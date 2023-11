BE OPEN présentera un concours estudiantin axé sur les ODD lors de la Conférence 2023 des Nations Unies sur les changements climatiques et du SES 2023 aux ÉAU

LONDRES, 30 novembre 2023 /PRNewswire/ -- En décembre 2023, la Fondation BE OPEN se joindra aux conférenciers dans la Green Zone de la Conférence 2023 des Nations Unies sur les changements climatiques à Dubaï, qui est de loin l'événement le plus grand et influent au niveau mondial en matière de climat, d'énergie et de durabilité.

Au Greening Education Hub, la fondation partagera les résultats de son programme de concours estudiantin axé sur les ODD, qui se concentre sur un objectif spécifique chaque année, et qui a jusqu'à présent couvert les objectifs suivants : ODD12, Consommation et production responsables, ODD11 : Villes et communautés durables, ODD2 : Faim « zéro », et ODD7 : Énergie propre et d'un coût abordable. Le programme vise à promouvoir le développement de solutions innovantes par de jeunes créatifs, pour un avenir plus prospère et durable.

Elena Baturina, fondatrice de BE OPEN, explique le raisonnement à la base du programme axé sur les ODD de BE OPEN : « La participation de chacun est nécessaire pour atteindre les objectifs ambitieux fixés par le programme des ODD de l'ONU — la créativité, le savoir-faire, la technologie et les ressources financières de toute l'humanité. Le programme de BE OPEN s'efforce d'éduquer un public plus large sur le fait qu'un avenir durable dépend de nous tous, mais je suis convaincue que la jeune génération d'aujourd'hui est plus responsable et sensibilisée. Je vois un engagement, une réactivité et une audace incroyables dans la façon dont les jeunes abordent les problèmes que nous leur demandons de résoudre. »

BE OPEN est également devenu partenaire du Student Energy Summit (SES 2023) qui se déroule à Abu Dhabi du 28 novembre au 1er décembre à la NYUAD. Il s'agit du plus grand événement sur l'énergie au monde dirigé par des jeunes et qui fournit un espace pour permettre à des centaines de jeunes de collaborer à des solutions d'énergie durable et tisser des relations avec les leaders des secteurs de l'énergie et du climat. Les organisateurs ouvrent le concours à des jeunes d'horizons variés, en particulier les jeunes des communautés marginalisées et des pays en développement, et qui auront l'occasion de renforcer leurs compétences et mettre à l'échelle leurs projets d'énergie propre.

Parmi les délégués du sommet figureront plusieurs lauréats du dernier concours de BE OPEN, intitulé Better Energy by Design, leur participation étant en soi une récompense, en plus de subventions en espèces.

Dans le cadre du SES, BE OPEN se consacrera à l'actuel concours, Design Your Climate Action, dédié à l'ODD13 : Action climatique, et invitera les délégués du monde entier à développer et soumettre leurs projets. Le concours est ouvert à tous les étudiants, diplômés et jeunes actifs qui se spécialisent dans les domaines de la conception, de l'architecture, de l'ingénierie et des médias. Pour ce concours, les projets doivent avoir trait à l'une des catégories suivantes : Augmenter la résilience et l'adaptation, Énergie du changement et Solutions offertes par la nature.

BE OPEN est convaincu que la créativité fait partie intégrante de la transition vers une existence durable. Pour atteindre les ODD de l'ONU, nous devons penser de manière originale. Nous avons besoin d'une pensée créative – conceptuelle – et d'une action créatrice. La conception a un rôle crucial à jouer en tant qu'instrument ou véhicule pour la mise en œuvre des ODD des Nations Unies.