك الطويل الذيل مهدد بالانقراض؟ American Journal of Primatology, e23590. https://doi.org/10.1002/ajp.23590

3 https://www.afcd.gov.hk/english/conservation/con_fau/con_fau_mon/con_fau_mon_wild/con_fau_mon_wild.html

4 https://cites.org/sites/default/files/ndf_material/NDF_MEP_Indonesia_2023%20%281%29.pdf

5 https://www.researchgate.net/publication/346803479_Human_and_long-tailed_macaque_conflict_in_Central_Java_Indonesia

6 https://link.springer.com/article/10.1007/s10764-022-00324-9

7 http://www.indopacific.org/wp-content/uploads/2017/02/papuamacaques-English-Version.pdf

8 https://www.thainationalparks.com/species/crab-eating-macaque

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