تقديم BE OPEN لبرنامج مسابقة الطلاب الذي يركز على أهداف التنمية المستدامة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ لعام 2023 وقمة الطاقة الطلابية لعام 2023 في الإمارات العربية المتحدة

لندن, 30 نوفمبر / تشرين ثاني 2023 /PRNewswire/ -- ستنضم مؤسسة BE OPEN في ديسمبر 2023 إلى المتحدثين في المنطقة الخضراء لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ لعام 2023 في دبي، وهو أكبر حدث متعلق بالمناخ والطاقة والاستدامة وأكثره تأثيرًا في العالم.

وستشارك المؤسسة في Greening Education Hub نتائج برنامج مسابقة الطلاب الذي يحمل طابع تحقيق أهداف التنمية المستدامة والذي يركز على هدف واحد معين كل عام، وقد شمل حتى الآن الهدف الـ 12 من أهداف التنمية المستدامة الذي ينص على: المسؤولية في الاستهلاك والإنتاج، والهدف الـ 11 من أهداف التنمية المستدامة: الاستدامة في المدن والمجتمعات، والهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة: القضاء على الجوع، والهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة: توفير طاقة نظيفة وبأسعار معقولة. ويهدف البرنامج إلى تشجيع الشباب المبدعين على إيجاد حلول مبتكرة من أجل مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة.

وتشرح إيلينا باتيورينا مؤسِّسَة BE OPEN السبب وراء برنامج BE OPEN الذي يركز على أهداف التنمية المستدامة قائلة: "يحتاج الجميع إلى تحقيق الأهداف الطموحة التي حددها برنامج أهداف التنمية المستدامة التابع للأمم المتحدة - والتي تتمثل في الإبداع والمعرفة والتكنولوجيا والموارد المالية من البشرية بأسرها. كما يسعى برنامج BE OPEN جاهدًا للمساعدة في تثقيف الجماهير على نطاق أوسع بأن تحقيق مستقبلًا مستدامًا يعتمد علينا جميعًا، ومع ذلك فأنا مقتنعة بأن جيل الشباب اليوم أكثر مسؤولية ووعيًا. وإنني أرى التزامًا لا يصدق واستجابة وجرأة في كيفية تعاملهم مع أي مشاكل نطلب منهم معالجتها."

أصبحت BE OPEN أيضًا شريكة في قمة الطاقة الطلابية (SES 2023) المُقامة في أبو ظبي بين 28 نوفمبر و1 ديسمبر في جامعة نيويورك أبو ظبي. وهو أكبر حدث للطاقة في العالم يقوده الشباب والذي يوفر مساحة لتواجد المئات من الشباب للتعاون على خلق حلول الطاقة المستدامة والتواصل مع قادة الصناعة في قطاعي الطاقة والمناخ. كما يتيح المنظمون مشاركة الشباب من خلفيات متنوعة، وخاصة الشباب من المجتمعات المهمشة والبلدان النامية، الذين ستتاح لهم الفرصة لتعزيز قدراتهم وتوسيع نطاق مشروعاتهم في مجال الطاقة النظيفة.

وسيكون من بين مندوبي القمة العديد من الفائزين في أحدث مسابقة لمؤسسة BE OPEN طاقة أفضل حسب التصميم ، وسيكون حضورهم جزءًا من جائزتهم بالإضافة إلى المنح المالية.

وستتوسع BE OPEN في قمة الطاقة الطلابية في المنافسة المستمرة صمم عملك المناخي التي تهدف إلى تحقيق الهدف الـ 13 من أهداف التنمية المستدامة الذي ينص على: القيام بالعمل المناخي، ودعوة المندوبين من جميع أنحاء العالم لتطوير مشروعاتهم وتقديمها. كما إن المسابقة متاحة لجميع الطلاب والخريجين والمهنيين الشباب المتخصصين في مجالات التصميم والهندسة المعمارية والهندسة والإعلام على مستوى العالم. ويجب أن تتعلق مشروعات المنافسة بإحدى فئات التقديم التالية: زيادة القدرة على المرونة والتكيف، وطاقة التغيير، والحلول الطبيعة.

تؤمن BE OPEN إيمانًا راسخًا بأن الإبداع جزء لا يتجزأ من حركة التحول إلى الحياة المستدامة. ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، نحتاج إلى التفكير خارج الصندوق. لذا فنحن بحاجة إلى التفكير الإبداعي - والتفكير التصميمي - والعمل الإبداعي. ويلعب التصميم دورًا حاسمًا كأداة أو واسطة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.